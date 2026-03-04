Assassination of Khamenei EXPLAINED: কীভাবে মাত্র ৬০ সেকেন্ডে খামেনেইকে খতম করল CIA-মোসাদ? ১৪০ খতরনাক যুদ্ধবিমান, ২ সেকেন্ড পর পরই...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনিবার সকালে খতম হলেন ছিয়াশি বছরের ইরানি সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আলি খামেইনি (86-year-old Supreme Leader of Iran Ayatollah Ali Khamenei)। খতম হলেন মাত্র কয়েক সেকেন্ডে। সামনে এল আমেরিকার গোয়েন্দাদের (CIA) সেই ভয়ংকর প্ল্যান। কী প্ল্যান?
১২ বছরের ষড়যন্ত্র, মাত্র কয়েক সেকেন্ডই
দীর্ঘ দিনের পরিকল্পনা, কিন্তু অপারেশনে লাগল মাত্র ৬০ সেকেন্ড। ইরানের সুপ্রিম লিডার ৮৬ বছরের আয়াতোল্লা আলি খামেইনিকে নিকেশের ছক মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা CIA-র একদিনের নয়। গত কয়েকমাস ধরেই CIA ও ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ একযোগে খামেইনিকে খতম করার এই ছক কষছিল। 'অপারেশন রাইজিং লায়ন'-এ ভেল্কি দেখাল মোসাদ ও ইজরায়েলি বায়ুসেনা।
স্যাটেলাইটের বিষ-নজর
মধ্য-তেহরানে যে পাঁচিলঘেরা কমপ্লেক্সে খামেইনি সপরিবারে থাকেন, তার উপর নজর রাখছিল কয়েক কোটি ডলার দামের মার্কিন গোয়েন্দা স্যাটেলাইট। খামেইনিই কখন কী করেন, কার কার সঙ্গে দেখা করেন-- সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য জোগাড় করছিল CIA। সেই সব ইনফরমেশন মোসাদ ও ইসরায়েলি প্রশাসনকে সরবরাহ করছিল মার্কিন গোয়েন্দারা।
১৪০ অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান, পরপর ৩০ বোমা
শনিসকালে CIA-র কাছে থেকে খামেইনির অবস্থানের নিখুঁত তথ্য পেয়ে অপারেশনে নেমে পড়ে ইসরায়েল। অস্ত্র নিয়ে উড়ে যায় তেহরানের দিকে। CIA জরুরি সব তথ্য ইসরায়েলের সঙ্গে ভাগ করতেই নেতানিয়াহু দেরি করেননি। চিরশত্রুকে খতম করতে ১৪০টি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানকে পাঠান তেহরানে। ৩০টি বাঙ্কার বাস্টার বোমা ফেলা হয় খামেইনির বাসভবন ও অফিসে। বোমাবর্ষণে খামেইনি, তাঁর মেয়ে, জামাই, নাতি ও নাতনিরও মৃত্যু হয়। স্থানীয় সময় সকাল ৯টা বেজে ৪০ মিনিটে যুদ্ধবিমান থেকে খামেইনির হাই সিকিউরিটি কমপ্লেক্সে পরপর ফেলে ৩০টি বোমা। এক একটি বোমা ফেলতে সময় লাগে মাত্র ২ সেকেন্ড। মানে, সবমিলিয়ে ৬০ সেকেন্ড। তারপর, সব শেষ!
৬০ সেকেন্ডে ৬০ জন
ওই আক্রমণে শুধু খামেইনিই নন, খতম হন বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ইসরায়েলি বোমায় নিহত হন IRGC-র কমান্ডার ইন চিফ মহম্মদ পাকপর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, ইরানি মিলিটারি কাউন্সিলের প্রধান, এয়েরোস্পেস বিভাগের প্রধান, ডেপুটি ইন্টেলিজেন্স প্রমুখ। এই অভিযানের সবচেয়ে কঠিন কাজটা করে CIA-ই। মার্কিন গোয়েন্দারাই ইসরায়েলি সেনাকে জানায়, শনিবার সকালে খামেইনি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ অন্তত ৬০ জন একই সময়ে ওই একই কমপ্লেক্সে জড়ো হবেন। মার্কিন ও ইসরায়েলি চরেরা গত কয়েক বছর ধরে তেহরানের মাটিতে খামেইনির সব খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করছিলেন। খামেইনি-র প্রতি মুহূর্তের কার্যকলাপের তথ্য-সহ ফাইল তৈরি করা হয়েছিল।
টের পায়নি ইরান
ইসরায়েল ভেবেছিল, ইরান প্রত্যাঘাত করবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, খামেইনিকে নিকেশ করে ইসরায়েলি বায়ুসেনা ফের তেল আভিভে ফেরত না আসা পর্যন্ত ইরান টেরই পায়নি যে, তাদের নেতা মারা গিয়েছেন!
