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সবচেয়ে বড় ধরনের পরিবর্তন হবে এবার, যা গত ৪০ বছরেও হয়নি! প্রধানমন্ত্রী হয়েই কী বার্তা অ্যান্ডি বার্নহ্যামের?

Andy Burnham Becomes New Prime Minister of Britain: ইংরেজের দেশে পালাবদল। ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন অ্যান্ডি বার্নহাম। ক্ষমতায় এসেই রাজনীতিতে আস্থা ফেরাতে অর্থনৈতিক শক্তি ফেরানোর চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। দেশের জন্য কী রূপরেখা তৈরি করতে চান তিনি? কী ভাবনা রয়েছে তাঁর?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 21, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:55 PM IST
সবচেয়ে বড় ধরনের পরিবর্তন হবে এবার, যা গত ৪০ বছরেও হয়নি! প্রধানমন্ত্রী হয়েই কী বার্তা অ্যান্ডি বার্নহ্যামের?
Image Credit: ব্রিটেনে এবার নব দিগন্তের সূচনা হবে?Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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