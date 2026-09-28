/কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা ১০০ কোটি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিতে পারে, ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণী বিল গেটসের,...কীভাবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা আর কয়েক বছর পরই হাজার হাজার কাজ কেড়ে নেবে। এমন কিছু পেশায় আমরা যারা এখন যুক্ত সেইসব পেশার অস্তিত্বই হয়তো থাকবে না। এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু তার থেকেও ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণী করলেন মাইক্রোসফটের প্রধান বিল গেটস।
কী সেই ভবিষ্যদ্বাণী?
বিল গেটসের দাবি, এই যে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার পেছনে আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ঢালছি সেই এআই বা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তাই কেড়ে নেবে কমপক্ষে ১০০ কোটি মানুষের প্রাণ। দুনিয়ার যেসব বিলিয়নেয়ার প্রচার ডলার ঢালছেন এই এআইয়ের পেছেন তাদের মাথায় রাখা উচিত এআই খারাপ মানুষের হাতে পড়লে কোটি কোটি মানুষের প্রাণ চলে যাবে। মারাত্মক এই ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে।
এক মার্কিন সংবাদমাধ্য়মে বিল গেটস বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শতকোটি মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। জানেনই তো, তাই শতভাগ নিশ্চিত হওয়া বেশ কঠিন হলেও, অসৎ উদ্দেশ্যসম্পন্ন মানুষ এবং সর্বাধুনিক এআই টুলের মেলবন্ধনের মত এত শক্তিশালী অস্ত্র এর আগে কখনো ছিল না।
বিল গেটসের অভিমত, এআইকে সর্বোচ্চ শক্তিশালী হয়ে ওঠার আগে সরকারের উচিত এ ব্যাপারে আইন আনা। কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার উপরে নজরদারি করা উচিত। এটি বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। এতে এই শিল্পের উপরে সামান্য চাপ তৈরি হলেও, তারা যা করছে তার গতি এক ধাক্কায় কমে যাবে না।
কিছুদিন আগেই আমেরিকার অ্যালান টিউরিং ইনস্টিটিউট মন্তব্য করেছিল, আগামী ৫ বছরের মধ্যে মানুষ অতি-বুদ্ধিমান এআই এর উপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে পারে। এমন একটি জোরাল সম্ভাবনা রয়েছে। টিউরিং ইনস্টিটিউটের ওই মন্তব্যের পরই এনিয়ে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করলেন গেটস।
গত বুধবার প্রকাশিত তাদের এক প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলা হয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে গিয়ে বড় ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এই ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রতিবেদনে বাস্তবমুখী গবেষণা, কঠোর নিয়মকানুন তৈরি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জোর দাবি জানানো হয়েছে।
টিউরিংয়ের ওই প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, এআই যদি এমন সব কৌশল তৈরি করতে পারে যা কোনও কিছুর সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম নয়, তবে এআই-এর ওপর মানুষের প্রকৃত বা কার্যকর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যেতে পারে। সামগ্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষতি করার পাশাপাশি এআই রাসায়নিক এবং জৈবিক হুমকিও তৈরি করতে পারে।
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