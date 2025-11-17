English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Accident in Madinah: মৃত্যুপুরী মদিনা! ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় ঘুমের মধ্যে ঝলসে গেল ৪২ ভারতীয়...

Madinah Bus Accident Aaudi arabia: সৌদি আরবে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় ৪২ জনে ভারতীয়র মৃত্যু ৷ মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার পথে স্থানীয় সময় রবিবার গভীর রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানিয়েছে ৷ 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 17, 2025, 12:45 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মদিনার কাছে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। সোমবার সৌদি আরবে মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার পথে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৪২ ভারতীয়র পূর্ণ্যার্থীর। যাঁরা সকলেই হায়দরাবাদের বাসিন্দা ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, যাত্রীবাহী বাসটির একটি ডিজেল ট্যাঙ্কারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। মুহূর্তের মধ্যে বাসটি দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। ঘুমন্ত অবস্থাতেই অধিকাংশ যাত্রী ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান। ভারতীয় সময় রাত ১:৩০ মিনিটে মুফরিহাটে এই দুর্ঘটনা ঘটে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, দুর্ঘটনার সময় বাসে প্রায় ২০ জন মহিলা এবং ১১ জন শিশু ছিল।

রেসকিউ টিম জানিয়েছে, বাসটি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে, তাই নিহতদের শনাক্ত করা খুবই কঠিন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, একজন ব্যক্তি মহম্মদ আব্দুল শোইয়াব বেঁচে গেছেন এবং হাসপাতালে রয়েছেন, তবে তার অবস্থা এখনও জানা যায়নি।

তেলঙ্গানা সরকার জানিয়েছে, তারা রিয়াদে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি নতুন দিল্লির কর্মকর্তাদের দূতাবাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। সরকার বাস দুর্ঘটনায় তেলেঙ্গানার কতজন নিহত হয়েছে তার তথ্য সংগ্রহের জন্য রেসিডেন্ট কমিশনারকে দায়িত্ব দিয়েছে এবং রাজ্য সচিবালয়ে একটি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে। নিহতদের পরিবারের সহায়তার জন্য ফোন নম্বরও প্রকাশ করা হয়েছে: +917997959754 এবং +91 9912919545। জেদ্দায় ভারতীয় দূতাবাস ২৪×৭ কন্ট্রোল রুম স্থাপন করেছে এবং সহায়তার জন্য টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর (8002440003) জারি করেছে।

হায়দ্রাবাদের এমপি আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বলেছেন, কেন্দ্র সরকার যেন নিহতদের দেহ ভারতে ফেরায় এবং আহতদের চিকিৎসা দেয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন।

