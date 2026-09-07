/৩.৮৫ কোটির বাজপাখি! ভাগ্নির ইচ্ছেপূরণ করতেই এত বড় খরচ মামার?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একটি বাজপাখি। ওজন মাত্র প্রায় এক কেজি। অথচ নিলামে তার দাম উঠল প্রায় ৩.৮৫ কোটি টাকা! আবু ধাবির আন্তর্জাতিক হান্টিং অ্যান্ড ইকুয়েস্ট্রিয়ান প্রদর্শনী ADIHEX 2026-এর নিলামে বিরল সাদা বাজপাখিটিকে ঘিরে এখন তুমুল চর্চা। বাজপাখির নিলাম আরব দুনিয়ায় নতুন কিছু নয়। কিন্তু এবার যে পাখিটির দাম এতটা উঠেছে, তার বিশেষত্বই আলাদা। এটি ছিল Ultra White Pure Gyr Garmousha প্রজাতির একটি বাজপাখির ছানা। পাখিটির পুরো শরীরের সাদা পালক এবং বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্যই তাকে এত মূল্যবান করে তুলেছে।
১ কেজির পাখি, দাম প্রায় ৪ কোটি!
ADIHEX 2026-এর পঞ্চম দফার বাজপাখি নিলামে এই পাখিটির দাম ওঠে ১.৫ মিলিয়ন UAE দিরহাম, ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৩.৮৫ কোটি টাকা। পাখিটি ছিল মার্ক মগলিচ ফ্যালকন ফার্মের, যা আমেরিকায় অবস্থিত। পাখিটির ওজন প্রায় ১ কেজি এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রায় ১৬.৫ ইঞ্চি। এই বিপুল দাম শুধু পাখিটির সৌন্দর্যের জন্য নয়। বিরল বংশ, শারীরিক গঠন এবং শিকার করার দক্ষতার জন্য এই ধরনের বাজপাখির বিশেষ কদর রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে বাজপাখি পালন শুধু শখ নয়, এর সঙ্গে দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও জড়িয়ে রয়েছে।
ভাইরাল মামা-ভাগ্নির গল্প
এই নিলামের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে এক তরুণী, শাইখা আল মনসুরি-র একটি ভিডিয়ো। ADIHEX-এ মামার সঙ্গে গিয়েছিলেন তিনি। ভিডিয়োতে তাঁকে বাজপাখি ও পাখিদের প্রতি তাঁর আগ্রহ নিয়ে কথা বলতে দেখা যায়। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, কে তাঁকে বাজপাখি সম্পর্কে শিখিয়েছেন, শাইখা উত্তর দেন—তাঁর মামা। পাশে থাকা ব্যক্তিও জানান, তিনিই তাঁর মামা। এরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে প্রশংসা শুরু হয়।
Rare Pure Ultra White’ falcon sold for a staggering 1.5 Million AED at Abu Dhabi’s International Hunting and Equestrian Exhibition— OgeneAfrican (@OgeneAfrican) September 6, 2026
Abu Dhabi’s International Hunting and Equestrian Exhibition (ADIHEX) 2026 witnessed a record-breaking auction as a rare ‘Qarmousha Pure Ultra White’… pic.twitter.com/4HPSnr9KYQ
সত্যিই কি ভাগ্নির জন্য ৩.৮৫ কোটির পাখি কিনলেন মামা?
এই জায়গাতেই তৈরি হয়েছে মূল রহস্য। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া দাবিতে বলা হচ্ছে, শাইখার ইচ্ছেপূরণ করতে তাঁর মামা নাকি ১.৫ মিলিয়ন দিরহাম দিয়ে সেই বিরল বাজপাখিটি কিনেছেন। কিন্তু ভিডিয়োতে এমন কোনও প্রমাণ নেই যে ওই মামাই ৩.৮৫ কোটি টাকার পাখিটি কিনেছেন। ভিডিয়োতে মূলত শাইখার বাজপাখির প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর মামার সঙ্গে সম্পর্কের কথাই উঠে এসেছে। তাই মামা পাখিটি কিনেছেন—এই দাবিকে আপাতত নিশ্চিত তথ্য হিসেবে বলা যাচ্ছে না।
আরও বড় রেকর্ড গড়ল আবু ধাবির নিলাম
এর মধ্যেই ADIHEX-এর শেষ দিনের নিলামে আরও বড় রেকর্ড তৈরি হয়েছে। Pure Ultra White Gyrfalcon নামে আরও একটি বিরল বাজপাখি ২.১ মিলিয়ন দিরহামে, অর্থাৎ প্রায় ৫ কোটি টাকারও বেশি দামে বিক্রি হয়েছে। UAE-র সরকারি সংবাদ সংস্থা WAM জানিয়েছে, এটি ADIHEX-এর নিলামে কোনও বাজপাখির সর্বোচ্চ বিক্রিমূল্য। ADIHEX 2026-এ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মিলিয়ে ৫৫টি বাজপাখি প্রজনন ও পরিচর্যা ফার্ম অংশ নিয়েছিল। ৭১টি দেশের ২,৪০০-র বেশি সংস্থা ও ব্র্যান্ডও প্রদর্শনীতে অংশ নেয়।
অর্থাৎ, ৩.৮৫ কোটি টাকার ওই সাদা বাজপাখির গল্প শুধু একটি দামি পাখির গল্প নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন বাজপাখি পালনের ঐতিহ্য, বিরল প্রজাতির পাখির চাহিদা এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এক মামা-ভাগ্নির গল্প। তবে ভাগ্নির জন্য মামাই ওই নির্দিষ্ট পাখিটি কিনেছিলেন কি না, সেই দাবির এখনও নিশ্চিত প্রমাণ নেই।
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