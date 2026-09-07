Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /৩.৮৫ কোটির বাজপাখি! ভাগ্নির ইচ্ছেপূরণ করতেই এত বড় খরচ মামার?

৩.৮৫ কোটির বাজপাখি! ভাগ্নির ইচ্ছেপূরণ করতেই এত বড় খরচ মামার?

সাদা রঙের এক বাজপাখি। আর তার দাম শুনলে চমকে উঠবেন! আবু ধাবির এক নিলামে এই বিরল পাখিটির দাম উঠল প্রায় ৩.৮৫ কোটি টাকা। একই সময়ে এক তরুণীকে তাঁর মামার সঙ্গে বাজপাখি নিয়ে কথা বলতে দেখা যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি, ভাগ্নির ইচ্ছেপূরণ করতেই নাকি এত দাম দিয়ে পাখিটি কিনেছেন মামা। কিন্তু সত্যিই কি তিনিই কিনেছেন পাখিটি? নাকি ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে তৈরি হয়েছে অন্য গল্প?

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 07, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:31 PM IST
৩.৮৫ কোটির বাজপাখি! ভাগ্নির ইচ্ছেপূরণ করতেই এত বড় খরচ মামার?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৩.৮৫ কোটির বাজপাখি! ভাগ্নির ইচ্ছেপূরণ করতেই এত বড় খরচ মামার?
2
3
4
5