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কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা ১০০ কোটি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিতে পারে, ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণী বিল গেটসের,...কীভাবে?

Bill Gates Warning on AI: কিছুদিন আগেই আমেরিকার অ্যালান টিউরিং ইনস্টিটিউট মন্তব্য করেছিল, আগামী ৫ বছরের মধ্যে মানুষ অতি-বুদ্ধিমান এআই এর উপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে পারে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 28, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 05:54 PM IST
কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা ১০০ কোটি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিতে পারে, ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণী বিল গেটসের,...কীভাবে?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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