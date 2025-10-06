Mount Everest: পাহাড় চূড়ায় আতঙ্ক! হুড়মুড়িয়ে নেমে আসছে বরফ, এভারেস্টের পথে প্রাণ হাতে ঝুলছেন ১০০০ পর্যটক...

Mount Everest: পাহাড় চূড়ায় আতঙ্ক! হুড়মুড়িয়ে নেমে আসছে বরফ, এভারেস্টের পথে প্রাণ হাতে ঝুলছেন ১০০০ পর্যটক...
Mount Everest Tibet: তিব্বতের এভারেস্টে হঠাৎ ভয়ংকর তুষারঝড়। যার ফলে প্রায় ১,০০০ জন পর্যটক ও পর্বতারোহী পাহাড়ে আটকে পড়ে যান। এদের মধ্যে ৩৫০ জনকে নিরাপদে কুদাং শহরে আনা হয়েছে এবং বাকিদের সঙ্গেও যোগাযোগ হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিব্বতের মাউন্ট এভারেস্টে রবিবার একটি ভয়ঙ্কর তুষারঝড়। যার জেরে প্রায় ১,০০০ জন পর্বতারোহী এবং পর্যটক আটকে পড়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ব্যাপক তুষারপাত ও বৃষ্টির কারণে হিমালয়ে আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায় এবং অনেকেই ঝড়ের মধ্যে আটকে যান।
রবিবার পর্যন্ত প্রায় ৩৫০ জন পর্যটক কুদাং নামে একটি ছোট শহরে পৌঁছাতে পেরেছেন। বাকি ২০০-এর বেশি পর্যটকের সঙ্গেও যোগাযোগ করা গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর আগে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম মারফত জানা গিয়েছিল, প্রায় ১,০০০ জন আটকে পড়েছেন, এবং স্থানীয় গ্রামবাসী ও উদ্ধারকারী দল বরফ সরিয়ে রাস্তা খোলার কাজ করছে।
তুষারপাতের এক ছবিতে দেখা গিয়েছে, পর্যটকেরা হাঁটু পর্যন্ত বরফের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এবং চারপাশে মেঘলা আকাশ ও ঝোড়ো হাওয়া বইছে- যা অক্টোবর মাসে সাধারণত দেখা যায় না।
রয়টার্সকে এক পর্যটক বলেন, 'পাহাড়ে অস্বাভাবিক ঠান্ডা। হাইপোথার্মিয়া (অত্যধিক ঠান্ডায় শরীরের তাপমাত্রা কমে যাওয়া) হওয়ার ঝুঁকি ছিল।' তিনি আরও বলেন, 'এ বছরের আবহাওয়া একেবারেই স্বাভাবিক নয়। আমার গাইড বলছিলেন, অক্টোবর মাসে এমন ভয়ঙ্কর আবহাওয়া আগে কখনও দেখেননি।' বাকি পর্যটকদের কুদাং শহরে আনার কাজ ধাপে ধাপে চলছে, স্থানীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে উদ্ধারকারীরা সেই কাজ করছে।
শুক্রবার থেকে শুরু হয় তীব্র তুষারপাত:
শুক্রবার সন্ধ্যে থেকে এভারেস্টের পূর্বাঞ্চলীয় ঢালে ভারী তুষারপাত শুরু হয়। এই অঞ্চলটি সাধারণত পাহাড়ি পথচারী ও পর্বতারোহীদের কাছে খুব জনপ্রিয়। এলাকাটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড়ে প্রায় ৪,২০০ মিটার (১৩,৮০০ ফুট) উঁচু।
চিনে মাউন্ট এভারেস্টকে 'মাউন্ট চোমোলাংমা' বলা হয়, এবং উত্তর দিকের এই অংশটি পাকা রাস্তা থাকায় সহজেই পৌঁছানো যায়। তাই এই অঞ্চলটি পর্যটকদের কাছে খুব জনপ্রিয়। অক্টোবর মাসে সাধারণত ভারতীয় বর্ষা শেষ হওয়ায় আকাশ পরিষ্কার থাকে এবং এটি একটি ভ্রমণের উপযুক্ত সময়।
এ বছর চিনের আটদিনের জাতীয় ছুটির কারণে অনেক পর্যটক ছুটি কাজে লাগিয়ে পূর্ব কাংশুং পথ ধরে এভারেস্টের কাছে অবস্থিত দুর্গম কারমা উপত্যকায় গিয়েছিলেন। কিন্তু এই সময়েই ভারী তুষারপাত শুরু হয়। একই সঙ্গে নেপাল ও ভারতের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও ভারী বৃষ্টি হয়, যার ফলে ভূমিধস ও হঠাৎ বন্যায় বহু লোক মারা যান এবং অনেকে আহত হন।
