Bangladesh: ঢাকায় ভরসন্ধেয় সাংবাদিককে খুন! তোলাবাজি নিয়ে লাইভের পর ভরা বাজারে...

Bangladesh: ঢাকায় ভরসন্ধেয় সাংবাদিককে খুন! তোলাবাজি নিয়ে লাইভের পর ভরা বাজারে...
সেলিম রেজা ও মোহাম্মদ আলী সুমন, ঢাকা: তোলাবাজি নিয়ে লাইভ! বদলের বাংলাদেশে খুন হয়ে গেলেন সাংবাদিক। ভরা বাজারে তাঁকে কুপিয়ে গলা কেটে খুন করল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটেছে ঢাকার গাজীপুরে।
নিহত সাংবাদিকের নাম আসাদুজ্জামান তুহিন। দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকায় গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। বাড়ি, ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া থানার ভাটিপাড়া গ্রামে। তবে কর্মসূত্রে পরিবার নিয়ে চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় থাকতেন তুহিন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ঘড়িতে তখন ৮টা। আজ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মসজিদ মার্কেটের সামনে একটি চায়ের দোকানে বসেছিলেন তিনি। হঠাত্ ঘিরে ধরে কয়েকজন দুষ্কৃতী। এরপর প্রথমে ধারালো অস্ত্রের কোপ, তারপর গলা কেটে খুন! ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই সাংবাদিকের।
এর আগে, বিকেলে নিজের ওয়েব পোর্টালে চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় ফুটপাত ও দোকানে তোলাবাজি নিয়ে লাইভ করে তুহিন। নিজের ফেসবুকে একটি ভিডিও পোস্ট করে লেখেন, 'যেমন খুশি তেমন রাস্তা পার হওয়ার দৃশ্য। গাজীপুর চৌরাস্তা'। গাজীপুর বাসন থানার ওসি শাহীন খান জি ২৪ ঘন্টার বাংলাদেশ প্রতিনিধিকে টেলিফোনে জানান, খবর পেয়ে পুলিস মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে। কী কারণে এ খুনের ঘটনা ঘটেছে তার জানার চেষ্টা চলছে।
