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WATCH: ২৫ ঘণ্টা সুমাত্রায় অতিভয়াল অগ্নুৎপাত-লাভাস্রোত! ৫০ হাজার ফুট উঁচু বীভৎস বিষফণায় বাতিল ২৩০০ বিমান, আবার মহাসুনামির প্রলয়?

Anak Krakatau Volcanic Eruption: ২৫ ঘণ্টা ধরে চলছে অতিভয়াল অগ্নুৎপাত-লাভাস্রোত! ৫০ হাজার ফুট উঁচু বীভৎস বিষফণায় বাতিল হয়েছে ২৩০০ বিমান! আবার মহাসুনামির প্রলয়?

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 07, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:10 PM IST
WATCH: ২৫ ঘণ্টা সুমাত্রায় অতিভয়াল অগ্নুৎপাত-লাভাস্রোত! ৫০ হাজার ফুট উঁচু বীভৎস বিষফণায় বাতিল ২৩০০ বিমান, আবার মহাসুনামির প্রলয়?
Image Credit: আগ্নেয়গিরির ছবি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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