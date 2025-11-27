Adolf Hitler Set to Return: আফ্রিকার শাসক হয়ে ফিরছেন 'অ্যাডলফ হিটলার'! গল্প নয়, সত্যি! একবার ক্লিক করে শুধু দেখুন...অবিশ্বাস্য!

Adolf Hitler Set to Return: আফ্রিকার শাসক হয়ে ফিরছেন 'অ্যাডলফ হিটলার'! গল্প নয়, সত্যি! একবার ক্লিক করে শুধু দেখুন...অবিশ্বাস্য!
Adolf Hitler Set to Return: নামিবিয়ার একটি স্থানীয় নির্বাচন বিশ্বব্যাপী মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। পাঁচ বছর আগে এটি বিশ্ব জুড়ে শিরোনাম হয়েছিল। আবারও হল। কেন? কারণ, খুব বিখ্যাত অস্বাভাবিক নামের এক ব্যক্তি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলর হিসেবে তাঁর আসনটি ধরে রাখতে চলেছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আফ্রিকায় ফিরছেন হিটলার (Hitler in Africa)? নামিবিয়ার (Namibia) একটি স্থানীয় নির্বাচন সহসা বিশ্বব্যাপী মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে নিয়েছে। পাঁচ বছর আগে এটি বিশ্ব জুড়ে শিরোনাম হয়েছিল। কারণ একটি অদ্ভুত নামের একজন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলর তাঁর আসনটি ধরে রাখতে চলেছেন। অ্যাডলফ হিটলার ইউনোনা (Adolf Hitler Uunona)। এক নামিবিয়ান নেতা, যিনি কুখ্যাত জার্মান একনায়ক এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়া হিটলারের সমনামী। তিনি উত্তর ওশানা অঞ্চলের ওমপুন্ডজা আসন থেকে আবারও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
অ্যাডলফ হিটলার ইউনোনা
নামিবিয়ার এই স্থানীয় নেতা সাউথ ওয়েস্ট আফ্রিকা পিপলস অর্গানাইজেশন বা 'সোয়াপো' (SWAPO) পার্টির সদস্য। তিনি আসনটি জেতার পর থেকেই আলোচনায় উঠে এসেছেন। কেননা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে তাঁর নামটি অন্যের কানে খুবই অস্বাভাবিক ঠেকে। এবং তাঁর নামটি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কী নাম তাঁর? ৫৯ বছর বয়সী এই নেতার নাম অ্যাডলফ হিটলার ইউনোনা। অ্যাডলফ, যিনি নিজের প্রথম নামেই পরিচিত হতে পছন্দ করেন, ২০০৪ সালে তাঁর প্রথম ভোটবিজয়ের পর থেকে আসনটি ধরে রেখেছেন।
বাবার দেওয়া নাম
তাঁর নাম বিশ্বজুড়ে মনোযোগ আকর্ষণ করার পরে, 'সোয়াপো'পার্টির এই নেতা জানিয়েছিলেন যে, নামটি তাঁর বাবা দিয়েছিলেন, যিনি হয়তো ঘটনাচক্রে নামটির সঙ্গে ওই বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত জার্মান একনায়কের কী সম্পর্ক, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি সেসময়। ওই নেতা বলেন: "আমার বাবা সম্ভবত অ্যাডলফ হিটলারের প্রতিনিধিত্ব কী, তা বুঝতে পারেননি। ছোটবেলায় আমি এটিকে একটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নাম হিসেবেই দেখতাম অবশ্য।"
হিটলার থেকে দূরে
২০২০ সালের নির্বাচনে জেতার পর ইউনোনা বলেছিলেন, তাঁর নামের উপর তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এবং পাশাপাশি তিনি কুখ্যাত অ্যাডলফ হিটলারের সঙ্গে যেকোনো ধরনের সংযোগ থেকে সচেতন ভাবে দূরে থাকার চেষ্টা করেন। ২০২০ সালের জয়ের পর তাঁর নাম সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ইউনোনা বলেছিলেন: আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইছি না, কেননা, আমি মনে করি, এখানে বসে আমার নাম নিয়ে আমাদের আলোচনা করার কোনো কারণ ঘটেনি!
বিরক্ত হিটলার
হয়তো একটু বিরক্তই হয়ে উঠেছিলেন অ্যাডলফ হিটলার ইউনোনা। কেননা, তাঁর সরাসরি প্রশ্ন ছিল, আমার নাম নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা কি কোনও ভাবে নামিবিয়াকে কীভাবে একটি উন্নত দেশ করে তোলা সম্ভব হবে, সেই বিষয়টিকে সাহায্য় করবে? এই ধরনের একটি আলোচনা আমাদের দেশের উন্নয়নে কীভাবে অবদান রাখবে?
