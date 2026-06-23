/ভয়ংকর বিস্ফোরণে উড়ে গেল LNG প্ল্যান্ট, মর্মান্তিক মৃত্যু ১২ ভারতীয়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাতারের রাস লাফান এলএনজি কমপ্লেক্সের ভায়াবহ বিস্ফোরণে ঝলসে প্রাণ হারালেন ১২ ভারতীয়। মঙ্গলবার এমনটাই জনিয়েছে কাতারে ভারতীয় দুতাবাস। ওই বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন অনেকে। তাদের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল।
উল্লেখ্য, রবিবার রাতে ভয়ংকর বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে কাতারের রাস লাফান এলএনজি রিফাইনারি কমপ্লেক্স। তাতেই নিহত হন ১৩ জন। তাদের মধ্যে ১২ জনই ভারতীয়। কাতারের জ্বালানি মন্ত্রী সাদ আল-কাবি জানিয়েছেন, বিস্ফোরণে যাদের মৃত্য হয়েছে তারা ভারতীয় ও পাকিস্তানি নাগরিক। বিস্ফোরণ হয়েছে বারজান গ্যাস সাপ্লাই প্ল্যান্টে। এখানে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস উত্পাদন হয়। রাস লাফান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি-র এটি একটি অংশ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে এই বিস্ফোরণের পেছনে রয়েছে কোনও টেকনিক্যাল ত্রুটি। তবে প্রকৃত কারণ খুঁজতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।
Qatari authorities have confirmed that 12 Indian nationals have unfortunately passed away in the Ras Laffan incident yesterday night. We extend our deepest condolences to the bereaved families and prayers for the departed souls.— India in Qatar (@IndEmbDoha) June 22, 2026
Qatari authorities have also confirmed that all…
সাদ আল কাবি আরও জানিয়েছেন, অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে আমাদের ১৩ জন কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন, যারা ভারত ও পাকিস্তানের নাগরিক। এছাড়া ৬৬ জন আহত হয়েছেন। তাদের প্রাথমিক চিকিত্সা চলছে। আহতদের কারো অবস্থাই আশঙ্কাজনক নয়।
কাতারের রাজধানী দোহা রাস লাফান থেকে ৭০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে। কিন্তু বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে দেহাতেও বিস্ফোরণ টের পাওয়া যায়। সেখানকার বহু বাড়ির জানালা কেঁপে ওঠে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাসিন্দারা। আল কাবি জানান, ওই বিস্ফোরণের ফলে পরিবেশের কোনও ক্ষতি ঝুঁকি নেই। এলএনজির উত্পাদনও চলছে। এই বিস্ফোরণ একেবারেই দুর্ঘটনার ফলে হয়েছে। এর সঙ্গে কোনও নাশকতার য়োগ নেই। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে প্ল্যান্টের উৎপাদন বন্ধ রাখা হয়েছিল। মাত্র দুই দিন আগে উত্পাদন ফের চালু করা হয়।
প্রসঙ্গত, ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের সময় কাতারের রাস লাফান এলএনজি উত্পাদন কেন্দ্র আঘাত হানে ইরানি মিসাইল। সেই ঘটনার কয়েক মাস পরেই এই বিস্ফোরণটি ঘটল।
কাতার একটি বড় মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। যুদ্ধের সময়ে সেই ঘাঁটিতেও ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায় ইরান। তার জেরেই বিশ্বব্যাপী তরল প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবারহ ২০ শতাংশ কমে গিয়েছিল। দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকার পর এলএনজি প্ল্যান্টের কাজ নতুন করে শুরু করা অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়া। তাপমাত্রার হঠাত্ বেড়ে যাওয়া এড়াতে কেন্দ্রগুলোকে খুব ধীরে ধীরে ঠান্ডা করতে হয়। পাশাপাশি উত্পাদন কেন্দ্রের সবকটি ইউনিট একসঙ্গে চালু করা যায় না। সেক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
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