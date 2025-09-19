English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
World Map Row: আফ্রিকা আসলে ইউরোপের চেয়ে ঢের ঢের বড়, অথচ, ম্যাপে ছোট দেখানো হয়! কেন আমাদের ম্যাপ ভুলের আস্ত কারখানা?

Africa Is 7 Times Bigger Than Europe: প্রচলিত বিশ্ব মানচিত্রে ব্যবহৃত হয় মারকেটর প্রজেকশন। এই পদ্ধতিতে পৃথিবীকে একটি সমতল পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হয়। ফলে, মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি দেশগুলির আকার অনেক বেশি বড় দেখায়। কিন্তু বাস্তবে, সেগুলি যতটা বড় দেখায়, ততটা বড় নয়। কেন এরকম হয়?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 19, 2025, 06:04 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ম্য়াপকে আমরা অন্ধের মতো বিশ্বাস করি। স্কুলে আমাদের ম্যাপ পয়েন্টিং থাকে এবং তা থেকে আমরা প্রচুর নম্বর স্কোর করি। কিন্তু, আমরা কি জানি, ম্যাপের মধ্যে রাশি-রাশি গলদ? রাশি-রাশি ভুল? হ্যাঁ, প্রায় আঁতকে ওঠার মতোই! 'দ্য মারক্যাটর ওয়ার্ল্ড ম্যাপ' (The Mercator world map) থেকে আমরা জানি, ইউরোপ আকারে প্রায় আফ্রিকার মতোই (European Union as large as Africa)! এটা বেবাক ভুল তথ্য! আসলে আফ্রিকা ইউরোপের ৭ গুণ বড়!

ভুলের ম্যাপ পাতা ভুবনে

বিশ্বজুড়ে প্রচলিত বিশ্ব মানচিত্রে ব্যবহৃত হয় মারকেটর প্রজেকশন (Mercator Projection)। এই প্রজেকশন পদ্ধতিতে পৃথিবীকে একটি সমতল পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হয়। যার ফলে মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি দেশগুলোর আকার অনেক বেশি বড় দেখায়। কিন্তু বাস্তবে, সেগুলি যতটা বড় দেখায়, ততটা বড় তারা নয়।

মারকেটর প্রজেকশনের ভুল

এই মারকেটর প্রজেকশনের কারণে আমাদের মনে বেশ কিছু ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক:

এটা তো লেখার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। আফ্রিকা বনাম ইউরোপ। প্রচলিত মানচিত্রে ইউরোপকে আফ্রিকার প্রায় সমান বা তার থেকে সামান্য ছোট মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে আফ্রিকা মহাদেশ ইউরোপের চেয়ে প্রায় অনেক গুণ বড়।

গ্রিনল্যান্ড বনাম আফ্রিকা: মানচিত্রে গ্রিনল্যান্ডকে আফ্রিকার চেয়ে অনেক বড় বা প্রায় সমান দেখায়। কিন্তু বাস্তবে গ্রিনল্যান্ড আফ্রিকার একটি ছোট অংশের মতো। গ্রিনল্যান্ডের আসল আয়তন প্রায় ২১.৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার, যেখানে আফ্রিকার আয়তন প্রায় ৩ কোটি বর্গ কিলোমিটার।

কানাডা বনাম চিন: মানচিত্রে কানাডাকে চিনের চেয়ে অনেক বড় মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে চিন কানাডার চেয়ে সামান্য বড়। কানাডার আয়তন ৯৯.৮ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার, আর চিনের আয়তন ৯৫.৯ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার।

কেন ঘটে?

এই ধরনের বিকৃতি ঘটে কারণ মারকেটর প্রজেকশন একটি নির্দিষ্ট ধরনের জ্যামিতিক প্রক্ষেপণ। এই প্রজেকশনে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের রেখাগুলিকে সমান্তরাল ও সরলরেখা হিসেবে দেখানো হয়। যা আসলে গোলকের উপর বাঁকা। এর ফলে বিষুবরেখার (Equator) কাছাকাছি থাকা দেশগুলির আকার ঠিক থাকে, কিন্তু মেরু অঞ্চলের দিকে যত যাওয়া যায়, ততই দেশগুলির আকার অতিরঞ্জিতভাবে বড় দেখানো হয়।

গ্যাল-পিটারস প্রজেকশন 

আসল পৃথিবীর আকার-আয়তনের সঠিক ধারণা পেতে বিকল্প মানচিত্র প্রক্ষেপণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যেমন গ্যাল-পিটারস প্রজেকশন (Gall-Peters Projection)। এই ধরনের মানচিত্রে দেশগুলির ক্ষেত্রফল সঠিকভাবে দেখানো হয়, যদিও তাদের আকৃতি কিছুটা বিকৃত হতে পারে।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

