Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /একেবারে ঘরে ঢুকে হামলা! আফগান হামলায় গুড়িয়ে গেল পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটি

একেবারে ঘরে ঢুকে হামলা! আফগান হামলায় গুড়িয়ে গেল পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটি

Afghanistan Taliban drone strikes: আফগানিস্তানে জোড়া হামলার বদলা! পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটিতে পালটা হামলা চালাল তালিবান সরকার। যদিও পাক সরকারের দাবি, তারা মাঝআকাশেই সেই ড্রোন গুড়িয়ে দিয়েছে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 01, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:41 PM IST
একেবারে ঘরে ঢুকে হামলা! আফগান হামলায় গুড়িয়ে গেল পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটি
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
দেশেই মিলবে বিদেশের ডিগ্রি! ভারতে আসছে ১৫টি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, IELTS ছাড়াই ভর্তি?
Foreign Universities In India20 min ago
2
Animal Census53 min ago
3
Gandhi statue1 hr ago
4
Mumbai school bus accident1 hr ago
5
Rachana Banerjee heavily trolled1 hr ago