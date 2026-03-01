English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
After Khamenei's Death Who Will Lead Iran Next: ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা খামেইনির মৃত্যুর পরে ইরানে তো বটেই, সারা বিশ্বেই উঠে গিয়েছে এই প্রশ্ন, খামেইনির পরে কে? খামেইনির ছেলেই কি মসনদে? না, অন্য কেউ? সময় যত গড়াবে, ততই পরিষ্কার হবে ছবি।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 1, 2026, 02:25 PM IST
Iran Unrest: খামেইনির পরে ইরানের মসনদে কে? পুত্র ধর্মগুরু মোজতবা'ই কি পরবর্তী নেতা? না কি অন্য ৪ জন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা খামেইনির মৃত্যুর (death of Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei) পরে ইরানে তো বটেই, সারা বিশ্বেই উঠে গিয়েছে এই প্রশ্ন, খামেইনির পরে কে? ইরানের যে নিজস্ব নিয়মকানুন, সেই অনুযায়ীই পরবর্তী নেতা নির্বাচিত হবেন। কিন্তু কে হবেন নেতা? এখন সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। মার্কিন-ইসরায়েলি জোড়া হামলায় তাদের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনি নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে ইরান  (Iran)। রবিবার সকালে ইরানের রাষ্ট্র্রীয় সংবাদমাধ্যমে খবরটি প্রচার করা হয়। খামেনির স্মরণে ৭ দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা ইরানে। দেশ জুড়ে ৪০ দিনের রাষ্ট্রীয় শোকও ঘোষণা করেছে সরকার।

প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি

আগে মনে করা হত খামেনেইনির ঘনিষ্ঠ অনুসারী, কট্টরপন্থী প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি-ই হয়তো তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তবে ২০২৪ সালের মে মাসে একটি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন। এর ফলে ইব্রাহিম রাইসির নাম অর্থহীন হয়ে পড়ে। 

ধর্মগুরু মোজতবা

ওদিকে, খামেনেইনির অন্যতম পুত্র, ৫৬ বছর বয়সী শিয়া ধর্মগুরু মোজতবা সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে আলোচনায় এসেছেন অনেকদিনই। যদিও তিনি কখনো কোনো সরকারি পদে আসীন হননি। কিন্তু সর্বোচ্চ নেতার ক্ষেত্রে পিতা থেকে পুত্রে এই ক্ষমতার হস্তান্তর কেবল ধর্মীয় শাসনের সমালোচক ইরানিদের মধ্যেই নয়, বরং এই ব্যবস্থার সমর্থকদের মধ্যেও ক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারে। কেউ কেউ একে 'ইসলামবিদ্বেষী' হিসেবে দেখতে পারেন এবং মনে করতে পারেন, ১৯৭৯ সালে মার্কিন-সমর্থিত শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভির সরকারের পতনের পর এটি একটি নতুন ধর্মীয় রাজবংশ তৈরির প্রচেষ্টা।

আর কারা কারা?

গোলাম-হোসেন মোহসেনি-এজেই: 

বর্তমানে ইরানের প্রধান বিচারপতি মোহসেনি-এজেই বিচার বিভাগের একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। ১৯৫৬ সালে জন্ম নেওয়া এই ব্যক্তি গোয়েন্দা মন্ত্রী এবং অ্যাটর্নি জেনারেল-সহ একাধিক উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিক্ষোভ দমনের ক্ষেত্রে কট্টরপন্থী অবস্থানের জন্য তিনি পরিচিত।

মুহাম্মদ মেহদি মিরবাঘেরি: 

একজন রক্ষণশীল ধর্মগুরু। অ্যাসেম্বলি অফ এক্সপার্টের সদস্য। মিরবাঘেরি তীব্রভাবে পশ্চিম-বিরোধী। ইসলামিক সায়েন্সেস একাডেমির পরিচালক। তিনি ইরানের সবচেয়ে কট্টরপন্থী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে জোটবদ্ধ।

হাসান খোমেনি: 

ইসলামি বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতা রুহুল্লাহ খোমেনির নাতি হাসান খোমেনি তুলনামূলকভাবে একজন উদারপন্থী হিসেবেই বিবেচিত। ৫৩ বছর বয়সী হাসান খোমেনি অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই অধিকতর আপোষমুখী নেতা হিসেবে পরিচিত।

আলিরেজা আরাফি: 

একজন জ্যেষ্ঠ ধর্মগুরু, বিশেষজ্ঞ পরিষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং গার্ডিয়ান কাউন্সিলের সদস্য। আরাফি ইরানের সেমিনারি সিস্টেম বা মাদ্রাসা ব্যবস্থার প্রধান। ধর্মীয়ভাবে শ্রদ্ধেয় হলেও, রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁকে খুব একটা প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে দেখা হয় না।

আয়াতোল্লা আলি খামেইনি

প্রসঙ্গত, আজ রবিবার ভোরে ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানায়, মারা গিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেইনি। খামেইনির নিহত হওয়ার খবর অবশ্য প্রথমে জানান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজের সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে ট্রাম্প লেখেন-- খামেইনি, ইতিহাসের অন্যতম নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের একজন, মারা গিয়েছেন! ওই হামলায় খামেইনির মেয়ে, জামাই ও নাতিও নিহত বলে জানা গিয়েছে। 

ইরানের স্বীকারোক্তি

তবে ইরান সরকারের পক্ষ থেকে প্রাথমিক ভাবে এই দাবির সত্যতা স্বীকার করা হয়নি। ইরানের সংবাদ সংস্থা জানিয়েছিল, তাদের সর্বোচ্চ নেতা রণাঙ্গনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তবে পরে তারা এক বিশেষ বার্তায় জানায়, তারা হারিয়েছে তাদের সর্বোচ্চ নেতাকে।  ইরান পরে খামেনির স্মরণে ৭ দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করে। দেশ জুড়ে ৪০ দিনের রাষ্ট্রীয় শোকও ঘোষণা করেছে ইরান সরকার।

কে এই খামেইনি?

আয়াতোল্লা আলি খামেইনি, ৩৭ বছর ইরান শাসন করা এক নেতা। ১৯৩৯ সালে ইরানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শহর মাশহাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা একজন ধর্মীয় নেতা ছিলেন। ১৯৬২ সালে খামেনি আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে বিরোধীদলীয় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পর আয়াতুল্লাহ আলী খামেইনি ইরানের উপ–প্রতিরক্ষামন্ত্রী হন। ইরানের অভিজাত বাহিনী ইসলামী বিপ্লবী গার্ড (আইআরজিসি) গড়ে তুলতে খামেইনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।
১৯৮৯ সালে খোমেনির মৃত্যুর পর ইরানের ‘অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্ট’ (ধর্মীয় নেতাদের একটি পর্ষদ) খামেনিইকে দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা নির্বাচন করেন; যদিও তাঁকে দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ দিতে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে। দেশের সর্বোচ্চ নেতার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে খামেইনি ইরানের রাজনীতি ও সশস্ত্র বাহিনীর উপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন। তাঁর শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় দেখা দেওয়া নানা চ্যালেঞ্জ তিনি কঠোর হাতে দমন করেন। দেশের বাইরের বিষয়েও নিয়মিতভাবে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন আয়াতোল্লা আলি খামেইনি। নিজের দেশের বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র ইসরায়েল-সহ অন্য পশ্চিমি দেশগুলির কাছে কখনও মাথা নত করেননি তিনি।

