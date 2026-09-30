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আরব সাগরে ইরানি নৌকায় ৩ হাজার কোটি টাকার মাদক! ৫ পাকিস্তানি নাগরিক আটক

আরব সাগরে বড়সড় মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে প্রায় ৫২৬ কেজি মাদক উদ্ধার করেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড ও গুজরাত ATS। আন্তর্জাতিক বাজারে ওই মাদকের আনুমানিক মূল্য ৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি বলে জানানো হয়েছে। একটি ইরানি ধাও থেকে হেরোইন ও মেথামফেটামিন উদ্ধার করা হয়েছে। নৌকায় থাকা ৫ পাকিস্তানি নাগরিককে আটক করা হয়েছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 30, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Sep 30, 2026, 11:57 AM IST
আরব সাগরে ইরানি নৌকায় ৩ হাজার কোটি টাকার মাদক! ৫ পাকিস্তানি নাগরিক আটক
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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আরব সাগরে ইরানি নৌকায় ৩ হাজার কোটি টাকার মাদক! ৫ পাকিস্তানি নাগরিক আটক
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