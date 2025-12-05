Pakistan's Nuclear Button: শয়তান দেশের নিউক্লিয়ার বাটনের কন্ট্রোল এখন 'সর্বশক্তিমান' মুনীরের হাতেই!

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Pakistan's Nuclear Button: শয়তান দেশের নিউক্লিয়ার বাটনের কন্ট্রোল এখন 'সর্বশক্তিমান' মুনীরের হাতেই!

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 5, 2025, 06:17 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডোনাল্ড ট্রাম্পের (Donald Trump) আমেরিকায় (US) দাঁড়িয়ে, আসিম মুনীর (Asim Munir) সরাসরি ভারতের বিরুদ্ধে পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি দিয়েছিলেন। অপারেশন সিঁদুরের (Operation Sindoor) পর থেকেই পাক সেনাপ্রধান ও ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আসিম মুনীরকে নিয়ে বিস্তর চর্চা। আর এবার সেই 'শয়তান' মুনীরের হাতেই পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার বাটনের কন্ট্রোল (Asim Munir Now In Control Of Pakistan's Nuclear Button)। যে খবরে চমকে গিয়েছে অনেকেই। 

জোড়া পদে মুনীর!

শেহবাজ শরিফের সরকার আনুষ্ঠানিক ভাবে ফিল্ড মার্শাল মুনীরকে পাকিস্তানের প্রথম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান (সিডিএফ) ওরফে চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস হিসেবে নিযুক্ত করেছে। যা পাকিস্তানের মতো পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশের নবনির্মিত এবং শক্তিশালী সামরিক পদ। এই নিয়োগ মুনীরকে তিন বাহিনীর প্রধান করে তুলল আগামী পাঁচ বছরের জন্য। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির কার্যালয় এক্স পোস্টে জানিয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ সেনাবাহিনী প্রধান (সিওএএস) এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান (সিডিএফ) উভয় পদেই মুনীরের ৫ বছরের জন্য নিয়োগ অনুমোদন করেছে।

পাকিস্তানের নিউক বাটন

সিডিএফ পদটি কেবল তিন সার্ভিস শাখার (সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী) উপর কর্তৃত্বকে সুসংহত করে না বরং তাকে জাতীয় কৌশলগত কমান্ডের তত্ত্বাবধানও দেয়, যা দেশের পারমাণবিক অস্ত্র এবং ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা পরিচালনা করে। যার ফলে মুনীর দেশের একক সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। নতুন পদটি মুনীরকে দেশের রাষ্ট্রপতির সমতুল্য আইনি সুরক্ষাও দিয়েছে। রাষ্ট্রপতির মতো ফিল্ড মার্শালকেও যে কোনও আইনি মামলা থেকে আজীবন দায়মুক্তি দেওয়া হবে। বিমান বাহিনী এবং নৌবাহিনী প্রধানদেরও এই সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। যদি সেই সময়ের শেষে তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতিকে বলেন যে, তিনি পুনরায় নিযুক্ত হতে চান, তবে তাঁরা তা অস্বীকার করতে পারবেন না। কারণ ইতিমধ্যেই মুনীরকে সেই ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন। সংশোধনীগুলি সামরিক বাহিনীর উপর সরকারের তত্ত্বাবধানকেও হ্রাস করে। পাক মিডিয়ার রিপোর্ট অনুসারে, সিডিএফ এখন সেনাবাহিনীর ভাইস চিফ অফ আর্মি স্টাফ (ভিসিওএএস) পদে নিয়োগের সুপারিশ করার ক্ষমতা পাবে, যা পরে ফেডারেল সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হবে। পূর্বে, বেসামরিক সরকারের এই নিয়োগগুলি করার ক্ষমতা নির্বাহী বিভাগের ছিল।

আরও পড়ুন: যেন মুখে লেগে মিসাইল, কথায় কথায় পরমাণু যুদ্ধের হুঙ্কার! মুনীরের শিকড় এই ভারতেই! কতটা চেনেন পাক সেনাপ্রধানকে?

পারমাণবিক শক্তিধর দেশ পাকিস্তান, ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বেসামরিক ও সামরিক শাসনের মধ্যে ক্রমশ প্রবাহিত হচ্ছে। দেশকে প্রকাশ্যে শাসন করা শেষ সামরিক নেতা ছিলেন পারভেজ মোশারফ, যিনি ১৯৯৯ সালে এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন এবং ২০০৮ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তারপর থেকে, বেসামরিক প্রশাসন আনুষ্ঠানিক ভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। তবে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর প্রভাব গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা এটিকে উভয়ের মধ্যে ভাগ করা একটি "হাইব্রিড শাসন" বলে অভিহিত করেছেন।

মুনীরের কাছে প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের আরও ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনার পর এই নিয়োগ আসে। শরীফ সরকারের ২৯ নভেম্বর দেশের প্রথম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধানের নিয়োগ ঘোষণা করার কথা ছিল, যেদিন মুনীরের সেনাপ্রধান হিসেবে তিন বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল। সামরিক কমান্ডকে কেন্দ্রীভূত করার লক্ষ্যে গত মাসে সংবিধানের ২৭তম সংশোধনীর অধীনে প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধানের ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নতুন পদটি জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ কমিটির (সিজেসিএসসি) চেয়ারম্যানের স্থলাভিষিক্ত হবে, যা এখন বিলুপ্ত করা হয়েছে।

মুনীর এই বছর ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত হয়েছেন, তিনি সিডিএফের দায়িত্বের পাশাপাশি একই সাথে সেনাবাহিনী প্রধানের পদও পালন করবেন, যা তাঁকে কয়েক দশকের মধ্যে পাকিস্তানের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিদের একজন করে তুলবে। তিনি পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম সামরিক কর্তা যিনি একই সঙ্গে পাঁচ তারকা ফিল্ড মার্শাল পদ এবং সিওএএস এবং সিডিএফের সম্মিলিত কমান্ড উভয়ই ধারণ করেছেন। জেনারেল আয়ুব খানের পর তিনি দেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় সেনা কর্তা, যিনি ফিল্ড মার্শাল পদ পেয়েছেন। ১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

আরও পড়ুন: ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মুখিয়ে আছে পাকিস্তান? জেল থেকেই বিস্ফোরক ইমরান, ফাঁস করলেন মুনিরের বিরাট ষড়যন্ত্র...

 

