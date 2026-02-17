Drone Attack on Market: ভয়ংকর বিস্ফোরণে উড়ে গেল ভরা বাজার, ছড়িয়ে ছিটিয়ে নারী-শিশুর ছিন্নভিন্ন দেহ, বিভত্স...

Drone Attack on Market: ভয়ংকর বিস্ফোরণে উড়ে গেল ভরা বাজার, ছড়িয়ে ছিটিয়ে নারী-শিশুর ছিন্নভিন্ন দেহ, বীভত্স...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর আকার নিচ্ছে সুদানের গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি। ভরা বাজারে হামলা করল ড্রোন। সেই হামলায় নিহত হয়েছেন মহিলা ও শিশু-সহ ২৮ জন। হামলা হয়েছে মধ্য সুদানের করদোফান অঞ্চলের একটি ভরা বাজারে। আহত হয়েছেন বহু মানুষ। এমনটাই জানিয়েছেন একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন।
হামলার সময় বাজারে বহু মানুষ বাজার করছিলেন। মহিলাদের ভিড় ছিল লক্ষ্য করার মতো। তাদের সঙ্গে ছিল শিশুরাও। সেই সময় উড়ে আসে ড্রোন। বিকট বিস্ফোরণ ও কালো ধোঁয়ায় ভরে ওঠে গোটা এলাকা। চারদিকে আর্তনাদ। বাজারে আসা মানুষজনের দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিস্ফোরণের দাপটে বাজারের বিশাল ছাউনি উড়ে যায়। ভেঙে পড়ে দেওয়াল। স্থানীয় প্রশাসন বলছে, হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।
মধ্য সুদানের করদোফান অঞ্চলে বর্তমানে সুদান সেনা ও সুদানের আধাসেনার মধ্য়ে লড়াই চলছে। আর সেই লড়াইয়ে সাধারণ মানুষকেও রেয়াত করছে না দুই পক্ষ। তিন বছর ধরে চলছে ওই লড়াই। মরুভূমির বাণিজ্যপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত প্রত্যন্ত শহর সোদারি, উত্তর করদোফানের রাজধানী এল-ওবেইদের প্রায় ২৩০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। এল-ওবেইদ শহরটি কয়েক মাস ধরে আরএসএফ ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে।
কেন কারদোফান অঞ্চলে প্রাণঘাতী সংঘর্ষ? এই অঞ্চলের উপর দিয়েই গিয়েছে পূর্ব-পশ্চিম করিডর। এই রাস্তাটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে, যে কোনও পক্ষ এগিয়ে যেতে পারবে। এই করিডরটি পশ্চিমের আরএসএফ-নিয়ন্ত্রিত দারফুর অঞ্চল থেকে এল-ওবেইদ হয়ে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন রাজধানী খারতুম এবং সুদানের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।
আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের তরফে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলা হয়েছে, বসতি এলাকায় বারবার ড্রোন হামলা অসামরিক মানুষের জীবনকে একেবারে চরম বিপদে ফেলে দিয়েছি। বারবার এমন হামললায় এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে মানুষজন ঘর থেকে বের হতেই ভয় পাচ্ছেন।
ওই হামলায় এখন দায় স্বীকার করতে চাইছে না সেনাবাহিনী বা আধাসেনা। সেনার তরফে বলা হয়েছে অসামরিক এলাকায় সেনা হামলা চালায় না। ওই ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনো যোগ নেই। এক সপ্তাহ আগে রাহাদ শহরের কাছে একটি ড্রোন হামলায় একটি গাড়ি উড়ে য়ায়। এতে অন্তত ২৪ জন নিহত হন, যাদের মধ্যে আটজন শিশু।
সুদানের সেনা ও আরএসএফ-এর মধ্যে সংঘর্ষে ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে দেশজুড়ে তীব্র যুদ্ধের রূপ নিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-এর তথ্য অনুযায়ী, এই সংঘর্ষে অন্তত ৪০ হাজার মানুষ নিহত এবং ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।
