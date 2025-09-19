English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bangladesh: মাঝ আকাশে প্রবল ঝাঁকুনি! বিমানের ভিতরেই কেবিন ক্রুর... তুমুল আতঙ্ক....

Bangladesh:  চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে  দুর্ঘটনার কবলে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিমান। বিমানে মেঝে পড়ে হাড় ভাঙল   কেবিন ক্রুর।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 19, 2025, 10:54 PM IST
Bangladesh: মাঝ আকাশে প্রবল ঝাঁকুনি! বিমানের ভিতরেই কেবিন ক্রুর... তুমুল আতঙ্ক....

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: মাধ আকাশে বিমানে তীব্র ঝাঁকুনি! কোনওমতে রক্ষা পেলেন যাত্রীরা। কিন্তু গুরুতর জখম এক বিমানকর্মী।  বেকায়দায় বিমানের মধ্যে পড়ে গিয়ে ভেঙে গিয়েছে  তাঁর বাম হাতের কনুইয়ের ওপরের হাড়। দুর্ঘটনা ঘটল বাংলাদেশের এয়ারলাইন্সের একচি ফ্লাইটে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  H1B Visa new rules: ট্রাম্প জমানায় সত্যিই পালে বাঘ পড়ল! H1B ভিসা পাওয়ার পরীক্ষা আরও কঠিন, স্ক্রুটিনি আরও কড়া...

ঘড়িতে তখন ১১টা। আজ, শুক্রবার সকালে দুবাই থেকে  চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকায় ফিরছিল বিমানটি। বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জনসংযোগ আধিকারিক বোশরা ইসলাম  জানিয়েছেন, মাঝ আকাশে  টার্বুলেন্সের মধ্যে পড়ে যায় বিমানটি। আহত বিমানকর্মী শাবানা আজমী মিথিলা হয়তো তখন যাত্রীদের চা দিচ্ছিলেন বা অন্য় কোনও কাজ করছিলেন। প্রবল ঝাঁকুনিতে বিমানে মেঝে পড়ে যায় তিনি। ঢাকায় নামার পর, ওই বিমানকর্মীকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে।

বিমান সূত্রে জানা গিয়েছে, দুবাই হয়ে চট্টগ্রামে আসে বিজি-১২৮ ফ্লাইটটি। এরপর চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসার পথেই দুর্ঘটনা ঘটে। বাকি বিমানকর্মীরা তখন বসেছিলেন। মিথিলাই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ফলে আহত হন তিনি।  ওই ফ্লাইটে পাইলট ছিলেন ক্যাপ্টেন ইন্তেখাব হোসাইন। ইনচার্জের দায়িত্বে ছিলেন ফ্লাইট পার্সার রনি এবং মিথিলা ফ্লাইট স্টুয়ার্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

আরও পড়ুন:  World Map Row: আফ্রিকা আসলে ইউরোপের চেয়ে ঢের ঢের বড়, অথচ, ম্যাপে ছোট দেখানো হয়! কেন আমাদের ম্যাপ ভুলের আস্ত কারখানা?

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Bangladeshbangladesh airlinesaccident
পরবর্তী
খবর

World Map Row: আফ্রিকা আসলে ইউরোপের চেয়ে ঢের ঢের বড়, অথচ, ম্যাপে ছোট দেখানো হয়! কেন আমাদের ম্যাপ ভুলের আস্ত কারখানা?

.

পরবর্তী খবর

Shocking moment of Spicejet: সেই গুজরাত! মুম্বই যাওয়ার জন্য স্পাইসজেটের বিমান ওড়ার পরই খুলে...