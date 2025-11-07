English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Indian Student Missing: রাশিয়ায় গিয়েছিলেন ডাক্তারি পড়তে, ১৯ দিন নিখোঁজ অজিতের দেহ মিলল ড্যামে!

19 Days In Russia Found Dead Inside Dam: ২২ বছর বয়সী ভারতীয় এমবিবিএস ছাত্র অজিত সিং চৌধুরীর মৃতদেহ ১৯ দিন নিখোঁজ থাকার পর রাশিয়ার একটি ড্যাম থেকে রহস্যজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।  

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 7, 2025, 06:38 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাশিয়াতে ২২ বছর বয়সী ভারতীয় ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার। ছাত্রটির দেহ প্রায় ১৯ দিন পর এক ড্যাম থেকে উদ্ধার করা হয়। অজিত সিং চৌধুরি ছাত্রটির নাম, তিনি রাজস্থানের বাসিন্দা এবং রাশিয়ার ভাসকির স্টেট মেডিক্য়াল ইউনিভাসিটি থেকে এমবিবিএস কোরর্সে ভর্তির সুত্রে ২০২৩ সালে রাসিয়াতে প্রথম আসা তারপর সেখানেই হয় তার মৃত্যু। এটি কোন সাধারণ মৃত্যু একবারেই নয় তা ঘটনার প্রারম্ভে বোঝা যায়, কিন্তু এই রহস্য মৃত্যু আরালে কী আত্মহত্যার গল্প লুকিয়ে আছে নাকি খুনের রহস্য? তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।

ছাত্রদের থেকে যানা যায়,অজিত দুধ কিন্তে বেরোয়ে তারপর থেকে তার আর দেখা নেই অর্থাৎ সে একবারেই নিখোজ। তাকে শেষ রাত ১১ টার সময় দুধ কিন্তে বেরোতে দেখতে পায় ছা্ত্ররা তার পর ১৯ দিন পর ওয়াইট রিভারে তার মৃত দেহের দেখা মেলে।

সু্ত্রের খবর অনুযায়ী, এই বিষয় রাসিয়ায় ভারত এসব্যাসিতে কোন বৃবিতি আসেনি তখন, তার পর খবর কানে আসতেই ভারত এসব্যাসি থেকে মৃতের পরিবারকে বৃহস্পতিবার যানানো হয়।

প্রাকতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, ছাত্রের জামাকাপর থেকে শুরু করে মোবাইল ফোন ও তার জুতো ১৯ দিন আগেই সবটা নদীর ধারে দেখতে পাওয়া যায় ফলে সে এই ঘটনাকে সন্দেহজনক বলে দাবি করেন। শুধু তাই নয়, এই বিসয়ে তিনি এস্ক হ্য়ানডেলে লিখে দুক্ষ প্রকাশ করে।

তারপর অল ইন্ডিয়া মেডিকেল ছাত্র অ্যাসোসিয়েশন এবং বিদেশী ছাত্র শাখা থেকে শুরু করে অনেকেই পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেশে ছাত্রের দেহ আনার অনুরোধ করেছে। তবে ছাত্র  সমিতির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী অজিতের বন্ধু তার দেহ চিনতে সাহাজ্যে করে। বিশ্ববিদ্যালয় এখনও ছাত্রের মৃত্যুর বিষয়ে কোনও বিবৃতি জারি করেনি। 

 

