Plane Crash: উড়ানের পরই ভেঙে পড়ল বিমান! মুহূর্তে ঝলসে মৃত দেশের সেনাপ্রধান-সহ সবাই, দুর্ঘটনা নাকি অন্তর্ঘাত?
Libya Army Chief Killed: জরুরি বৈঠকে যাওয়ার জন্য় উড়ান সেনাপ্রধান, চারজন কর্মকর্তা এবং তিনজন ক্রু। কিন্তু বিমানের উড়ানের কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ল। দুর্ঘটনায় মৃত সকলে। অন্যদিকে, অনেকের ধারণা এই ঘটনা পরিকল্পিত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উড়ানের কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ে বিমান। দুর্ঘটনায় বিমানের মধ্যে থাকা সকলেরই মৃত্যু হয়। ঘটনাটি তুর্কিয়ের। বিমান দুর্ঘটনায় লিবিয়ার সেনাপ্রধান, চারজন কর্মকর্তা এবং তিনজন ক্রু মারা যান। মঙ্গলবার তুর্কিয়ের রাজধানী আঙ্কারার বিমানবন্দর থেকে উড়ানের পর ঘটনাটি ঘটে। লিবিয়ার কর্মকর্তারা বলেছেন, বিমানের দুর্ঘটনার কারণ ছিল প্রযুক্তিগত ত্রুটি।
আরও পড়ুন:Indian Woman Death in Toronto: কানাডার টরন্টোয় বন্ধ ফ্ল্যাটে পড়ে যুবতীর হিমাংশীর এলোমেলো লাশ! আবদুল গফুরই কোথায়, খুঁজছে পুলিস...
তুর্কিয়ে কর্মকর্তাদের মতে, লিবিয়ার প্রতিনিধি দল আঙ্কারায় উচ্চ স্তরের প্রতিরক্ষা আলোচনায় অংশ নিচ্ছিল, যাতে দুই দেশের সামরিক সহযোগিতা বাড়ানো যায়। লিবিয়ার প্রধানমন্ত্রী আব্দুল-হামিদ ডবেইবা জেনারেল মুহাম্মদ আলী আহমাদ আল-হাদাদ এবং চারজন কর্মকর্তার মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করেছেন। তিনি ফেসবুকে এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'দুঃখজনক দুর্ঘটনা' ঘটে যখন প্রতিনিধি দল দেশে ফিরছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এটিকে লিবিয়ার জন্য 'বড় ক্ষতি' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
কর্মকর্তারা আরও জানিয়েছেন, আল-হাদাদ পশ্চিম লিবিয়ার প্রধান সামরিক কমান্ডার ছিলেন এবং লিবিয়ার বিভক্ত সামরিক বাহিনীকে একত্রিত করার জন্য চলমান জাতিসংঘ-আধারিত প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। দুর্ঘটনায় নিহত চারজন কর্মকর্তার নাম হল: জেনারেল আল-ফিতৌরি ঘরাইবিল, লিবিয়ার স্থলবাহিনী প্রধান, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহমুদ আল-কাতাউই, সামরিক উৎপাদন কর্তৃপক্ষের প্রধান, মুহাম্মদ আল-আসাওই ডিয়াব, প্রধান কর্মকর্তা অফিসের উপদেষ্টা, মুহাম্মদ ওমর আহমেদ মাহজুবে, প্রধান কর্মকর্তা অফিসের সামরিক ফটোগ্রাফার। তিনজন ক্রু সদস্যের পরিচয় এখনও জানা যায়নি।
তুর্কিয়ে কর্মকর্তারা আরও জানিয়েছেন, ফ্যালকন ৫০ ধরনের এই বিমানটি হায়মানা এলাকার কেসিককাভাক গ্রামের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছে, যা আঙ্কারার প্রায় ৭০ কিলোমিটার (প্রায় ৪৩.৫ মাইল) দক্ষিণে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তুরস্কের বিমান ট্রাফিক কন্ট্রোলারেরা জানিয়েছেন, আঙ্কারার এসেনবোগা বিমানবন্দর থেকে উড়ানের করার পর বিমানটির সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে যায়।
আরও পড়ুন:Uttar Pradesh: রাত দুটো, বিছানায় প্রেমিক গৌরবের দেহে লেপটে রুবি! দরজায় এসে দাঁড়াতেই করাত দিয়ে ৬ টুকরো কাটা বডি হয়ে গেলেন স্বামী রাহুল...
দুর্ঘটনা ঘটার সময়, তুর্কিয়ে লিবিয়ায় সেনাদের ম্যান্ডেট বাড়াচ্ছিল, তাই অনেকেই এটিকে পরিকল্পিত হামলার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। অনেকেই 'সাবোতাজ' বা অন্তর্ঘাত হিসাবে দেখছে। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তনের বিষয়েও বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেছেন। তারা বলছেন, জেনারেল আল-হাদাদকে আঙ্কারায় আমন্ত্রণ জানানো এবং সেই একই দিনে গ্রিস, ইসরায়েল ও গ্রিক সাইপ্রিয়ট প্রশাসনের বৈঠক—এটি সম্পূর্ণ কাকতালীয় হতে পারে না।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)