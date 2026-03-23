Pakistan vs India: 'একবারও ভাবব না, সোজাসুজি মিসাইল মারব দিল্লি-মুম্বইয়ে', ২৬/১১ হামলার কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভারতকে হুমকি Ex পাক রাষ্ট্রদূতের

Pakistan vs India: 'একবারও ভাবব না, সোজাসুজি মিসাইল মারব দিল্লি-মুম্বইয়ে', ২৬/১১ হামলার কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভারতকে হুমকি Ex পাক রাষ্ট্রদূতের
Ex-Pak Diplomat Abdul Basit Threatens to Attack Delhi-Mumbai: প্রাক্তন পাক কূটনীতিকের মুখে চরম উসকানিমূলক ভাষা! আমেরিকা পাকিস্তানের ওপর হামলা চালালে বদলা নেওয়া হবে দিল্লি ও মুম্বই শহরে? ২৬/১১ স্মৃতি উসকে দিয়ে আব্দুল বাসিতের এই ভয়ংকর মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত ও পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক যখন তলানিতে, ঠিক সেই সময় আগুনে ঘি ঢাললেন প্রাক্তন পাক হাই কমিশনার আব্দুল বাসিত। সম্প্রতি একটি পাকিস্তানি নিউজ চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তিনি অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করেছেন। তাঁর দাবি, আমেরিকা যদি কখনও পাকিস্তানের পারমাণবিক কর্মসূচিতে আঘাত হানে, তবে পাকিস্তানের ‘ডিফল্ট মুভ’ বা পাল্টা পদক্ষেপ হওয়া উচিত ভারতের মুম্বই ও দিল্লি শহরে আক্রমণ করা।
আমেরিকার ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টর তুলসী গ্যাবার্ড সম্প্রতি পাকিস্তানের দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, পাকিস্তানের এই মিসাইল ভবিষ্যতে আমেরিকার মূল ভূখণ্ডের জন্যও বিপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে। গ্যাবার্ডের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই আব্দুল বাসিত ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁর দাবি, তুলসী গ্যাবার্ড আদতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত বলেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই ধরণের "ভীতি" ছড়াচ্ছেন।
আব্দুল বাসিত বলেন, "আমেরিকা যদি কখনও পাকিস্তানের ওপর হামলা চালায়, তবে আমাদের কাছে বিকল্প কী? আমাদের পারমাণবিক রেঞ্জ আমেরিকার মূল ভূখণ্ড পর্যন্ত না থাকলেও, মুম্বই ও দিল্লি তো আমাদের হাতের কাছেই। ভারত আমাদের শত্রু, তাই পরিস্থিতি খারাপ হলে আমাদের দ্বিতীয়বার না ভেবে এই শহরগুলোতে আঘাত করা উচিত।"
Former Pakistani High Commissioner to India Abdul Basit thinks if USA or any other country attacks Pakistan then Pakistan should attack India and we will see what happens after that.
Pakistan's existence is a threat to India. Everyone in Pakistan is a Jihadi. Anyone who doesn't… pic.twitter.com/5fmhhFx9S9
— Incognito (@Incognito_qfs) March 21, 2026
সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয় হলো, সাক্ষাৎকারের সঞ্চালক যখন ২৬/১১ মুম্বই হামলার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "আমরা তো ট্রেলার আগেই দেখিয়েছি," তখন আব্দুল বাসিত সহমত পোষণ করে বলেন, "আমরা আগেও করেছি, আবারও করব।" একজন সাবেক উচ্চপদস্থ কূটনীতিকের মুখে এই ধরণের মন্তব্য আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র নিন্দার ঝড় তুলেছে।
বাসিতের মতে, ভারত ও আমেরিকা এখন কৌশলগত অংশীদার, যেমনটা পাকিস্তান ও চীন। তিনি সতর্ক করে বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি হলেও, দীর্ঘমেয়াদে আমেরিকা কখনওই পাকিস্তানের প্রকৃত বন্ধু হবে না। ভারত ও আমেরিকার এই ঘনিষ্ঠতা পাকিস্তানের পারমাণবিক শক্তির জন্য বড় হুমকি বলে মনে করেন তিনি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)