English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Israel-Iran War Explained: সেরা অস্ত্র ব্যবহারই করিনি! Fattah-Khybe-Sejjil নিয়ে ইরানের হুঙ্কার, আমেরিকার অস্ত্রাগারে ফুঁসছে Minuteman-Trident

Israel-Iran War Explained: 'সেরা অস্ত্র ব্যবহারই করিনি'! Fattah-Khybe-Sejjil নিয়ে ইরানের হুঙ্কার, আমেরিকার অস্ত্রাগারে ফুঁসছে Minuteman-Trident

Israel-Iran War: ইরান হুঙ্কার দিয়েছে যে, তারা সেরা অস্ত্র ব্যবহারই করেনি! এখন প্রশ্ন ইরান যদি তার মিসাইল নিয়ে হুঙ্কার দেয়, তাহলে আমেরিকা পাল্টায় কী দিতে পারে। এখানে রইল দুই দেশের ক্ষেপণাস্ত্রের তুলনা   

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 4, 2026, 04:50 PM IST
Israel-Iran War Explained: 'সেরা অস্ত্র ব্যবহারই করিনি'! Fattah-Khybe-Sejjil নিয়ে ইরানের হুঙ্কার, আমেরিকার অস্ত্রাগারে ফুঁসছে Minuteman-Trident

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যুদ্ধে জ্বলছে পশ্চিম এশিয়া! আমেরিক-ইজরায়েল যৌথ ভাবে ইরানে হামলার পর থেকেই তেহরানও প্রত্যাঘাত করতে শুরু করেছে। এহেন পরিস্থিতিতে ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রক জানিয়েছে যে, আমেরিকা এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত তারা। এখনও পর্যন্ত তারা সবচেয়ে উন্নত অস্ত্র ব্যবহার করেনি। মন্ত্রকের মুখপাত্র তালাই-নিক দেশের রাষ্ট্রীয় সরকারি সংবাদ সংস্থা আইআরএনএ-তে জানিয়েছেন, 'আমাদের উপর এই চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের জন্য শত্রুরা যা যা পরিকল্পনা করেছে তার চেয়ে বেশি সময় ধরে তা প্রতিরোধ করা এবং আক্রমণ চালানোর ক্ষমতা আমাদের আছে। যুদ্ধের প্রথম দিকেই আমাদের সমস্ত উন্নত অস্ত্র এবং সরঞ্জাম মোতায়েন করার ইচ্ছা আমাদের নেই। আমরা সেরা অস্ত্র তো ব্যবহারই করিনি।' 

Add Zee News as a Preferred Source

এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে জেনে নিন যে, ইরানের ঝুলিতে কী কী ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। তাঁদের হুঙ্কারের জবাবে আমেরিকা কী করতে পারে! মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডার বৃহত্তম এবং সবচেয়ে বৈচিত্র্যময়। যাদের ঝুলিতে ৩০০০ টিরও বেশি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। দেখে নেওয়া যাক ইরানের মারাত্মক এবং সবচেয়ে উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থায় কী কী রয়েছে। উল্টোদিকে আমেরিকার অস্ত্রাগার বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত এবং ধ্বংসাত্মক ক্ষেপণাস্ত্রে সজ্জিত। যার মধ্যে রয়েছে আন্তঃমহাদেশীয় পারমাণবিক প্রতিরোধক থেকে শুরু করে উচ্চ-নির্ভুলতায় প্রচলিত আঘাত হানার অস্ত্র। আমেরিকার সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষেপণাস্ত্রগুলি তালিকা ও তাদের কার্যকারিতা অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করে দেওয়া হল। 

আরও পড়ুন: মাত্র ২৫ দিনের তেল আছে ভারতের, হরমুজ প্রণালী 'বন্ধ' হতেই মহাসঙ্কট, সোনা-রুপোর দামেও বিরাট প্রভাব

:ইরানের মিসাইলের তালিকা: 

হাইপারসনিক এবং স্টেলথ মিসাইল

ফাতাহ ১ এবং ফাতাহ ২: ইরানের প্রথম দেশীয় ভাবে তৈরি হাইপারসনিক মিসাইল। যার গতি ১৩-১৫ ম্যাক। এগুলি ইসরায়েলের অ্যারো এবং আমেরিকার থাডের মতো উন্নত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে এড়িয়ে বায়ুমণ্ডলের ভিতরে এবং বাইরে উভয় দিকেই চলাচলের জন্য নকশা করা হয়েছে
খেইবার শেকান: ১৪৫০ কিলোমিটার পাল্লার তৃতীয় প্রজন্মের কঠিন জ্বালানি ক্ষেপণাস্ত্র। এটি অবতরণ পর্যায়ে অত্যন্ত চালিত হয়, বিশেষভাবে ডেভিড স্লিং-এর মতো অত্যাধুনিক বিমান ঢাল এড়াতে এর নকশা

দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল

খোরামশার-৪ (খাইবার): ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্রগুলির মধ্যে একটি, যা ২০০০ কিলোমিটার পাল্লার উপর ১,৫০০ কেজি ওজনের ভারী ওয়ারহেড বহন করে। এর তরল জ্বালানি ইঞ্জিন এবং পাল্লা এটিকে ইসরায়েল এবং মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ অংশে লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছাতে সক্ষম করে।
সেজল: একটি উচ্চ-নির্ভুল, দুই-স্তরের কঠিন জ্বালানি ক্ষেপণাস্ত্র যার পাল্লা ২০০০-২৫০০ কিলোমিটার। তরল-জ্বালানিযুক্ত রূপের তুলনায় কঠিন জ্বালানি দ্রুত স্থাপনের সুযোগ করে দেয়।
ইমাদ-১: ১৭০০-২০০০ কিলোমিটার পাল্লার শাহাব-৩ এর এক নির্ভুল-নির্দেশিত সংস্করণ। এতে উন্নত টার্মিনাল নির্ভুলতার জন্য এক ম্যানুয়ারেবল রি-এন্ট্রি ভেহিকেল রয়েছে।
গদর-১১০: ২০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত পাল্লার একটি উন্নত শাহাব-৩ এর রূপ, যা দক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপের কিছু অংশে পৌঁছাতে সক্ষম।

নির্ভুলতা এবং বিশেষায়িত ক্ষেপণাস্ত্র

হাজ কাসেম: কমান্ডার কাসেম সোলেইমানির নামেই নামকরণ এই ক্ষেপণাস্ত্রের। এই কঠিন জ্বালানি ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ১৪০০ কিলোমিটার এবং ৫০০ কেজি ওজনের ওয়ারহেড রয়েছে। এটি শক্ত লক্ষ্যবস্তু ভেদ করার জন্য উচ্চ-গতির টার্মিনাল আঘাতের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
জোলফাঘর: এক সড়ক-ভ্রাম্যমাণ, কঠিন জ্বালানি-চালিত ক্ষেপণাস্ত্র যার পাল্লা ৭০০-৮০০ কিলোমিটার। এটি আঞ্চলিক আক্রমণে কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর গতিশীলতার জন্য পরিচিত।
হরমুজ-২: ৩০০ কিলোমিটার পাল্লার এক নির্ভুল-নির্দেশিত জাহাজ-বিধ্বংসী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, বিশেষভাবে বিমানবাহী রণতরী যেমন উচ্চ-মূল্যবান সামুদ্রিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
পাভেহ: ১,৬৫০ কিলোমিটার পাল্লার একটি দীর্ঘ-পাল্লার ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, যা বিমান প্রতিরক্ষা ভেদ করার জন্য কম, অদৃশ্য উচ্চতায় উড়তে সক্ষম।

আরও পড়ুন: বিগ বিগ ব্রেকিং! যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভয়ংকর খবর! যৌথ বাহিনীর হানায় ধ্বংস ইরানের যাত্রীবাহী বিমান...

আমেরিকার মিসাইলের তালিকা 

কৌশলগত পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র (আইসিবিএম এবং এসএলবিএম)। এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলি নিউক্লিয়ার ট্রায়াড তৈরি করে, যা বিশ্বব্যাপী পৌঁছানো এবং বিপুল ধ্বংসের জন্য নকশা করা হয়েছে।

ইউজিএম-১৩৩ ট্রাইডেন্ট টু (ডি ফাইভ): আমেরিকার সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র এটি। ওহিও-শ্রেণীর সাবমেরিন থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। যা অত্যন্ত নির্ভুল, ম্যাক ২৪ এর চেয়ে বেশি গতিতে ভ্রমণ করে এবং একাধিক পারমাণবিক ওয়ারহেড বহন করে।
এলজিএম-৩০জি মিনিটম্যান থ্রি: স্থল-ভিত্তিক পারমাণবিক প্রতিরোধকের মেরুদণ্ড, যা ১৯৭০ সাল থেকে কার্যকর। এটি একটি কঠিন জ্বালানী আইসিবিএম যা ১০০০০ কিলোমিটারেরও বেশি পরিসরে ম্যাক ২৩- এর গতিতে পৌঁছতে সক্ষম।
এলজিএম-৩৫ সেন্টিনেল: (উন্নয়নাধীন): পরবর্তী প্রজন্মের আইসিবিএম ২০৩০ সালের মধ্যে মিনিটম্যান থ্রি কে প্রতিস্থাপন করবে। যা ২০৭৫ সাল পর্যন্ত স্থল-ভিত্তিক প্রতিরোধ নিশ্চিত করবে।

ক্রুজ এবং আকাশ থেকে সারফেস মিসাইল এই অস্ত্রগুলি উচ্চ-মূল্যের লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে নির্ভুল-আক্রমণ ক্ষমতা প্রদান করে।

বিজিএম-১০৯ টোমহক: জাহাজ থেকে তীরে এবং সাবমেরিন থেকে তীরে আক্রমণের জন্য ব্যবহৃত একটি দূরপাল্লার, সাবসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র।
এজিএম-১৫৮ জেএএসএসএম: (জয়েন্ট এয়ার-টু-সারফেস স্ট্যান্ডঅফ মিসাইল): উচ্চ-মূল্যবান, শক্ত বা সুরক্ষিত লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করার জন্য ডিজাইন করা একটি গোপন, দীর্ঘপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র।
এজিএম-৮৬ বি এএলসিএম (এয়ার-লঞ্চড ক্রুজ মিসাইল): বি-৫২ বোমারু বিমান থেকে উৎক্ষেপিত একটি পারমাণবিক-সক্ষম, দীর্ঘপাল্লার ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র।
এজিএম ১৫৮সি এলআরএএসএম (লং-রঞ্জ অ্যান্টি-শিপ মিসাইল): নির্ভুল আঘাতের জন্য ডিজাইন করা এক উচ্চ-সাবসনিক, গোপন জাহাজ ক্ষেপণাস্ত্র।

হাইপারসনিক এবং উদীয়মান ক্ষেপণাস্ত্র

এজিএম ১৮৩এ এআরআরডব্লিউ (এয়ার-লঞ্চড র‍্যাপিড রেসপন্স ওয়েপন): দ্রুত আঘাতের ক্ষমতার জন্য নকশা করা এক হাইপারসনিক গ্লাইড ভেহিকেল।
এলআরএইচডব্লিউ (লং-রঞ্জড হাইপারসনিক ওয়েপন): মার্কিন সেনাবাহিনীর জন্য বর্তমানে তৈরি একটি ভূমি-লঞ্চড, হাইপারসনিক অস্ত্র।

আরও পড়ুন: ওরা এমন আঘাত দেখবে এবার, যা আগে কখনও দেখেনি: আলি লারজানি-- চিনে নিন আমেরিকার দূতাবাসে হামলার পিছনে থাকা ইরানের সেই দুঁদে মাথাকে...

সারফেস-টু-এয়ার ডিফেন্স মিসাইল

আরআইএম-১৬১ স্ট্যান্ডার্ড মিসাইল থ্রি (এসএম-থ্রি): জাহাজ থেকে উৎক্ষেপিত বহির্মুখী ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিফেন্স ইন্টারসেপ্টর, যা স্বল্প থেকে মধ্যম পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করতে সক্ষম।
এমআইএম-১০৪ প্যাট্রিয়ট (পিএসি-থ্রি): এক উন্নত, হিট-টু-কিল মিসাইল সিস্টেম যা কৌশলগত ব্যালিস্টিক মিসাইল ধ্বংস করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
থাড় (টার্মিনাল হাই অল্টিটিউড এরিয়া ডিফেন্স): স্বল্প-মাঝারি এবং মধ্যম পাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইলগুলিকে তাদের টার্মিনাল পর্যায়গুলি করে ধ্বংস করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

 

 
 

 

 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
America vs Iran missile comparisonUS vs Iran missile powerIran ballistic missile rangeAmerica missile defense systemUS military vs Iran military
পরবর্তী
খবর

Israel Iran War: ইরানের ২০০০০ ডলারের ড্রোন ধ্বংস করতে ৪০ লাখ ডলারের প্যাট্রিয়ট! এভাবেই ফতুর হয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল...
.

পরবর্তী খবর

Iran Israel War: রিয়াধে আমেরিকার দূতাবাসে আছড়ে পড়ল ২ ইরানি ড্রোন, দাউদাউ আগুন গোটা ভবনে....