Australia To Recognise Palestine: ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সুর চড়ছে বাকি বিশ্বের! সেপ্টেম্বরেই প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি অস্ট্রেলিয়ার

Australia To Recognise Palestine: ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সুর চড়ছে বাকি বিশ্বের! সেপ্টেম্বরেই প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি অস্ট্রেলিয়ার
Australia To Recognise Palestine: গতকালও না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছে ৫ শিশু। হামাসের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দাবি এনিয়ে শুধু না খেতে পেয়ে বা অপুষ্টিতে মৃত্যু হয়েছে ২১৭ জনের। পাশাপাশি, এখনওপর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় ৬১,০০০ জনের মৃত্যু হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কানাডা, ফ্রান্সের পর এবার অস্ট্রেলিয়া। প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের স্বীকতি দিতে চলেছে অস্ট্রেলিয়া। একটা দেশ দখল করে অন্য একটি দেশ তৈরি হয়ে গেল। আর দখলকৃত দেশটিই এখন স্বীকৃতির অপেক্ষায়। সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অন্থনি অ্যালবানিজ।
ইসরায়েলি হামলায় এখন ধ্বংসস্তূপ গাজা। গতকালও হামলায় ৫ সাংবাদিক-সহ বহু মানুষ নিহত হয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের ওই রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে টু স্টেট সলিউশনই একমাত্র রাস্তা। তাহলেই দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি পাবে গাজা। এদিকে, ইসারালের বক্তব্য, প্যালেস্টাইনকে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ সন্ত্রাসবাদকে স্বীকৃতি দেওয়া।
গতকালও না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছে ৫ শিশু। হামাসের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দাবি এনিয়ে শুধু না খেতে পেয়ে বা অপুষ্টিতে মৃত্যু হয়েছে ২১৭ জনের। পাশাপাশি, এখনওপর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় ৬১,০০০ জনের মৃত্যু হয়েছে।
প্যালেস্টাইনের অন্য একটি অংশ হল ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে। সেই এলাকাটিও ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে। অস্ট্রেলিয়ার প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে আছে। ওই হামলায় প্রায় ১,২০০ জন নিহত এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করা হয়েছিল। এর জবাবে ইসরায়েল গাজায় যে সামরিক অভিযান শুরু করে, তাতে ব্যাপক মানবিক সংকট দেখা দেয়।
আরও পড়ুন- মেষের ব্যবসা, মিথুনের পরিশ্রম, বৃশ্চিকের প্রেম! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...
আরও পড়ুন-পর পর ভয়াল ভূকম্প! বিশাল-বিশাল বিল্ডিং চোখের নিমেষে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেল! ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ল...উফ্!
প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষ, যারা ইসরায়েল অধিকৃত পশ্চিম তীরের কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণ করে, তারা বহুদিন ধরেই প্যালেস্টাইনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন চেয়ে আসছিল। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ জানিয়েছেন, প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে ভবিষ্যতে কোনো প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রে হামাসের কোনো ভূমিকা থাকবে না।
এই স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আলবানিজ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, নিউজিল্যান্ড এবং জাপানের মতো দেশগুলোর সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, এটি একটি সুযোগের মুহূর্ত এবং অস্ট্রেলিয়া এই সুযোগ কাজে লাগাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাজ করবে। গত রোববার সিডনির হারবার ব্রিজ জুড়ে হাজার হাজার প্যালেস্টাইনপন্থী বিক্ষোভকারী একটি মিছিল করে, যা এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটে জনসমর্থনের একটি ইঙ্গিত দেয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)