Bangladesh Unrest: বাংলাদেশে এবার হিন্দু শিশুহত্যা? গামছায় মিলল ঝুলন্ত দেহ! গণপিটুনিতে খুন আরও এক হিন্দু যুবক...

Bangladesh: এবার বাংলাদেশে হিন্দু শিশুহত্যা! ওদিকে দীপু দাসের পর রাজবাড়িতে অমৃত মণ্ডল নামে ফের এক হিন্দু যুবককে পিটিয়ে খুন!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীপু দাসেই শেষ নয়। বিশ্বের দরবারে নিন্দিত হওয়ার পরেও ইউনূসের বাংলাদেশে জারি হিন্দু নিপীড়ন। এবার বাংলাদেশে হিন্দু শিশুহত্যা! গামছায় এক শিশুর ঝুলন্ত দেহ মেলার পরই উঠছে এই প্রশ্ন! ইউনূসের বাংলাদেশে কি এবার হিন্দু শিশুহত্যা? ওদিকে দীপু দাসের পর রাজবাড়িতে অমৃত মণ্ডল নামে ফের এক হিন্দু যুবককে পিটিয়ে খুন!
জানা গিয়েছে, রাজবাড়ি জেলায় হিন্দু যুবক অমৃত মণ্ডলকে পিটিয়ে খুন করা হয়। অভিযোগ ছিল যে, অমৃত এক গ্রামবাসীর বাড়িতে তোলাবাজি করার জন্য গিয়েছিলেন। ঘটনাটি ঘটে বুধবার রাতে, রাজবাড়ির পাংশা উপজেলার হোসেনডাঙ্গা গ্রামে। নিহত অমৃত মণ্ডল, তিনি সম্রাট নামেও পরিচিত। এবং একই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।
পুলিস ও স্থানীয়দের কী দাবি:
অমৃত মণ্ডল তাঁর দলর সদস্যের সঙ্গে শাহিদুল ইসলাম নামের এক গ্রামবাসীর বাড়িতে গিয়ে তোলাবাজির দাবি করেন। শাহিদুল ও তার পরিবার চিৎকার করলে গ্রামবাসীরা সেখানে ছুটে আসে। অমৃতের সহযোগীরা পালাতে সক্ষম হলেও, হাতে অস্ত্র থাকার জন্য তিনি গ্রেফতার হন। গ্রামবাসীরা তাকে পিটিয়ে আহত করে এবং পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে ডাক্তাররা মৃত ঘোষণা করেন।
মহম্মদ ইউনূস কী বলেছে?
মহম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়েছে। কিন্তু বলেছে এটি ধর্মীয় সহিংসতার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। তাদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'পুলিস তথ্য ও প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, এটি কোনোভাবে ধর্মীয় সহিংসতার ঘটনা নয়। এটি তোলাবাজি ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে উদ্ভূত সহিংস পরিস্থিতি। নিহত অমৃত মণ্ডল, সম্রাট নামেও পরিচিত এবং তিনি পুলিসে তালিকাভুক্ত একজন শীর্ষ অপরাধী। যিনি তোলাবাজি করার উদ্দেশ্যে এলাকায় এসেছিলেন। এক পর্যায়ে, উত্তেজিত গ্রামবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় তাঁর মৃত্যু হয়।' সরকার আরও অভিযোগ করেছে যে অমৃতের বিরুদ্ধে কয়েকটি গুরুতর অপরাধের মামলা রয়েছে।
অমৃত মণ্ডল কে ছিলেন?
অমৃত মণ্ডল হোসেনডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। পুলিস বলেছে, তিনি 'সম্রাট বাহিনী' নামের একটি দলের প্রধান ছিলেন, যা পুলিসের নথিতে তালিকাভুক্ত। অমৃতের দল অবৈধ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল, যেমন হুমকি ও সিস্টেমেটিক তোলাবাজি। পুলিসের মতে, ২৯ বছর বয়সী অমৃতের বিরুদ্ধে অন্তত দুটি মামলা রয়েছে, যার মধ্যে একটি খুনের মামলা।
বাংলাদেশে সহিংসতার প্রেক্ষাপট:
বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর গত কয়েক মাসে একের পর এক ঘটনা ঘটেছে। এটি ঘটে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অপসারণের পর। এই ঘটনা ঘটে দীপু চন্দ্র দাস খুনে এক সপ্তাহের মধ্যেই। ময়মনসিংহে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে খুন করা হয়েছিল।
এই মামলায় পুলিস ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা সংস্থা এ পর্যন্ত ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে। দীপু দাসের হত্যাকাণ্ডে ঢাকা-সহ বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক প্রতিবাদ সৃষ্টি করে। অন্তর্বর্তী সরকার জানিয়েছে যে তারা দীপু দাসের শিশু, স্ত্রী এবং বাবা-মায়ের যত্ন নেবে।
