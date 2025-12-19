English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bangladesh Unrest: 'ভারতের মুণ্ড কেটে রেখে দেব!' বাংলাদেশের পাক-দালাল কচি নেতাদের হুংকার, ঢাকায় বন্ধ ২ ভিসা সেন্টার...

Bangladesh Protest: বুধবারের বক্তব্যে হাসনাত ভারতের বিরুদ্ধে ভুয়ো এবং প্রতিহিংসামূলক বক্তব্য দেন। তিনি যা বলেন, তাতে সারা পৃথিবী নিন্দা করেছেন তাঁর বক্তব্যে। বলেন 'সন্ত্রাসবাদীর প্রশিক্ষণ দেওয়া' এবং '৩০,০০০ আওয়ামী লীগ কর্মীকে আশ্রয় দেওয়ার' অভিযোগ তোলেন ভারতের বিরুদ্ধে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 19, 2025, 02:37 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে (Bangladesh Election 2025) কেন্দ্র করে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে নতুন করে অস্থিরতা ও সহিংসতা। ভারত-বিরোধী বিক্ষোভে তুমুল গণআন্দোলন পরিস্থিতি বাংলাদেশে (Bangladesh Unrest)। গত বৃহস্পতিবার থেকে কার্যত রণক্ষেত্র বাংলাদেশ (Bangladesh Vilence)। আর এরপরেই আন্দোলনকারীরা রাজশাহীতে অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনের (Indian High Commissioner in Bangladesh) দিকে অস্ত্র হাতে তেড়ে আসায় নিরাপত্তার স্বার্থে একদিনের জন্য হাইকমিশনের সমস্ত কাজ এবং দুটি ভিসা কেন্দ্র (Visa Centre Closed) বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে বাংলাদেশ। গত বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকার প্রধান দুটি দৈনিক সংবাদপত্র—'প্রথম আলো' (Pratham Alo) এবং 'দ্য ডেইলি স্টার' (The Daily Star)-এর সদর দপ্তরে উগ্রবাদীদের ভয়াবহ হামলার পর শুক্রবার পত্রিকা দুটি প্রকাশিত হতে পারেনি। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির নেপথ্যে পাকিস্তানের (Pakistan's conspiracy) গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই (ISI)-এর সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত দেখছেন বিশেষজ্ঞরা।

সংবাদমাধ্যমের টুঁটি চেপে ধরার চেষ্টা

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঢাকার কারওয়ান বাজারে ‘প্রথম আলো’ ও ‘দ্য ডেইলি স্টার’ অফিসে হামলা চালায় একদল উগ্রবাদী। তারা দপ্তরে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। সাংবাদিকদের ল্যাপটপ, ডেস্কটপ এবং গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম লুট করা হয়। এমনকি ‘ডেইলি স্টার’-এর এক কর্মীর সারা জীবনের কাজের সংগ্রহ থাকা হার্ড ড্রাইভটিও কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

এই হামলার পর শুক্রবার কোনো সংবাদপত্রই ছাপা হতে পারেনি। প্রথম আলো তাদের অনলাইন সংস্করণে পাঠকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়েছে, কারিগরি ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ায় তারা কাজ করতে পারছে না। অন্যদিকে, দ্য ডেইলি স্টারও দীর্ঘ বিলম্বে তাদের কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে। আশ্চর্যজনকভাবে, প্রাণভয়ে বা অন্য কোনো চাপে পত্রিকা দুটি এখনো হামলাকারীদের পরিচয় নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি।

ওসমান হাদির মৃত্যু ও রাজনৈতিক প্রভাব

ইনকিলাব মঞ্চের (Inquilab Party) মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির (Osman Hadi) মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই উত্তাল হয়ে উঠল ঢাকা। বৃহস্পতিবার রাত নামতে ক্ষোভে ফেটে পড়ে রাজপথ। বাংলাদেশে কিছু মহল থেকে দাবি করা হচ্ছে যে, হামলাকারীরা ভারতে পালিয়ে গিয়েছে, যদিও এর কোনও প্রকাশ্য প্রমাণ মেলেনি। সেই বিক্ষোভের আঁচ গিয়ে পড়ল সংবাদমাধ্যমের উপর। রাজধানীর কারওয়ান বাজারে দৈনিক 'প্রথম আলো' এবং ফার্মগেটে ইংরেজি দৈনিক 'ডেইলি স্টার'—দু’টি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে হামলা চলল, বাদ গেল না ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনাও। আগুনের ভয়াবহতায় একসময় কার্যালয়ের ভিতরে ও ছাদে আটকে পড়েন সাংবাদিক ও কর্মীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনী ও অতিরিক্ত পুলিস নামাতে হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ শাহবাগ দিক থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বিক্ষুব্ধ জনতা প্রথম আলো কার্যালয়ের সামনে হাজির হয়। সেই সময় প্রথম আলো ও ভারতবিরোধী স্লোগান ওঠে। এক পর্যায়ে কিছু ব্যক্তি অফিস ভবনের ভিতরে ঢুকে পড়ে। ভাঙচুর চলে নির্বিচারে-কাগজপত্র, কম্পিউটার ছুড়ে ফেলা হয় নীচে। ভবনের সামনে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এর পর খানিকটা দূরে অবস্থিত ডেইলি স্টার ভবনের দিকেও ছুটে যায় বিক্ষোভকারীরা। সেখানেও চলে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ। আগুন লাগানো হয় ভবনের নিচতলায়, যার জেরে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে উপরের তলাগুলিতে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে হাসনাত আবদুল্লাহ

২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানের ছাত্রনেতা এবং বর্তমান ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির (NCP) সদস্য হাসনাত আব্দুল্লাহ (Hasnat Abdullah) ঢাকার এক বিক্ষোভ সমাবেশে বলেন, 'একবার যদি আমরা জয়ী হয়ে সংসদে পৌঁছতে পারি, তবে আমরা দিল্লির মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে ফেরত পাঠিয়ে দেব।'

হাসনাত আব্দুল্লাহ অভিযোগ করেন যে ভারত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে (Bangladesh Ex prime minister Sheikh Hasina) আশ্রয় দিচ্ছে এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করছে। ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে সামনে রেখে গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন ছাত্র-নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী ভারতীয় হাইকমিশনগুলোকে লক্ষ্য করে বিক্ষোভ করছে, যেখানে ভারত-বিরোধী স্লোগানই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত বুধবার 'জুলাই ঐক্য' আয়োজিত এক সমাবেশে শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রত্যর্পণের দাবি জানানো হয়। 

কূটনৈতিক টানাপোড়েন ও মাঠের পরিস্থিতি

বুধবার ভারত বাংলাদেশে নিযুক্ত হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহকে তলব করে এবং ভারতীয় মিশনের ওপর হামলার চেষ্টার বিষয়ে কড়া প্রতিবাদ (ডেমার্শ) জানায়। তবে এর মধ্যেও বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে।

'জুলাই ৩৬ মঞ্চ'-এর ব্যানারে একদল আন্দোলনকারী মাথায় জাতীয় পতাকা বেঁধে ভারত-বিরোধী স্লোগান দিতে দিতে রাজশাহীর ভারতীয় কনস্যুলেটের দিকে অগ্রসর হয়। 'মার্চ টু অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্ডিয়ান হাই কমিশন, রাজশাহী' শীর্ষক এই পদযাত্রাটি পদ্মা আবাসিক এলাকায় পৌঁছালে পুলিশ কনস্যুলেট থেকে ১০০ গজ দূরে ব্যারিকেড দিয়ে তাদের আটকে দেয়। তবে বিক্ষোভকারীরা কিছু ব্যারিকেড সরিয়ে প্রগতি সরণিতে অবস্থান নেয় এবং 'বাবরের পথ ধর, সেভেন সিস্টার্স স্বাধীন করো'—এমন স্লোগান দিতে থাকে, যা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করার ইঙ্গিত দেয়।

ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র (IVAC) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, 'এই নিরাপত্তা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রাজশাহী ও খুলনা ভিসা কেন্দ্র আজ (১৮.১২.২০২৫) বন্ধ থাকবে। যাদের আজকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, তাদের পরবর্তীতে সময় জানিয়ে দেওয়া হবে।'

এনসিপি আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এই ঘটনাকে 'জুলাই বিপ্লবের ওপর হামলা' বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, আওয়ামী লীগ দিল্লি থেকে বসে ভারতের সমর্থনে বাংলাদেশের প্রশাসন, পুলিস ও গণমাধ্যমে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসে(Mohammed Yunus) সঙ্গে বৈঠকের পর নাহিদ ইসলাম সতর্ক করে বলেন, আওয়ামী লীগ ইস্যুটির সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কেউ নিরাপদ নয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতকে অনুরোধ করেছে যেন হাদির ওপর হামলায় জড়িতরা সীমান্ত পার হতে না পারে এবং তারা ভারতে থাকলে যেন তাদের গ্রেফতার ও প্রত্যর্পণ করা হয়।

হাসনাত আব্দুল্লাহর বক্তব্য ও অভিযোগ

তিনি বলেন, 'আপনারা আমাদের দেখামাত্র গুলি করবেন আর আশা করবেন আমরা আপনাদের স্যালুট দেব? বুলেটের বদলে আমরা পাথর দিয়ে হলেও প্রতিরোধ গড়ব। বন্ধুত্বের জন্য আমাদের সীমান্ত ও সার্বভৌমত্বকে সম্মান করতে হবে।'

তিনি এই লড়াইকে প্রজন্মের লড়াই হিসেবে অভিহিত করে বলেন যে, এতদিন সংবাদমাধ্যমগুলোর মাধ্যমে আমাদের ভারতের ওপর নির্ভরশীল থাকতে শেখানো হয়েছে, কিন্তু তরুণ প্রজন্ম এখন এটি প্রতিরোধ করবে। তিনি অষ্টম শতাব্দীর আরব সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের উদাহরণ টেনে বলেন, ১৭ বছর বয়সে তিনি যদি ভারত জয় করতে পারেন, তবে সেটি সবার জন্য শিক্ষা। তিনি আরও যোগ করেন, 'আমাদের সংসদে যাওয়া আটকাতে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে। কিন্তু একবার যদি আমরা জিতে সংসদে যাই, আমরা দিল্লিকে মস্তকহীন করে ফেরত পাঠাব।'

তবে ভারত এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রক (MEA) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'ভারত কখনই তার মাটিকে বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতিম জনগণের স্বার্থবিরোধী কোনও কাজে ব্যবহার করতে দেয়নি।'

ইউনূসের শোকপ্রকাশ

এদিকে হাদির প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস। জাতির উদ্দেশে ভাষণে তিনি দেশবাসীকে ধৈর্য ও সংযম বজায় রাখার আহ্বান জানান এবং শনিবার দেশজুড়ে শোকদিবস পালনের ঘোষণাও করেন। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে গোটা দিনজুড়ে। যদিও প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যের পরও বাস্তবে পরিস্থিতি ঠিক উল্টো ছবিটা দেখাল। এক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের পর রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে সংবাদমাধ্যমের উপর এমন হামলা বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে।

নেপথ্যে আইএসআই-এর ‘মাস্টারপ্ল্যান’

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত বীণা সিক্রি বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করে জানিয়েছেন, এই ভারত-বিরোধী উত্তাপের মূল কারিগর পাকিস্তানের আইএসআই। তাঁর মতে, মৌলবাদী সংগঠন জামাত-ই-ইসলামি-কে হাতের পুতুল বানিয়ে পাকিস্তান বাংলাদেশে নিজের কর্তৃত্ব ফিরে পেতে চাইছে।

বীণা সিক্রির বিশ্লেষণের মূল পয়েন্টগুলো হলো:

ছদ্মবেশী নেতৃত্ব: ২০২৪-এর জুলাই আন্দোলনের চেয়েও এবারের পরিস্থিতি বেশি ভয়ংকর। কারণ এবার আইএসআই সরাসরি সামনে না এসে জামাত, ছাত্র সংগঠন ও মাদ্রাসার আড়ালে থেকে 'রিমোট কন্ট্রোল'-এর মাধ্যমে অস্থিরতা চালাচ্ছে।

ডিজিটাল ও আর্থিক মদত: অনেকগুলো সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডল পাকিস্তান থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, যা যুবসমাজকে ভারত-বিরোধী উসকানিমূলক বার্তা দিচ্ছে। এছাড়া কিছু নির্দিষ্ট মিডিয়াকে পাকিস্তানের ‘পাইপলাইন’ থেকে অর্থ জোগান দেওয়া হচ্ছে।

কৌশলগত লক্ষ্য: বাংলাদেশে অস্থিরতা জিইয়ে রেখে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে চাপ সৃষ্টি করা এবং নির্বাচনকে বানচাল করাই পাকিস্তানের মূল লক্ষ্য।

লক্ষ্য যখন ভারতের নিরাপত্তা

বিশেষজ্ঞদের মতে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন জেনারেল ও আইএসআই কর্মকর্তারা বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর একাংশের ওপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছেন। এর মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের নেতৃত্ব কবজা করতে চান। জামাতিরা প্রচার চালাচ্ছে যে, আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার রক্ষাকর্তা হলো ভারত—এই বয়ান তৈরি করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভারত-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়াই হলো আইএসআই-এর বর্তমান রণকৌশল।

৫ আগস্ট ২০২৪-এর পর আবারও বাংলাদেশে একই ধরনের অরাজক পরিস্থিতি ফিরে আসার আশঙ্কায় তৈরি হয়েছে চরম উদ্বেগ। একদিকে ভারতীয় মিশনগুলোতে হামলার হুমকি, অন্যদিকে মুক্ত সংবাদমাধ্যমের ওপর আক্রমণ—সব মিলিয়ে বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা এখন বড়সড় চ্যালেঞ্জের মুখে।

