Awami League Rally: ফের বদলের ইঙ্গিত! ঢাকার রাস্তায় আওয়ামী লীগের মিছিল, গ্রেফতার ১৩১

Awami League Rally: ফের বদলের ইঙ্গিত! ঢাকার রাস্তায় আওয়ামী লীগের মিছিল, গ্রেফতার ১৩১
Awami League Rally: শেখ হাসিনা ক্ষমতা থেকে উত্খাতের পর নতুন সরকারের আমলে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে হাসিনার দল আওয়ামী লীগকে। ফেলে ভোটেও তারা অংশ নিতে পারবে না
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কয়েকদিন আগেই কমপক্ষে ৬টি মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে মহম্মদ ইউনূসের কাছে। তার মধ্যেই মঙ্গলবার ঢাকায় রাস্তায় মিছিল করল আওয়ামী লীগ। উত্তেজনা সামাল দিতে ১৩১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।
পুলিস সূত্রে খবর, ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে উত্তর পূর্ব থানা, দুজনকে উত্তরা পশ্চিম থানা, ২৪ জনকে গুলশান থানা, চারজনকে খিলক্ষেত থানা, তিনজনকে ক্যান্টনমেন্ট থানা, ছয়জনকে ধানমন্ডি থানা, ছয়জনকে নিউ মার্কেট থানা, তিনজনকে শাহবাগ থানা, আটজনকে মোহাম্মদপুর থানা, একজনকে হাতিরঝিল থানা, ছয়জনকে পল্টন থানা, ৪০ জনকে মতিঝিল থানা ও ডিবি-ওয়ারীর হাতে ২২ জন ধরা পড়েছেন।
উল্লেখ্য়, শেখ হাসিনা ক্ষমতা থেকে উত্খাতের পর নতুন সরকারের আমলে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে হাসিনার দল আওয়ামী লীগকে। ফেলে ভোটেও তারা অংশ নিতে পারবে না। এদিকে, হাসিনা সরকারের পতনের পর এক বছর পেরিয়ে গেলেও এখনওপর্যন্ত ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে পারছে না মহম্মদ ইউনূস সরকার। ফলে একদিকে যেমন সরকারের উপরে চাপ বাড়ছে অন্যদিক তেমনি আওয়ামী লীগের প্রতি মানুষের সহানুভুতি বাড়ছে। এরকম পরিস্থিতিতে ঢাকার রাস্তায় নামল আওয়ামী লীগ।
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থানা সূত্রে খবর, সকাল পৌনে ১১টার দিকে আওয়ামী লীগের একটি মিছিল কুড়িলের দিক থেকে কুর্মিটোলা হাসপাতালের দিকে আসে। তখন পুলিস ধাওয়া দিয়ে ৩ জনকে আটক করে। এছাড়া একই মিছিল থেকে খিলক্ষেত থানাও ৪ জনকে আটক করে। মাঝখানে ডিভাইডার থাকায় ওই পার্শ্বের পুলিস ৪ জনকে আটক করে।
শনিবার (বা নির্দিষ্ট দিন) শনির আখড়া এলাকায় ঢাকা দক্ষিণ আওয়ামী লীগের ব্যানার নিয়ে কয়েকশো আওয়ামী লীগ কর্মী-সমর্থক মিছিল করেন। যাত্রাবাড়িতেও মিছিল হয়। মিছিল থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধেও নানা স্লোগান দেওয়া হয়। ওয়ারীর জয়কালী মন্দির এলাকাতেও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান তুলে মিছিল বের করেন। ডিএমপির ওয়ারী বিভাগের ডেপুটি কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ বলেন, "এই মিছিলে কারা ছিল, আমরা তাদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছি। যদিও, মিছিল থেকে কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।" বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ ধানমন্ডির আবাহনী মাঠের মোড় থেকে একদল আওয়ামী লীগ কর্মী-সমর্থক মিছিল বের করেন। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ধানমন্ডি থানার ওসি ক্যশৈন্যু মারমা বলেন, "মিছিলের ব্যাপারে আমি পরে কথা বলব।"
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার ওসি আসলাম হোসেন জানান, "সওয়া এগারোটা নাগাদ ভূমি ভবনের দক্ষিণ দিক দিয়ে একটা মিছিল হয়েছিল। যদিও আমরা কাউকে ধরতে পারিনি। তবে আমাদের দল তাদের ধরার জন্য মাঠে কাজ করছে।" তেজগাঁও সাতরাস্তা এলাকার এক পথচারী বলেন, "আওয়ামী লীগের শ'খানেক লোক মিছিল নিয়ে সাতরাস্তার দিকে আসতে শুরু করে, সেই সময় তারা নানা স্লোগান দিচ্ছিল।" রাজধানীর বাটা সিগন্যাল মোড়ে সকাল এগারোটা নাগাদ মিছিলের সময় পুলিশকে তাড়া করে একজনকে আটক করতে দেখা যায়। সকাল সওয়া দশটা নাগাদ উত্তরা ৩ নম্বর সেক্টরের ৪ নম্বর সড়কে আওয়ামী লীগের প্রায় জনা বিশেক কর্মী মিছিল বের করেন। মিছিলটি ওই সড়কের শেষ প্রান্তে রবীন্দ্র সরণিতে পৌঁছালে একদল লোক তাদের ধাওয়া করে। তখন মিছিলকারীরা এদিক-ওদিক ছিটকে যান। ঢাকার আগারগাঁও এলাকার বাংলাদেশ বেতারের সামনে থেকে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের ব্যানারে মিছিল বের করা হয়।
