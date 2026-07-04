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খামেইনির কফিনের পাশে ছোট্ট কফিন! ইরানকে কাঁদাল ১৪ মাসের জাহরা

Khamenei granddaughter: ভূ-রাজনীতির ঊর্ধ্বে চরম মানবিক শোক! খামেনেইয়ের বিদায়লগ্নে আলোচনার কেন্দ্রে ছোট্ট কফিন। তেহরানের বিশাল শোকসভার মাঝেও কাঁদাল ১৪ মাসের শিশু নাতনি জাহরার কফিন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 04, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:46 PM IST
খামেইনির কফিনের পাশে ছোট্ট কফিন! ইরানকে কাঁদাল ১৪ মাসের জাহরা
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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