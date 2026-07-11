/পাহাড় বেয়ে নামা জল গিলে ফেলল ৫ জেলা, মৃত ৩৯, বন্যায় বিচ্ছিন্ন গ্রামের পর গ্রামের ৯ লাখ মানুষ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রায় ৯ লাখেরও বেশি মানুষজলমগ্ন। কারও গ্রাম জলের নীচে, কোথাও গ্রাম থেকে বের হতে পারছেন না মানুষজন। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, পাহাড় থেকে নেমে আসা ধসে চাপা পড়েছে বহু এলাকা। এখনওপর্যন্ত বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের ৫ জেলায় বিধ্বংসী বন্যায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩৯ জন। ঘরছাড়া কয়েকলাখ। সবেমিলিয়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ৯ লাখ ২৮ হাজার মানুষ।
চট্টগ্রাম বিভাগ প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, টানা কয়ে কদিন ধরেই চলছে মুষলধারে বৃষ্টি। তার জের পাহাড়ি এলাকা থেকে বিপুল বেগে নেমে আসছে বন্যার জল। পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে ভূমিধস। এর জেরে ১৬টি উপজেলা-সহ বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এতে ১ লাখ ৮৮ হাজার ৬৪৮টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলার ১৭৬টি ইউনিয়ন ও পৌরসভা বন্যাকবলিত হওয়ায় লাখো মানুষ চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। দুর্যোগ মোকাবিলায় জেলায় ৬৭৩টি আশ্রয়কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এসব আশ্রয়কেন্দ্রে এখন পর্যন্ত ২৩ হাজার ৮৫৩ জন মানুষ নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছেন।
এদিকে, বাংলাদেশ আবহাওয়া দফতর আরও খারাপ খবর দিচ্ছে। তাদের দাবি, গতকাল বিকেল ৩টা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় চট্টগ্রামে ১৫৪ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। সংস্থাটির পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১২ জুলাই পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হবে। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কসংকেত বহাল রাখা হয়েছে।
সবচেয়ে বেশি খারাপ অবস্থা সাতকানিয়া ও বাঁশখালী উপজেলার। এই দুই উপজেলায় পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষ জলবন্দি হয়ে রয়েচেন। শুক্রবার বাঁশখালীর বাহারছড়া ইউনিয়নে আকস্মিক বন্যার স্রোতে ভেসে গিয়ে আশিক ও মিরাজ নামে দুই শিশু।
অন্যদিকে, ত্রাণ তিন তৈরি হয়েছে হাহাকার। দুর্তদের অভিযোগ, বহু এলাকায় এখনও ত্রাণ পৌঁছেনি। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন, মোবাইলে নেটওয়ার্ক নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। ফলে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত ছবি উঠে আসছে না।
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় সড়ক জলের তলায় চলে গিয়েছে। সাঙ্গু ও ডলু নদীর জল বৃদ্ধি এবং পাহাড়ি ঢলে সাতকানিয়ার বাজালিয়া, কেওচিয়া, ছদাহা, কালিয়াইশ, ধর্মপুর, খাগরিয়া, আমিলাইশ, ঢেমশা, নলুয়া, চরতি ও পুরানগড় ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। বন্যার জলে বসতঘর, কৃষিজমি, মাছের ভেড়ি, বাজার ও গ্রামীণ সড়ক তলিয়ে গেছে। অনেক এলাকায় নৌকাই এখন একমাত্র যাতায়াতের মাধ্যম। বিশুদ্ধ জল ও খাদ্যসংকটও প্রকট হয়ে উঠেছে।
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