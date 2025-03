WATCH | Woman Strips Naked: বিমানবন্দরেই মহিলার উলঙ্গ পাগলামি! পেন্সিল দিয়ে খোঁচানো থেকে কামড়ে দেওয়া, এ কী কাণ্ড...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস রাজ্যের ডালাস ফোর্ট ওয়ার্থ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১৪ মার্চ এক মহিলা নগ্ন হয়ে বেশ কয়েকজনের উপর হামলার পর বিমান যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিমান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, সামান্থা পালমা নামে ওই মহিলা "উন্মাদনা"র শিকার হয়েছিলেন। যার ফলস্বরূপ তিনি কমপক্ষে দু'জনকে পেন্সিল দিয়ে কিছু মানুষকে খুঁচিয়েছেন এবং একজন রেস্তোরাঁর ম্যানেজার যখন তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁকেও কামড় দিয়েছিলেন ওই মহিলা।

Woman strips n*ked and storms through Dallas Fort Worth Airport in a huge public meltdown

The woman shrieked and sprinted down the concourse, leaving the frame, while no authorities were seen intervening

There were no signs of restraints, arrests, or immediate action taken by… pic.twitter.com/8y8jGfCGwq

— Unlimited L's (@unlimited_ls) March 27, 2025