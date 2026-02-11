Shooting in School: স্কুলে ঢুকে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে দিল বন্দুকধারী, ক্লাসেই লুটিয়ে পড়ল ৭, আহত বহু...

Shooting in School: স্কুলে ঢুকে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে দিল বন্দুকধারী, ক্লাসেই লুটিয়ে পড়ল ৭, আহত বহু...
Canada School Shooting: সন্দেহভাজন হামলাকারী নিজেও গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে। পুলিসের প্রাথমিক ধারণা, সে আত্মহত্যা করেছে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্কুল ঢুকে গুলি চালিয়ে দিল বন্দুকবাজ। ক্লাসরুমের মধ্যেই লুটিয়ে পড়ল ৬ জন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হল আরও একজনের। কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার টাম্বলার রিজ এলাকার একটি স্কুলে ঘটে গেল এমনই ভয়াবহ ঘটনা।
পুলিস সূত্রে খবর, মঙ্গলবার স্থানীয় সময় দুপুর ১টা ২০ মিনিট নাগাদ পুলিসের প্রথম খবর পায়, স্কুলে একজন বন্দুকধারী গুলি চালাচ্ছে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ (RCMP)। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুরো এলাকায় জরুরি সতর্কতা জারি করা হয় এবং বাসিন্দাদের ঘরের ভেতরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। আশেপাশের স্কুলগুলোও নিরাপত্তার স্বার্থে তাৎক্ষণিকভাবে লকডাউন করে দেওয়া হয়।
পুলিশ জানায়, স্কুলের ভেতরেই ৬ জনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে আরও একজনের মৃত্যু হয়। এছাড়া পার্শ্ববর্তী একটি বাড়িতে আরও ২ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে ওই বাড়িতে প্রথমে গুলি চালিয়ে হামলাকারী স্কুলে ঢুকে পড়ে। সন্দেহভাজন হামলাকারী নিজেও গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে। পুলিসের প্রাথমিক ধারণা, সে আত্মহত্যা করেছে। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের বিমানে করে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মোত ২৫ জন ওই গুলি চালনায় আহত হয়েছেন।
হামলাকারীকে বাদামী চুলের একজন যুবক বলে জানাচ্ছে পুলিস। তবে এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। টাম্বলার রিজ একটি ছোট এবং শান্ত শহর হওয়ায় এই ঘটনায় পুরো এলাকা স্তম্ভিত ও শোকাহত। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার মুখ্যমন্ত্রী এবং স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন।
টাম্বলার রিজ শহরটি প্রায় ২,৪০০ মানুষের একটি ছোট জনপদ। পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো থেকে অতিরিক্ত পুলিস মোতায়েন করার পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তার স্বার্থে ঘরের ভেতরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।। বর্তমানে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং সাধারণ মানুষের জন্য জারি করা সতর্কতা তুলে নেওয়া হয়েছে। তবে কেন এই হামলা চালানো হয়েছে, তা জানতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন গোয়েন্দারা।
