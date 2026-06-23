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ভয়ংকর বিস্ফোরণে উড়ে গেল LNG প্ল্যান্ট, মর্মান্তিক মৃত্যু ১২ ভারতীয়

Qatar Blast Killed 12 Indians: কাতারের রাজধানী দোহা  রাস লাফান থেকে ৭০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে। কিন্তু বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে দেহাতেও বিস্ফোরণ টের পাওয়া যায়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 23, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:20 PM IST
ভয়ংকর বিস্ফোরণে উড়ে গেল LNG প্ল্যান্ট, মর্মান্তিক মৃত্যু ১২ ভারতীয়

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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