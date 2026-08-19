Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /সোনা খুঁজতে গিয়ে ভয়ংকর পরিণতি! খনি ধসে মৃত্যু একের পর এক শ্রমিকের, এখনও পর্যন্ত ৩০...

সোনা খুঁজতে গিয়ে ভয়ংকর পরিণতি! খনি ধসে মৃত্যু একের পর এক শ্রমিকের, এখনও পর্যন্ত ৩০...

Gold Mine Collapse: আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোনও নিরাপত্তাব্যবস্থা না থাকায় এই অঞ্চলে প্রায়ই এমন দুর্ঘটনা ঘটে। নিখোঁজদের জীবিত উদ্ধারের আশা কম দেখে জরুরি সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 19, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:55 PM IST
সোনা খুঁজতে গিয়ে ভয়ংকর পরিণতি! খনি ধসে মৃত্যু একের পর এক শ্রমিকের, এখনও পর্যন্ত ৩০...

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
পাক চরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, রিষড়ায় এসটিএফের জালে তপসিয়ার যুবক সানি
2
3
4
5