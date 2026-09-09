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হড়পা বানে বিধ্বস্ত বিস্তীর্ণ এলাকা, চলছে উদ্ধারকাজ, এবার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নেপাল

Nepal Earthquake: গতকাল ভারতীয় সময় রাত ৯টা ৩৮ মিনিটে কেঁপে ওই উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের মাটি। ভূমিকম্পের উত্পত্তিস্থল ছিল মাটি থেকে ১৪৩ কিলোমিটার নীচে 

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 09, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:26 AM IST
হড়পা বানে বিধ্বস্ত বিস্তীর্ণ এলাকা, চলছে উদ্ধারকাজ, এবার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নেপাল

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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