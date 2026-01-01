Bangladesh Unrest: ইউনূসের বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদের উন্মত্ত দাপাদাপি! হিন্দু হওয়ার অপরাধে এবার গায়ে আগুন খোকন দাসের...

Bangladesh Unrest: ইউনূসের বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদের উন্মত্ত দাপাদাপি! হিন্দু হওয়ার অপরাধে এবার গায়ে আগুন খোকন দাসের...
Bangladesh Unrest: আশঙ্কাজনক অবস্থায় এখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালে ভর্তি খোকন। মারাত্মকভাবে পুড়ে গিয়েছে মুখ ও ডান হাত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ কোন বাংলাদেশ! এক হিন্দু যুবককে কুপিয়ে এবার গায়ে আগুন ধরে দিল হামলাকারীরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি তিনি। এবারের ঘটনা শরীয়তপুর জেলার।
আরও পড়ুন: Bangladesh Unrest: ইউনূসের উগ্রপন্থা! জামাতের চোখ রাঙানিতে বাংলাদেশে বাতিল ভাষাদিবসের ছুটি, কোপ হিন্দু উত্সবেও...
স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম খোকন দাস। শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা উপজেলার কানোয়ার ইউনিয়নের তিলই গ্রামের বাসিন্দা তিনি। পেশায় ওষুধের ব্যবসায়ী। রেহাই পেলেন না সেই খোকনও। অভিযোগ, প্রথমে তাঁকে ধারালো অস্ত্র গিয়ে এলোপাথারি কোপ শুরু করে হামলাকারীরা। এরপর গুরুতর আহত ওই যুবকের শরীরের আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর প্রাঁণ বাঁচাতেই পাশেই একটি পুকুরে ঝাঁপ দেন তিনি।
এখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালে ভর্তি খোকন। মারাত্মকভাবে পুড়ে গিয়েছে মুখ ও ডান হাত। তিলই গ্রামেই ওষুধের দোকান তাঁর। প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, দোকানে লুঠ করতে এসেছিল হামলাকারী। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একজনকে চিনে ফেলেছিলেন খোকন। সেকারণেই তাঁকে খুনের চেষ্টা করা হয়।
অশান্ত বাংলাদেশে এখন টার্গেট সংখ্যালঘু হিন্দুরাই। মঙ্গলবার ময়মনসিংহ জেলায় খুন হন এক হিন্দু যুবক। নাম, বজেন্দ্র বিশ্বাস। বাড়ি, সিলেট সদর উপজেলার কাদিরপুর গ্রামে। ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার মেহরাবাড়ী এলাকায় একটি পোশাকের কারখানায় কাজ করতেন বছর আটচল্লিশের ওই যুবক। ঘড়িতে তখন ৭টা। অভিযোগ, সোমবার সন্ধ্য়ায় কারখানার ভিতরেই বজেন্দ্রকে লক্ষ্য় করে গুলি চালায় তাঁরই সহকর্মী নোমান মিয়া। নোমানের বাড়ি সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলায়। আনসার গোষ্ঠীর সদস্য় তিনি।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, কারখানায় কাজ করছিলেন নোমান। হাতে ছিল শটগান। পাশেই বসেছিলেন বজেন্দ্র। হঠাত্ অসাবধানতায় শটগান থেকে গুলি বেরিয়ে গেলে, গুরুতর হন বজেন্দ্র। হাসপাতালে নিয়ে গেলে, তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকরা। মৃত্যু আসল কারণ অনুসন্ধানে তদন্তে নেমেছে পুলিস।
ভারত বিরোধী ছাত্রনেতা ওসমান হাদির মৃত্যুতে ফের অশান্ত বাংলাদেশ। ঢাকায় রাস্তা গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। চিকিত্সার জন্য ওই ছাত্রনেতা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সিঙ্গাপুরে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। গত ১৮ ডিসেম্বর রাতে মৃত্যু হয় হাদির। তারপর থেকে কার্যত জ্বলছে বাংলাদেশ। সে রাতেই ঢাকায় প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, কালের কণ্ঠের মতো নামী সংবাদপত্রের অফিসে আগুন লাগিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। আটকে পড়েন সাংবাদিকরা। প্রায় ৩০ জন সাংবাদিককে উদ্ধার করে সেনা।
এদিকে ময়মনসিংহতে আওয়ামী লীগ সমর্থক সংখ্যালঘু এক হিন্দু যুবককে গাছে বেঁধে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দিয়েছে হামলাকারীরা। মৃতের নাম দীপু দাস। চরম নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে দীপু দাসকে। জানা গিয়েছে, প্রথমে পিটিয়ে খুন করা হয় তাঁকে। তারপর মৃতদেহ গাছে বেঁধে স্লোগান দিতে দিতে আগুনে পোড়ানো হয়। এরপর রাস্তায় টেনে নিয়ে গিয়ে আবার আগুন ধরানো হয়।
আরও পড়ুন: Watch Explosive VDO of Osman Hadi murderer Bangladesh: 'মিথ্যের কারবারি ইউনূস, জামাতই মেরেছে হাদিকে'! ভারতে নয়, দুবাইয়ে বসে বিস্ফোরক দাবি খুনির...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)