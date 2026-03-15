Bab el Mandeb Strait may choked: ইরানের যুদ্ধে যোগ দিতে পারে ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠী। সেরকমই ইঙ্গিত মিলছে। আর হুথিরা যদি সত্যিই যুদ্ধে যোগ দেয়, তাহলে আরও বড় সংকট তৈরি হতে চলেছে বিশ্ববাণিজ্যে। কেননা, সেক্ষেত্রে বন্ধ হতে চলেছে আর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 15, 2026, 09:04 PM IST
Bab el Mandeb: ভয়ংকর অচলাবস্থার মুখে গোটা বিশ্ব! হরমুজের পর এবার বাবেল প্রণালী বন্ধ হলেই হাহাকার বাণিজ্যে
কোথায় এই প্রণালী? কোন কোন বাণিজ্যপথ যুক্ত করে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যদি ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠী (Yemeni Houthis) ইরান যুদ্ধে (Iran Israel US War) যোগ দেয়, তবে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হবে সারা বিশ্বে। কেননা ইরানকে সমর্থন করতে গিয়ে তারা বাব এল মান্ডেব প্রণালী বন্ধ করে দিতে পারে (block Bab el-Mandeb Strait) ।

 হুথি গোষ্ঠীর হুঁশিয়ারি 

ইরানের যুদ্ধে যোগ দিতে পারে ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠী। সেরকমই ইঙ্গিত। আর হুথিরা যদি যুদ্ধে যোগ দেয় তাহলে আরও বড় সংকট তৈরি হতে চলেছে বিশ্ববাণিজ্যে। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে হরমুজ প্রণালী বন্ধ রয়েছে। যদিও ইরান জানিয়ে দিয়েছে, আমেরিকা-ইজরায়েল বাদে হরমুজ সকলের জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু, তার পরেও নিরাপত্তার কারণে অনেকে দেশই হরমুজ ব্যবহার করতে চাইছে না। ভারতে ধীরে ধীরে এসে পৌঁচ্ছছে একাধিক তেলবাহী ট্যাঙ্কার। কিন্তু, এরই মাঝে আরও এক কালো মেঘ ঘনাচ্ছে পশ্চিম এশিয়ার আকাশে। হুথিরা যদি এই সংঘাতে অংশ নেয়, তাহলে বন্ধ হয়ে যেতে পারে বাব-এল-মান্ডেব নামে আর এক প্রণালী।

আরও পড়ুন: Mojtaba Khamenei: মরিয়া ট্রাম্পের মোজতবা খামেইনির মাথার মূল্য ঘোষণা; কত দাম ইরান-সুপ্রিমোর, জানেন?

ত্রি-স্তরীয় কৌশল

হুথিরা ইতিমধ্যেই জানিয়েছে,তারা প্রস্তুতই রয়েছে। প্রয়োজন পড়লে যে কোনও সময় তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তাদের এই হুঙ্কারের পরই জোর চর্চা শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছে এটা ইরানের ত্রি-স্তরীয় কৌশল। প্রথমে হরমুজ বন্ধ, তারপর ইজরায়েলের উপর হিজবুল্লাহদের হামলা, এবার যুদ্ধে হুথিদের নিয়ে আসার পরিকল্পনা। 

ভারতে কোনও প্রভাব?

হুথিরা যুদ্ধে যোগ দিলে বন্ধ হয়ে যাবে বাব-এল-মান্ডেব। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, হরমুজ আপাতত খুলে দিয়ে বাব-এল-মান্ডেব বন্ধ করে দেওয়ার ছক কষছে ইরান। জানা গিয়েছে, হরমুজের মতোই আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী হল এই বাব-এল। এই প্রণালী বন্ধ হলে ভারতে কোনও প্রভাব কি?

 বাব-এল-মান্ডেব

বাব এল-মান্ডেব মূলত লোহিত সাগর, ভারত মহাসাগর, ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরকে যুক্ত করে। পথটি এশিয়া-ইউরোপ বাণিজ্যের মূল চাবিকাঠি। তেল সরবরাহে হরমুজের পরেই রয়েছে বাব-এল-মান্ডেব। বিশ্বের তেলের প্রায় ৩০ শতাংশ এই প্রণালী দিয়ে যায়। সাধারণত এই প্রণালীর উপর নির্ভর করে ইজরায়েল, জর্ডন, সৌদি আরব, মিশর, সুদান। 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Mojtaba Khamenei: মরিয়া ট্রাম্পের মোজতবা খামেইনির মাথার মূল্য ঘোষণা; কত দাম ইরান-সুপ্রিমোর, জানেন?
BJP Candidates list in West Bengal Assembly Election 2026: বড় খবর: বাংলায় ১৪০ আসনে প্রার্থী...