Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /১৬০০০ মৃত্যু! গত ১০০ বছরে এমন ভয়ংকর দাবদাহ দেখা যায়নি! কী এই আফ্রিকার আগুন আর ওমেগা ব্লক?

১৬০০০ মৃত্যু! গত ১০০ বছরে এমন ভয়ংকর দাবদাহ দেখা যায়নি! কী এই আফ্রিকার আগুন আর ওমেগা ব্লক?

Extreme Heatwave: ১০০ বছরেও মানুষ এমন তাপপ্রবাহ দেখেনি। অবিশ্বাস্য! এই ছবি অবশ্য ভারতের নয়। এই দাবদাহ ইউরোপের। ইউরোপের চলতি তীব্র তাপপ্রবাহের কারণ কী? বলা হচ্ছে, উত্তর আফ্রিকা থেকে আসা তীব্র উষ্ণ বায়ু। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শক্তিশালী উচ্চচাপের 'ওমেগা ব্লক'।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 16, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:15 PM IST
১৬০০০ মৃত্যু! গত ১০০ বছরে এমন ভয়ংকর দাবদাহ দেখা যায়নি! কী এই আফ্রিকার আগুন আর ওমেগা ব্লক?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কেউ ওঁকে ব্ল্যাকমেইল করে থাকতে পারে, পুলিস সেটা দেখবে: মুখ্যমন্ত্রী
2
3
4
5