/সোনা খুঁজতে গিয়ে ভয়ংকর পরিণতি! খনি ধসে মৃত্যু একের পর এক শ্রমিকের, এখনও পর্যন্ত ৩০...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের খনিতে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। সোনা খনি ধসে ৩০ শ্রমিকের মৃত্যু। ঘটনাটি ঘটেছে মধ্য আফ্রিকান রিপাবলিকানের পশ্চিমাঞ্চলে। গত মঙ্গলবার সকালে নানা-মেম্বেরে প্রদেশের আব্বা অঞ্চলে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। খনির গভীরে এখনও অনেক শ্রমিক আটকে আছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় মানুষ ও উদ্ধারকারীরা কয়েক ঘণ্টা ধরে চেষ্টা চালিয়ে ৩০ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
এই ধসের হাত থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছেন ফ্লোরিয়ান গাগুয়েন্দা নামে এক শ্রমিক। তিনি জানান, নিখোঁজদের খোঁজে উদ্ধারকাজ এখনও চলছে। তবে সময় যত গড়াচ্ছে, আটকে পড়া মানুষদের জীবিত উদ্ধারের আশা ততই কমে আসছে। দুর্ঘটনাস্থলের করুণ ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, তরুণ শ্রমিকরা গর্তের ভেতর থেকে মৃতদেহ টেনে বের করছেন। আর চারপাশে থাকা মানুষজন কান্নাকাটি ও সাহায্যের জন্য চিৎকার করছেন। সেখানকার উপ-মেয়র সুলেমান বি এবং সরকারি কর্মকর্তা এভারিস্তে এনগামানা পরিস্থিতি সামাল দিতে সব ধরণের সাহায্য সংস্থার কাছে দ্রুত এগিয়ে আসার আকুল আবেদন জানিয়েছেন।
মধ্য আফ্রিকায় কোনও রকম নিরাপত্তাব্যবস্থা ছাড়াই হাতে কোদাল-সাবল দিয়ে তৈরি এসব ছোট ছোট খনিতে কাজ করা খুবই সাধারণ দৃশ্য। কোনও সঠিক পরিকল্পনা না থাকায় এখানে প্রায়ই এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। এর আগেও গত জুনে ক্যামেরুন সীমান্তের কাছের এক খনিতে ৮ জন, মে মাসে অন্য একটি খনিতে বহু মানুষ এবং মার্চ মাসে ৭ জন খনি শ্রমিকের প্রাণ গিয়েছিল। এমনকি কিছুদিন আগে পাশের দেশ কঙ্গোর একটি খনিতে ধস নেমে ২০০ জনেরও বেশি মানুষ মারা যান। সেখানে কোনও নিয়ম না মেনে মাটির নীচে পাশাপাশি অনেক সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়, যার ফলে একটি সুড়ঙ্গ ভাঙলেই একের পর এক গর্ত ধসে পড়ে এই বড় বিপর্যয় তৈরি হয়।
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