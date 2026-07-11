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পাহাড় বেয়ে নামা জল গিলে ফেলল ৫ জেলা, মৃত ৩৯, বন্যায় বিচ্ছিন্ন গ্রামের পর গ্রামের ৯ লাখ মানুষ

Bangladesh Flood: বাংলাদেশ আবহাওয়া দফতর আরও খারাপ খবর দিচ্ছে। তাদের দাবি,  ১২ জুলাই পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 11, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:41 PM IST
পাহাড় বেয়ে নামা জল গিলে ফেলল ৫ জেলা, মৃত ৩৯, বন্যায় বিচ্ছিন্ন গ্রামের পর গ্রামের ৯ লাখ মানুষ
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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পাহাড় বেয়ে নামা জল গিলে ফেলল ৫ জেলা, মৃত ৩৯, বন্যায় বিচ্ছিন্ন গ্রামের পর গ্রামের ৯
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