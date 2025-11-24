English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Indian Woman detained in Shanghai Airport: ট্রানজিট এলাকায় আটকে থাকার কারণে, পেমা জানান যে তাঁকে ফ্লাইট পুনরায় বুক করার, খাবার কেনার, বা টার্মিনালের মধ্যে যাতায়াত করার অনুমতি দেওয়া হয়নি

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 24, 2025, 07:29 PM IST
Indian Woman detained in Shanghai Airport: 'অরুণাচল ভারতের অংশ নয়', ভারতীয় মহিলাকে ১৮ ঘণ্টা হেনস্থা সাংহাই বিমানবন্দরে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাংহাই বিমানবন্দরে হেনস্থার শিকার অরুণাচল প্রদেশের এক মহিলা। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি,  অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অংশ নয়। তাই ওই মহিলার পাসপোর্ট ভুয়ো। ঘটনাটি ঘটেছে সাংহাইয়ের পুডং বিমানবন্দরে। ব্রিটেনের বাসিন্দা পেমা ওয়াংজং থংডং নামে ওই মহিলা ব্রিটেন থেকে জাপান যাচ্ছিলেন। পথে ৩ ঘণ্টার জন্য সাংহাই বিমানবন্দরে নেমেছিলেন। তাঁর পাসপোর্টে তাঁর জন্মস্থান হিসেবে লেখা ছিল অরুণাচব প্রদেশ। কিন্তু চিনের হিসেবে অরুণাচল ভারতের অংশ নয়।

থংড়ং এক্স-এ একটি পোস্টে লিখেছেন, চিনা ইমিগ্রেশন এবং চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্স করপোরেশন লিমিটেডের দাবির ভিত্তিতে, ২১ নভেম্বর আমাকে ১৮ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে সাংহাই বিমানবন্দরে আটকে রাখা হয়েছিল। তারা আমার ভারতীয় পাসপোর্টকে অবৈধ বলে অভিহিত করেছে। কারণ আমার জন্মস্থান অরুণাচল প্রদেশ এবং তা চিনা অঞ্চল বলে দাবি করেছে।

এ ভারতীয় দৈনিককে থংডং বলেন, ইমিগ্রেশন শেষ করে সিকিউরিটি চেকিংয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সেইসময় এক নিরাপত্তা কর্মী তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বলেন, ইন্ডিয়া-ইন্ডিয়া ও  তাঁর নাম ধরে ডাকাডাকি করতে থাকেন। উনি আমাকে ইমিগ্রেশন ডেস্কের পেছনের একটি রুমে নিয়ে গিয়ে বলেন, অরুণাচল ভারতের অংশ নয়। আপনার পাসপোর্ট ভ্যালিড নয়।

পেমা বলেন, গত বছর তিনি কোনো সমস্যা ছাড়াই সাংহাই হয়ে ট্রানজিট করেছিলেন। এমনকি আগে থেকে লন্ডনে অবস্থিত চিনা দূতাবাসের সাথে যোগাযোগও করেছিলেন, যেখান থেকে তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে ভারতীয় যাত্রীদের কোনো সমস্যা হবে না। তবে, তিনি অভিযোগ করেন যে বেশ কয়েকজন ইমিগ্রেশন কর্মী এবং চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের কর্মীরা তাঁকে উপহাস করেছে, তাঁর দিকে হেসেছে, এবং এমনকি তাঁকে "চাইনিজ পাসপোর্টের জন্য আবেদন করার" পরামর্শও দিয়েছে। গোটা বিভ্রান্তির জট ছাড়াতে ১৮ ঘণ্টা ভোগান্তি ভোগ করতে হয়েছে পেমাকে। এই সময়ে তাঁকে স্পষ্ট তথ্য, সঠিক খাবার, বা বিমানবন্দরের সুবিধা ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে তাঁর পাসপোর্ট আটকে রাখা হয়েছিল এবং জাপানে যাওয়ার জন্য বৈধ ভিসা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর পরবর্তী ফ্লাইটে উঠতে বাধা দেওয়া হয়েছিল।

ট্রানজিট এলাকায় আটকে থাকার কারণে, পেমা জানান যে তাঁকে ফ্লাইট পুনরায় বুক করার, খাবার কেনার, বা টার্মিনালের মধ্যে যাতায়াত করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তিনি অভিযোগ করেন কর্মকর্তারা তাঁকে চাপ দেন যেন তিনি বিশেষভাবে চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের একটি নতুন টিকিট কেনেন এবং ইঙ্গিত দেন যে শুধুমাত্র এটি করার পরেই তাঁর পাসপোর্ট ফেরত দেওয়া হবে। তিনি বলেন, এই পরিস্থিতির ফলে মিস হওয়া ফ্লাইট এবং হোটেল বুকিং-এর কারণে তাঁর আর্থিক ক্ষতি হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে লেখা একটি চিঠিতে, পেমা এই ঘটনাটিকে "ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং অরুণাচল প্রদেশের নাগরিকদের প্রতি প্রত্যক্ষ অপমান" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি ভারত সরকারের কাছে এই বিষয়টি বেজিং-এর কাছে উত্থাপন করার, জড়িত ইমিগ্রেশন এবং এয়ারলাইন কর্মীদের বিরুদ্ধে জবাবদিহি এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার এবং ক্ষতিপূরণের জন্য চাপ দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি আরও আশ্বাস চেয়েছেন যে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ভ্রমণের সময় অরুণাচল প্রদেশের ভারতীয়রা যাতে একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন না হন।

