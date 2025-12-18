Baba Vanga’s Gold Prediction: সোনায় বিশ্বরেকর্ড! এক লাফে ৪০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি! এ-গ্রহে আগে কখনও ঘটেনি! বাবা ভাঙ্গা বলছেন, ২০২৬ সালেই...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Baba Vanga’s 2026 Gold Prediction: প্রতিদিন মানুষ সোনার দামের দিকে নজর রাখেন। দেখেন, কতটা বাড়ল বা কমল। কেননা, সোনা নিয়ে মানুষের আশ্চর্য কৌতূহল। সেই কৌতূহল থেকেই তাঁরা ভাবেন, এখনই যদি এই হয়, কী হবে আসন্ন নতুন বছরে? পূর্ববর্তী বিশ্ব সংকটগুলির সময়ও সোনার দাম ৫০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি ২০২৬ সালেও এ-জাতীয় কোনো সংকট দেখা দেয়? তবে, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সোনার দাম?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 18, 2025, 08:55 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সোনার দাম (Gold Price)? বিশ্ব সংকটগুলির সময়ও সোনার দাম ৫০% (Gold Price Hike) পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি ২০২৬ সালেও এ-জাতীয় কোনো সংকট দেখা দেয়, কী হবে তখন? আজ, বৃহস্পতিবার প্রায় ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকার আশেপাশে ঘুরছে সোনার দাম (Today's Gold Price)। আর কোথায় গিয়ে পৌঁছবে তা? ২০২৬ সালে কেমন দাম হবে সোনার? আশ্চর্য ভাবে এ বিষয়ে পাওয়া যাচ্ছে বাবা ভাঙ্গার দারুণ ভবিষ্যদ্বাণী (Baba Vanga’s 2026 Gold Prediction)। কী বলেছেন বাবা ভাঙ্গা (Baba Vanga)?  

২০২৬ সালে কী হবে?​ 

আসলে সোনাকেই যে কোনও দেশের অর্থনীতির ভিত্তি ধরা হয়। সোনাই সংশ্লিষ্ট সেই দেশকে দেয় প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সুরক্ষা। সম্প্রতি সোনার দাম এত ঊর্ধ্বমুখী যে, সোনা নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা করতেই হচ্ছে বিশ্ববাজারকে। রিপোর্ট অনুযায়ী, মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া (MCX)-তে সোনার দাম সম্প্রতি প্রতি ১০ গ্রামে ১ লক্ষ টাকার অঙ্ক ছুঁয়েছে। এই মাইলফলকটি সারা দেশের বিনিয়োগকারী এবং সারাদেশের সাধারণ উপভোক্তা-- উভয় পক্ষের আগ্রহকেই একটু চুপসে দিয়েছে। লোকজন এখন ভাবছে, আচ্ছা, ২০২৫ সালে এরকম হচ্ছে, আগামী বছর ২০২৬ সালে কী হবে? নতুন বছরে কেমন থাকবে সোনার দাম?

সোনার দামের পূর্বাভাস

আর তখনই উঠে এসেছে বাবা ভাঙ্গার প্রসঙ্গ। বুলগেরিয়ার রহস্যময়ী মিস্টিক এই বাবা ভাঙ্গার এমন কিছু ভবিষ্যদ্বাণী ইদানীং খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, যা থেকে বিশ্বব্যাপী বড় ধরনের কোনও আর্থিক অস্থিরতার সংকেত মিলছে। অস্থিরতা মানে, মন্দা বা সংকটই ধরতে হবে। আর সেই মন্দা বা সংকটের সংকেত থেকে সোনার দামেরও একটা পূর্বাভাস মেলে। আর সেটাই সকলকে চমৎকৃত করছে। কী সেটা?

বাবা ভাঙ্গা এবং মন্দা এবং...

বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণীগুলির ব্যাখ্যা অনুযায়ী, বিশ্ব একটি ক্যাশ-ক্রাশ পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছে-- যা লিকুইডিটি ক্রাইসিস ডেকে আনতে পারে। যাতে আর্থিক ব্যবস্থা ব্যাহত হবে। মন্দা আসবে। আর এই ধরনের অর্থনৈতিক মন্দার সময়েই সোনার দাম ভয়ংকর ভাবে বৃদ্ধি পায়। 

সোনার ভরি দু'লাখ!!!

দেখা গিয়েছে, এ-গ্রহের পূর্ববর্তী বিশ্ব-সংকটগুলির সময়ে সোনার দাম ২০% থেকে ৫০% পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল! প্রায় অবিশ্বাস্য সেটা। কিন্তু সেটাই ঘটেছে। আচ্ছা, বাবা ভাঙ্গা যেমন ইঙ্গিত দিচ্ছেন, ২০২৬ সালেও যদি তেমন কোনো মন্দা বা আর্থিক সংকট দেখা দেয়, কী হবে? সেটার ইঙ্গিত দিচ্ছেন বিশ্লেষকরা। তাঁরা মনে করাচ্ছেন, সোনার দাম ২৫% থেকে ৪০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। আর সেটা ঘটলে এর ফলে, ২০২৬ সালের দীপাবলির মধ্যেই (অক্টোবর-নভেম্বর), ভারতে প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম পৌঁছে যেতে পারে প্রায় দু'লাখের ঘরে! তাঁরা খুব স্পেশিফিক্যালি দাম নির্ধারণ করছেন ₹১,৬২,৫০০ থেকে ₹১,৮২,০০০ এর মধ্যে। আর সেটা হলে,তা অবশ্যই হবে এক অবিস্মরণীয় রেকর্ড!

কেন বাড়বে সোনা?

বিশেষজ্ঞরা সোনার এই মূল্যবৃদ্ধির পিছনে একাধিক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করছেন। তাঁরা বলছেন, বাণিজ্যিক উত্তেজনা, মুদ্রাস্ফীতি এবং বিশ্ব জুড়ে ঘটা অর্থনৈতিক অস্থিরতা সোনার মতো নিরাপদ এক অবলম্বনকে ক্রমশ ঠেলে সরিয়ে দেবে নাগালের বাইরে। শুল্ক, মুদ্রার অস্থিরতা এবং বিশ্ব অর্থনীতির ধীর গতিও মূল্যবান এই হলুদ ধাতুর চাহিদা আরও জোরদার করছে।

(Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

