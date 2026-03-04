English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Assassination of Khamenei EXPLAINED: কীভাবে মাত্র ৬০ সেকেন্ডে খামেনেইকে খতম করল CIA-মোসাদ? ১৪০ খতরনাক যুদ্ধবিমান, ২ সেকেন্ড পর পরই...

Assassination of Khamenei EXPLAINED: কীভাবে মাত্র ৬০ সেকেন্ডে খামেনেইকে খতম করল CIA-মোসাদ? ১৪০ খতরনাক যুদ্ধবিমান, ২ সেকেন্ড পর পরই...

MOSSAD and CIA Executed Assassination of Ali Khamenei: মধ্য-তেহরানে যে পাঁচিল ঘেরা কমপ্লেক্সে খামেইনি সপরিবারে থাকেন, তার উপর নজর রাখছিল কয়েক কোটি ডলার দামের মার্কিন গোয়েন্দা স্যাটেলাইট। খামেইনি কখন কী করেন, কার সঙ্গে দেখা করেন-- সব খুঁটিনাটি তথ্য CIA জোগাড় করছিল।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 4, 2026, 08:01 PM IST
Assassination of Khamenei EXPLAINED: কীভাবে মাত্র ৬০ সেকেন্ডে খামেনেইকে খতম করল CIA-মোসাদ? ১৪০ খতরনাক যুদ্ধবিমান, ২ সেকেন্ড পর পরই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনিবার সকালে খতম হলেন ছিয়াশি বছরের ইরানি সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আলি খামেইনি (86-year-old Supreme Leader of Iran Ayatollah Ali Khamenei)। খতম হলেন মাত্র কয়েক সেকেন্ডে। সামনে এল আমেরিকার গোয়েন্দাদের (CIA) সেই ভয়ংকর প্ল্যান। কী প্ল্যান?

Add Zee News as a Preferred Source

১২ বছরের ষড়যন্ত্র, মাত্র কয়েক সেকেন্ডই
 
দীর্ঘ দিনের পরিকল্পনা, কিন্তু অপারেশনে লাগল মাত্র ৬০ সেকেন্ড। ইরানের সুপ্রিম লিডার ৮৬ বছরের আয়াতোল্লা আলি খামেইনিকে নিকেশের ছক মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা CIA-র একদিনের নয়। গত কয়েকমাস ধরেই CIA ও ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ একযোগে খামেইনিকে খতম করার এই ছক কষছিল। 'অপারেশন রাইজিং লায়ন'-এ ভেল্কি দেখাল মোসাদ ও ইজরায়েলি বায়ুসেনা।

আরও পড়ুন: Israel's 'Pentagon' Hit: ইসরায়েলের 'পেন্টাগনে' ভয়ংকর হামলা ইরানের! ইসরায়েলি প্রতিরক্ষার সদর দফতরে ঢুকে পড়ল ইরানি...

স্যাটেলাইটের বিষ-নজর

মধ্য-তেহরানে যে পাঁচিলঘেরা কমপ্লেক্সে খামেইনি সপরিবারে থাকেন, তার উপর নজর রাখছিল কয়েক কোটি ডলার দামের মার্কিন গোয়েন্দা স্যাটেলাইট। খামেইনিই কখন কী করেন, কার কার সঙ্গে দেখা করেন-- সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য জোগাড় করছিল  CIA। সেই সব ইনফরমেশন মোসাদ ও ইসরায়েলি প্রশাসনকে সরবরাহ করছিল মার্কিন গোয়েন্দারা। 

১৪০ অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান, পরপর ৩০ বোমা

শনিসকালে CIA-র কাছে থেকে খামেইনির অবস্থানের নিখুঁত তথ্য পেয়ে অপারেশনে নেমে পড়ে ইসরায়েল। অস্ত্র নিয়ে উড়ে যায় তেহরানের দিকে। CIA জরুরি সব তথ্য ইসরায়েলের সঙ্গে ভাগ করতেই নেতানিয়াহু দেরি করেননি। চিরশত্রুকে খতম করতে ১৪০টি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানকে পাঠান তেহরানে। ৩০টি বাঙ্কার বাস্টার বোমা ফেলা হয় খামেইনির বাসভবন ও অফিসে। বোমাবর্ষণে খামেইনি, তাঁর মেয়ে, জামাই, নাতি ও নাতনিরও মৃত্যু হয়। স্থানীয় সময় সকাল ৯টা বেজে ৪০ মিনিটে যুদ্ধবিমান থেকে খামেইনির হাই সিকিউরিটি কমপ্লেক্সে পরপর ফেলে ৩০টি বোমা। এক একটি বোমা ফেলতে সময় লাগে মাত্র ২ সেকেন্ড। মানে, সবমিলিয়ে ৬০ সেকেন্ড। তারপর, সব শেষ!

৬০ সেকেন্ডে ৬০ জন

ওই আক্রমণে শুধু খামেইনিই নন, খতম হন বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ইসরায়েলি বোমায় নিহত হন IRGC-র কমান্ডার ইন চিফ মহম্মদ পাকপর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, ইরানি মিলিটারি কাউন্সিলের প্রধান, এয়েরোস্পেস বিভাগের প্রধান, ডেপুটি ইন্টেলিজেন্স প্রমুখ। এই অভিযানের সবচেয়ে কঠিন কাজটা করে CIA-ই। মার্কিন গোয়েন্দারাই ইসরায়েলি সেনাকে জানায়, শনিবার সকালে খামেইনি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ অন্তত ৬০ জন একই সময়ে ওই একই কমপ্লেক্সে জড়ো হবেন। মার্কিন ও ইসরায়েলি চরেরা গত কয়েক বছর ধরে তেহরানের মাটিতে খামেইনির সব খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করছিলেন। খামেইনি-র প্রতি মুহূর্তের কার্যকলাপের তথ্য-সহ ফাইল তৈরি করা হয়েছিল।

আরও পড়ুন: Bengal Weather Update: দোলের রং মুছে ভয়ানক বৃষ্টি-প্লাবন! ১৭ জেলাতেই অকালবর্ষা, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে ভাসবে কলকাতা-সহ...

টের পায়নি ইরান

ইসরায়েল ভেবেছিল, ইরান প্রত্যাঘাত করবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, খামেইনিকে নিকেশ করে ইসরায়েলি বায়ুসেনা ফের তেল আভিভে ফেরত না আসা পর্যন্ত ইরান টেরই পায়নি যে, তাদের নেতা মারা গিয়েছেন!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
60-Second DecapitationMossad’s Foreign LegionNetanyahu-Trump CallCIA Intel Triggered Strike| How USIsrael Gathered Info To Kill KhameneiKhamenei DeadKhamenei Death news
পরবর্তী
খবর

Submarine Attack On Iran Ship: ইসরায়েলের 'ডলফিন' আঘাতে জলেই ভস্মীভূত ইরানের রণতরী! এই ৬ ভয়াল 'জল-রাক্ষস' নেতানিয়াহুর দেশের রক্ষায়...

.

পরবর্তী খবর

Aranbagh Accident: চাঁচর সেরে বাড়ি ফেরার পথে পিকআপ ভ্যান সপাটে মারল গাছে, চোখের সামনে নিথর...