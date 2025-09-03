English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Russia Offers India Discounts: গত সপ্তাহে ট্রাম্প প্রশাসন রাশিয়ার থেকে তেল কেনা ও ইউক্রেন যুদ্ধে ইন্ধন জোগানোর দায়ে ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক দ্বিগুণ করে ৫০ শতাংশ করে দিয়েছে। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 3, 2025, 12:47 PM IST
Russia Offers India Bigger Oil Discounts: ট্রাম্পের শুল্ক গুঁতোর মধ্যেই ভারতের জন্য বিশাল ছাড় রাশিয়ার... তেল মিলছে মাত্র...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাশিয়া থেকে তেল (Russian Oil) কেনায় ভারতীয় পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ হাতে শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন (Trump Tariff)। এবার ভারতের জন্য বড় ছাড় ঘোষণা করল রাশিয়া (Russia Offers India Bigger Oil Discounts)। ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদন অনুসারে, সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে ও অক্টোবরে লোড হওয়া কার্গোগুলিতে ভারতের জন্য রাশিয়া ইউরাল কম দামে দিচ্ছে (India Buy Russian Oil)।

ইউরাল হল রাশিয়ার প্রধান তেল। পশ্চিমের বন্দরগুলি থেকে এই তেল পাঠানো হয়। জানা যাচ্ছে, ভারতের জন্য রাশিয়া তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৩ থেকে ৪ ডলারে নামিয়ে এনেছে। এর অন্যতম কারণ, নয়াদিল্লির উপর মার্কিন শুল্কের চাপ। ভারত রাশিয়া থেকে তেল কিনে, ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধে, রাশিয়াকে অর্থ সাহায্য করেছে। এই কারণ দেখিয়ে গত সপ্তাহে ট্রাম্প প্রশাসন রাশিয়ার থেকে তেল কেনা ও ইউক্রেন যুদ্ধে ইন্ধন জোগানোর দায়ে ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক দ্বিগুণ করে ৫০ শতাংশ করে দিয়েছে। 

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের শুরুতে ভারত রাশিয়ার অপরিশোধিত তেলের একটি প্রধান আমদানিকারী দেশ হয়ে ওঠে। এখন, ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের পরেও মাথা নোয়াতে রাজি নয় নয়াদিল্লি। বরং, চিনে সাংহাইয়ে পুতিন ও শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দেখাও করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 

ওদিকে ভারত সাফ জানিয়েছে, রাশিয়া থেকে তেল কেনার উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। অগাস্টের শুরুতে যদিও ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনেনি, তবে ভারতীয় পরিশোধকরা রাশিয়ার তেল গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। এখন ইউরাল সস্তা হওয়ায় রাশিয়া থেকে তেল কেনার আগ্রহ আরওই বাড়বে।

