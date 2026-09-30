/আরব সাগরে ইরানি নৌকায় ৩ হাজার কোটি টাকার মাদক! ৫ পাকিস্তানি নাগরিক আটক

পিয়ালি মিত্র: আরব সাগরে মাদক পাচারের বড়সড় চেষ্টা বানচাল করল ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী। গুজরাট ATS-এর সঙ্গে যৌথ অভিযানে লক্ষদ্বীপের পশ্চিমে একটি সন্দেহজনক ইরানি ধাও আটক করা হয়। ওই নৌকা থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৫২৬ কেজি উচ্চমানের হেরোইন ও মেথামফেটামিন। আন্তর্জাতিক বাজারে উদ্ধার হওয়া মাদকের মূল্য ৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কোস্ট গার্ডের তথ্য অনুযায়ী, ২৫ সেপ্টেম্বর গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান শুরু হয়। সমুদ্র ও আকাশপথে নজরদারি চালিয়ে সন্দেহজনক নৌকাটিকে চিহ্নিত করা হয়। এরপর শুরু হয় হট পারস্যুট। শেষ পর্যন্ত নৌকাটিতে উঠে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করেন নিরাপত্তাকর্মীরা।
কীভাবে অভিযান চালানো হয়?
কোস্ট গার্ডের বক্তব্য, এই ধরনের অভিযান সমুদ্রপথে মাদক পাচার এবং সংশ্লিষ্ট বেআইনি কার্যকলাপ ঠেকাতে নজরদারি আরও জোরদার করার অংশ। আরব সাগরে মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালাল ভারতীয় কোস্ট গার্ড ও গুজরাতের অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াড বা ATS। নৌকায় থাকা পাঁচ পাকিস্তানি নাগরিককেও আটক করা হয়েছে। অভিযানের সময় ওই ইরানি ধাওয়ে থাকা ৫ পাকিস্তানি নাগরিককে আটক করা হয়েছে। নৌকা, নাবিক এবং উদ্ধার হওয়া মাদক—সবকিছুই সশস্ত্র নিরাপত্তার মধ্যে মুম্বইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে একাধিক সংস্থার যৌথভাবে জিজ্ঞাসাবাদ ও পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা। এই বিপুল মাদক কোথা থেকে এসেছিল, কোথায় তা পৌঁছনোর কথা ছিল এবং এর সঙ্গে কোনও আন্তর্জাতিক পাচারচক্র যুক্ত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। সমুদ্রপথে আন্তঃদেশীয় মাদক পাচার রুখতে বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে তদন্ত এগোবে।
কী কী মাদক উদ্ধার?
কোস্ট গার্ডের তরফে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ২৫ সেপ্টেম্বর অভিযান শুরু করা হয়। সমুদ্র ও আকাশপথে নজরদারি চালিয়ে সন্দেহজনক নৌকাটিকে চিহ্নিত করা হয়। এরপর সেটিকে অনুসরণ করে কোস্ট গার্ডের দল। নৌকাটি থামানোর পর তাতে তল্লাশি চালানো হয়। সেখান থেকেই বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া মাদকের মধ্যে হেরোইন এবং মেথামফেটামিন রয়েছে বলে জানিয়েছে কোস্ট গার্ড। মোট পরিমাণ প্রায় ৫২৬ কেজি। আন্তর্জাতিক বাজারে এর আনুমানিক মূল্য ৩,০০০ কোটি টাকার বেশি বলে তদন্তকারী সংস্থাগুলির তরফে জানানো হয়েছে।
কোথায় ধরা পড়ল নৌকা?
অভিযানটি হয়েছে লক্ষদ্বীপের পশ্চিমে আরব সাগরে। সমুদ্রপথে আন্তর্জাতিক মাদক পাচার ঠেকাতে নজরদারি বাড়ানোর মধ্যেই এই অভিযান চালানো হয়েছে। কোস্ট গার্ড ও গুজরাত ATS-এর যৌথ অভিযানে এত বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধারের ঘটনায় আন্তর্জাতিক পাচারচক্রের সম্ভাব্য যোগসূত্রও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে তদন্ত শেষ হওয়ার আগে মাদকের গন্তব্য বা পাচারচক্র সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা হয়নি।
তদন্তে এখন নজর কোথায়?
তদন্তকারীরা মূলত জানতে চাইছেন, এই মাদক কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল, কার কাছে পৌঁছনোর কথা ছিল এবং এর সঙ্গে আর কারা যুক্ত। আটক পাঁচজনকে জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি নৌকার নথিপত্র, যোগাযোগের তথ্য এবং মাদক পরিবহণের সম্ভাব্য রুটও খতিয়ে দেখা হবে। ভারতীয় কোস্ট গার্ড এর আগেও গুজরাত ATS-এর সঙ্গে যৌথভাবে আরব সাগরে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়েছে। নতুন এই অভিযানের পর সমুদ্রপথে আন্তর্জাতিক মাদক পাচার ঠেকাতে নজরদারি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
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