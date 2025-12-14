English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Sydney Bondi Beach Shooting: রক্তাক্ত সিডনির বিচ, ইহুদিদের ধর্মীয় উত্সবে ২ বন্দুকধারীর তাণ্ডবে নিহত কমপক্ষে ১২

Sydney Bondi Beach Shooting: রবিবার বন্ডি বিচে ইহুদিদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছিল। তার মধ্যেই অন্তত ১৫ রাউন্ড গুলি চলে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 14, 2025, 08:44 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিবার রক্তে ভেসে গেল অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডি বিচ। শেয শয়ে মানুষজন যখন বিচে জড়ো হয়ে নিজেদের মতো করে সময় কাটাচ্ছেন সেইসময় গর্জে উঠল আততায়ীর বন্দুক। ঘাতকের নির্বিচার গুলিতে প্রাণ গেল ১২ জনের। আহত ২ পুলিসকর্মী-সহ ১১ জন। পুলিসের দাবি, এক হামলাকারী পুলিসের গুলিতে মারা গিয়েছে। অন্যজন গুরুতর আহত। এই গোলাগুলির সঙ্গে এক পাকিস্তানি নাগরিকের যোগাযোগ সামনে আসছে।

পুলিসের তরফে এক্স মাধ্যমে এক বার্তায় বলা হয়েছে, বন্ডি বিচের ২ বন্দুকধারীর গুলি চালনার ঘটনায় পুলিসের পাল্টা অপারেশন চলছে। এখনওপর্য়ন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে একজন হামলাকারী। দ্বিতীয় হামলাকারী গুরুতর আহত। এখনওপর্য়ন্ত ১১ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে ২ জন পুলিকর্মী।

রবিবার বন্ডি বিচে ইহুদিদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছিল। তার মধ্যেই অন্তত ১৫ রাউন্ড গুলি চলে।  ভয়ংকর ওই ঘটনা নিয়ে এক্স মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ লিখেছেন, সিডনির বন্ডি এলাকার হামলার দৃশ্য ভয়ংকর। পুলিস এবং জরুরি পরিষেবার কর্মীরা ঘটনাস্থলে জীবন বাঁচানোর জন্য কাজ করছেন। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি মানুষের প্রতি আমার সহানুভূতি রয়েছে। আমি এইমাত্র এএফপিকমিশনার এবং নিউ সাউথ ওয়েলসের (NSW) মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা এনএসডাব্লিউ পুলিসের সঙ্গে কাজ করছি এবং আরও তথ্য নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন আপডেট দেওয়া হবে। আমি আশেপাশে থাকা মানুষদের এনএসডাব্লিউ পুলিসের দেওয়া নির্দেশাবলী মেনে চলার অনুরোধ করছি।"

উল্লেখ্য, ৮ দিনব্যাপী ইহুদি উৎসব হানুক্কার প্রথম রাতে এই গুলির ঘটনাটি ঘটেছে। 'দ্য সিডনি মর্নিং হেরাল্ড' সংবাদপত্রটি জানিয়েছে যে, অস্ট্রলিয়ার সময় সন্ধ্যা ৬:৩০ ঠিক পরেই বন্দুকধারীরা গুলি চালাতে শুরু করে। সেই সময় ইহুদি উৎসবের সূচনা উপলক্ষে সমুদ্রের ধারে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে শত শত মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। এক প্রত্যক্ষ্যদর্শী বলেন, হামলাকারীরা নির্বিচারে শিশু এবং বয়স্কদের লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছিল। 

ঘটনার অন্য এক প্রত্যক্ষদর্শী ৩০ বছর বয়সী হ্যারি উইলসন সিডনি মর্নিং হেরাল্ডকে বলেন, আমি অন্তত ১০ জনকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেছি, চারদিকে রক্ত ছড়িয়ে ছিল।

২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরুর পর থেকে অস্ট্রেলিয়ায় উপাসনালয়, ভবন ও গাড়িতে একের পর এক ইহুদিবিরোধী হামলার ঘটনা ঘটেছে। এক্স মাধ্যমে  ছড়িয়ে পড়া ভিডিওগুলোতে দেখা যাচ্ছে, চারদিকে গুলির শব্দ। পুলিসের সাইরেনের মধ্যে সৈকত ও আশপাশের পার্ক থেকে মানুষ দিগ্বিদিক ছুটছে। একটি ভিডিওতে কালো শার্ট পরা এক ব্যক্তিকে বড় অস্ত্র দিয়ে গুলি ছুড়তে দেখা যায়। পরে সাদা টি-শার্ট পরা এক ব্যক্তি তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে অস্ত্র কেড়ে নেয়।

এদিকে, বন্ডি বিচে গুলি চালানোর ঘটনায় লাহোরের বাসিন্দা নাহিদ আক্রামের নাম উঠে আসছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তার যে ছবি দেখা গিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে নাহিদ পাত ক্রিকেট দলের জার্সি পরে রয়েছে। সিডনির আস মুরদাত ইনস্টিটিউটের পড়ুয়া সে।

Sydney Bondi Beach shooting
