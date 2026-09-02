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মৃত্যুপুরী নেপালের ধ্বংসস্তূপে 'দেবশিশু'! ৭ দিন পর অলৌকিক উদ্ধার ৪৫ দিনের ফুটফুটে এক শিশু

Nepal flood one-and-a-half-month-old baby: শিশুটিকে উদ্ধার করে তারপর রসুয়ার ধাঙ্গে ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়। বন্যা বিধ্বস্ত নেপালে যখন ক্রমশ বাড়ছে মৃত আর নিখোঁজের সংখ্যা, তখন এই একরত্তি প্রাণ-ই বিপর্যয়ের মধ্যে জীবনের অমূল্য স্পন্দন।  

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 02, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:04 PM IST
মৃত্যুপুরী নেপালের ধ্বংসস্তূপে 'দেবশিশু'! ৭ দিন পর অলৌকিক উদ্ধার ৪৫ দিনের ফুটফুটে এক শিশু
Image Credit: ছবি সৌজন্যে সোশ্যাল মিডিয়া

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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