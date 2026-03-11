English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Baba Vanga World War 3: মধ্যপ্রাচ্যে ঘোর সংকট; বাবা ভাঙ্গার মতে ইরান-মার্কিন যুদ্ধই সূচনা করবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের

Baba Vanga and World War 3 Prediction: শোনা যায়, অন্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা বাবা ভাঙ্গা তাঁর স্বপ্নের মধ্যে দর্শন পেতেন। যা ক্রমে তাঁর নামে প্রচলিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হল তাঁর যুদ্ধ-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী। তিনি বলেছিলেন, যা পূর্ব দিকে শুরু হবে এবং ক্রমে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়বে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 11, 2026, 06:34 PM IST
Baba Vanga World War 3: মধ্যপ্রাচ্যে ঘোর সংকট; বাবা ভাঙ্গার মতে ইরান-মার্কিন যুদ্ধই সূচনা করবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের
ভয়ংকর আতঙ্কে কাঁপছে গোটা বিশ্ব‌! ধ্বংস কি সময়ের অপেক্ষা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এই সময়ের অন্যতম স্টার তিনি। বুলগেরিয়ার অন্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা বাবা ভাঙ্গা (Blind Bulgarian mystic Baba Vanga)। মনে করা হয়, তিনি নাকি তাঁর স্বপ্নের মধ্যে নানা রকম দর্শন পেতেন। যা ক্রমে তাঁর নামে প্রচলিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। এর মধ্যে ইদানীং খুব চর্চা হচ্ছে তাঁর যুদ্ধ-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি নিয়ে। এমনিতেও অবশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাবা ভাঙ্গার (Baba Vanga) যুদ্ধ-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী (Baba Vanga World War Prediction)। তিনি বলেছিলেন, এক মারণ যুদ্ধ পূর্ব দিকে শুরু হবে এবং তা ক্রমে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়বে।

আরও পড়ুন: Nuclear War: বিরক্ত আমেরিকা শেষ পর্যন্ত ফেলেই দিল পরমাণু বোমা; ভয়াবহ শব্দ বীভৎস আগুনের মারণলীলায় স্তব্ধ বিশ্ব

বাবা ভাঙ্গার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী

ইসরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে ইরানের উপর হামলা চালানোর পর মধ্যপ্রাচ্য এখন জ্বলছে। এর পাল্টা জবাব হিসেবে তেহরান সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, বাহরিন, সৌদি আরব এবং কাতারের উপর আঘাত হেনেছে। সাম্প্রতিক এই সংঘাত নতুন করে আশঙ্কা তৈরি করেছে, এটিই কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা? বুলগেরিয়ান রহস্যময়ী বাবা ভাঙ্গা আপাতদৃষ্টিতে সতর্ক করেছিলেন, ২০২৬ সালে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ দেখা দিতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত

বলা হয়, এই অন্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা তাঁর স্বপ্নের মধ্যে দর্শন পেতেন, যা তাঁর নামে প্রচলিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর মধ্যে একটি মনে করা হয় যুদ্ধ। যা প্রাচ্য, মানে, পূর্ব দিক থেকে শুরু হবে এবং পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়বে। মধ্যপ্রাচ্য একটি বড় সংঘাতের কবলে পড়ে রয়েছে, যা আরও অস্থিরতার সাক্ষী হতে পারে বলেও পূর্বাভাস ছিল। ইরান-ইসরায়েল-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ায় এখন মানুষ ভাবছে যে, হয়তো বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য হতে চলেছে!

আরও পড়ুন: Baba Vanga Predictions: যুদ্ধ হোক বা পৃথিবী রসাতলে যাক, এঁদের কোটিপতি হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না; বাবা ভাঙ্গা বলছেন ৯ মাসে মহাম্যাজিক

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ থেকে বৃহত্তর সংঘাত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের উপর হামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারপর এই যুদ্ধ গড়াল ১২ দিন। ইরানি প্রশাসনের উপর ইসরায়েল-আমেরিকা যৌথ সামরিক অভিযানের পর পশ্চিম দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ভাগাভাগিকে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেছে। অনেক ইউরোপীয় মিত্র দেশই উদ্বিগ্ন এজন্য যে, দেশগুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব এক বৃহত্তর আঞ্চলিক যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করছে।

