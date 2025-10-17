12 year old assist brain surgery: ব্রেন সার্জারি নিয়ে 'ছেলেখেলা'! ড্রিল হাতে রোগীর খুলিতে গর্ত করল সার্জনের ১২-র মেয়ে! ওটিতে বিভীষিকা...

12 year old assist brain surgery: ব্রেন সার্জারি নিয়ে 'ছেলেখেলা'! ড্রিল হাতে রোগীর খুলিতে গর্ত করল সার্জনের ১২-র মেয়ে! ওটিতে বিভীষিকা...
12-year-old girl drills hole into patient skull: অপারেশন শেষ হওয়ার পর মেয়ের হাতে নিজেই তুলে দেন ড্রিল। এমনকি ওই যুবকের খুলিতে গর্ত করারও নির্দেশ দেন ওই সার্জন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১২ বছরের মেয়ের হাতে ড্রিল তুলে দিলেন সার্জন বাবা! ড্রিল হাতে মাথার খুলিতে গর্ত করল ১২ বছরের মেয়ে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন সার্জন বাবা! চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা সামনে আসতেই বিচারের মুখোমুখি সেই সার্জন। ঘটনাটি ঘটেছে অস্ট্রিয়ায়। ব্রেন সার্জারির (Brain Surgery) সময় ওই অস্ট্রিয়ান ব্রেন সার্জন তাঁর ১২ বছর মেয়েকে রোগীর খুলিতে গর্ত করার অনুমতি দেন। বাবার অনুমতি পেয়ে মেয়েও ড্রিল মেশিন দিয়ে খুলিতে গর্তও করে (12-year-old girl drills hole into patient skull)!
চরম চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে অস্ট্রিয়ার গ্রাজ আঞ্চলিক হাসপাতালে ঘটে বলে জানা গিয়েছে। পেশায় খামার শ্রমিক ৩৩ বছর বয়সী ওই যুবক গুরুতর দুর্ঘটনায় মস্তিষ্কে চোট পান। মস্তিষ্কের আঘাতের কারণে তাঁর অস্ত্রোপচার জরুরি হয়ে পড়ে। সেইসময় রোগীর মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার করার সময় ওই সার্জন, একজন ট্রেইনি নিউরোসার্জনের সঙ্গে তাঁর নিজের মেয়েকেও অপারেশন থিয়েটারে আমন্ত্রণ জানান।
অভিযোগ, তারপর অপারেশন শেষ হওয়ার পর মেয়ের হাতে নিজেই তুলে দেন ড্রিল। এমনকি ওই যুবকের খুলিতে একটি গর্ত করারও নির্দেশ দেন। নিউরোসার্জেন ও সহকারী ডাক্তারের বয়ান অনুযায়ী, অভিযুক্ত সার্জনের একটি ফোন এসেছিল। সেইসময়ই মেয়েকে ডেকে তার হাতে ড্রিল ধরিয়ে কথা বলতে বাইরে যান তিনি। যদিও সার্জন নজর রাখছিলেন, তবে ড্রিল মেশিন ছিল মেয়েরই হাতে!
এই ঘটনা সামনে আসতেই জোর চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রোগীর প্রতি গাফিলতি, গুরুতর আঘাতের সম্ভাবনার অভিযোগে দায়ের হয়েছে মামলা। এহেন কাজকে "রোগীর প্রতি অবিশ্বাস্য অসম্মান" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, গ্রেফতারও করা হয়েছে অভিযুক্ত সার্জেনকে। যদিও ওই সার্জনের দাবি, এর আগে তাঁর মেয়ে "স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত হিস্টেরেক্টমিও" করেছে।
