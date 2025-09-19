Bangladesh: মাঝ আকাশে প্রবল ঝাঁকুনি! বিমানের ভিতরেই কেবিন ক্রুর... তুমুল আতঙ্ক....
Bangladesh: চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিমান। বিমানে মেঝে পড়ে হাড় ভাঙল কেবিন ক্রুর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: মাধ আকাশে বিমানে তীব্র ঝাঁকুনি! কোনওমতে রক্ষা পেলেন যাত্রীরা। কিন্তু গুরুতর জখম এক বিমানকর্মী। বেকায়দায় বিমানের মধ্যে পড়ে গিয়ে ভেঙে গিয়েছে তাঁর বাম হাতের কনুইয়ের ওপরের হাড়। দুর্ঘটনা ঘটল বাংলাদেশের এয়ারলাইন্সের একচি ফ্লাইটে।
ঘড়িতে তখন ১১টা। আজ, শুক্রবার সকালে দুবাই থেকে চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকায় ফিরছিল বিমানটি। বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জনসংযোগ আধিকারিক বোশরা ইসলাম জানিয়েছেন, মাঝ আকাশে টার্বুলেন্সের মধ্যে পড়ে যায় বিমানটি। আহত বিমানকর্মী শাবানা আজমী মিথিলা হয়তো তখন যাত্রীদের চা দিচ্ছিলেন বা অন্য় কোনও কাজ করছিলেন। প্রবল ঝাঁকুনিতে বিমানে মেঝে পড়ে যায় তিনি। ঢাকায় নামার পর, ওই বিমানকর্মীকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে।
বিমান সূত্রে জানা গিয়েছে, দুবাই হয়ে চট্টগ্রামে আসে বিজি-১২৮ ফ্লাইটটি। এরপর চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসার পথেই দুর্ঘটনা ঘটে। বাকি বিমানকর্মীরা তখন বসেছিলেন। মিথিলাই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ফলে আহত হন তিনি। ওই ফ্লাইটে পাইলট ছিলেন ক্যাপ্টেন ইন্তেখাব হোসাইন। ইনচার্জের দায়িত্বে ছিলেন ফ্লাইট পার্সার রনি এবং মিথিলা ফ্লাইট স্টুয়ার্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
