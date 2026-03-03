Ayatollah Khamenei Wife Death: অর্ধেক পরিবারই শেষ, ইসরায়েলি হামলায় মৃত খামেইনির স্ত্রী মানসুরে

Ayatollah Khamenei Wife Death: অর্ধেক পরিবারই শেষ, ইসরায়েলি হামলায় মৃত খামেইনির স্ত্রী মানসুরে
Ayatollah Khamenei Wife Death: ইসরায়েলি হামলার শুরুর দিকেই আয়াতুল্লাহ খামেনি নিহত হন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত শনিবার আমেরিকা-ইসরায়েলের যৌথ হামলায় নিহত হন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেইনি। নিজের সুরক্ষিত কমপ্লেক্সেই নিহত হন খামেইনি। হামলায় নিহত হন তাঁর মেয়ে, জামাই ও নাতিরা। ওই হামলাতেই গুরুতর আহত হন আয়াতোল্লা খামেইনির স্ত্রী মানসুরে খোজাস্তে। এমনটাই খবর ইরানি মিডিয়ায়।
ইরান থেকে খামেইনিকে উত্খাতের কথা প্রথম থেকেই বলে আসছে আমেরিকা। সেটাই তারা করে দেখিয়েছে। ইরানের একের পর জেনারেল মারা গিয়েছেন, শীর্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মারা গিয়েছেন ইসরায়েলি হামলায়। মারা গিয়েছেন খামেইনির পরিবারের অনেকেই। এতবছর ধরে যে মানসুরে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, দেখেছে গোটা দেশ। স্বাভাবিকভাবে গোটা দেশের মানসিক জোরে বড় ধাক্কা লেগেছে খামেইনির পাশাপাশি মানসুরের মৃত্য়ুতেও।
যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের মতে, ইরানের কৌশলগত সামরিক ও নিরাপত্তা অবকাঠামো লক্ষ্য করে চালানো হামলার শুরুর দিকেই আয়াতুল্লাহ খামেনি নিহত হন। একই হামলায় তাঁর স্ত্রী খোজাস্তে আহত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনিও মারা যান। ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের মধ্যে বাড়তে থাকা চরম উত্তেজনার মধ্যেই ইরানি রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছে।
৭৯ বছর বয়সী খোজাস্তে মাশাদ জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম (IRIB)-এর সাবেক উপ-পরিচালক হাসান খোজাস্তে বাঘেরজাদেহের বোন। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সেই হামলার সময় তিনি তেহরানের বাসভবনে খামেনির সঙ্গেই। ১৯৬৪ সালে খামেনির সাথে তাঁর বিয়ে হয় এবং তাঁদের সংসারে চার ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে। ‘ইয়ং জার্নালিস্ট ক্লাব’-এর বরাতে রয়টার্স জানিয়েছে, ওই হামলায় খামেনির পরিবারের আরও বেশ কয়েকজন সদস্য, যার মধ্যে তাঁর মেয়ে, জামাতা এবং নাতনিও রয়েছেন, নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
এদিকে খামেনির মৃত্যু মধ্যপ্রাচ্যে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পাল্টা হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান। প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান একে 'মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা' হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন যে, ইরানের সামরিক বাহিনী 'শত্রুর ঘাঁটিগুলো গুঁড়িয়ে দেবে'। তিনি জোর দিয়ে বলেন, খামেনি হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া ইসলামিক রিপাবলিকের পবিত্র দায়িত্ব।