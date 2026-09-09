/হড়পা বানে বিধ্বস্ত বিস্তীর্ণ এলাকা, চলছে উদ্ধারকাজ, এবার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নেপাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হড়পা বানে বিধ্বস্থ নেপালের এক বিরাট অংশ। মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে। এখনও যুদ্ধকালীন তত্পরতায় চলছে উদ্ধারকাজ। তার মধ্য়েই বড় ধাক্কা। মঙ্গলবার রাতে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরপশ্চিম নেপাল। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্র ৫।
গতকাল ভারতীয় সময় রাত ৯টা ৩৮ মিনিটে কেঁপে ওই উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের মাটি। ভূমিকম্পের উত্পত্তিস্থল ছিল মাটি থেকে ১৪৩ কিলোমিটার নীচে। এখনওপর্যন্ত বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর না থাকলেও আশঙ্কা একটা থেকেই যাচ্ছে। কারণ নেপালের উপরের দিকে হিমালয়ের উপরের দিকে একাধিক হ্রদ যেকোনও সময়ে ফেটে নতুন করে হড়পা বানের সৃষ্টি করতে পারে। বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।
ভোটে কোশী নদীর হড়পা বানের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার উদ্ধারকাজ করতে গিয়ে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে উদ্ধারকারী দলকে। পুলিসের তথ্য অনুযায়ী,দুর্যোগকবলিত এলাকায় ১,৩৬৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৪,০৭৭ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। সুরক্ষাবিধি মেনে চলার অংশ হিসেবে, ডিএনএ পরীক্ষার পর উদ্ধার হওয়া ১,১৪৭টি মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়েছে এবং ১০২টি মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। নিখোঁজের তালিকায় নেপালের ৩,৪৬৯ জন নাগরিক এবং ৩৫টি দেশের ৫৯৮ জন বিদেশী নাগরিক রয়েছেন। তার মধ্য়েই এই ভূমিকম্প।
দেশীয় সংস্থার পাশাপাশি অবরুদ্ধ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের টানেল থেকে জীবিতদের উদ্ধারে কাজ করছে আন্তর্জাতিক উদ্ধারকারী দল। সম্প্রতি 'আপার ট্রিশুলি ৩এ' এবং 'আপার ট্রিশুলি ১' টানেল থেকে বেশ কয়েকজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। নেপালে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নবীন শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, চিলিমে সুরঙ্গে যৌথভাবে ম্যানুয়াল উপায়ে বাধা অপসারণ এবং নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের কাজ করা হয়েছে। প্লাবিত সুরঙ্গগুলোতে পৌঁছানোর জন্য ভারত, চিন, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের দলগুলো উন্নত ড্রোন, লিডার প্রযুক্তি এবং এক্সকাভেটর ব্যবহার করে কাজ করে চলেছে।
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