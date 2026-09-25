Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /WATCH: বিপদসীমার উপরে বইছে দানবীয় বাগমতী! বুক কাঁপাচ্ছে রাক্ষুসে স্রোত, নেপাল কি মুছেই যাবে মানচিত্র থেকে?

WATCH: বিপদসীমার উপরে বইছে দানবীয় বাগমতী! বুক কাঁপাচ্ছে রাক্ষুসে স্রোত, নেপাল কি মুছেই যাবে মানচিত্র থেকে?

নেপাল কি মুছেই যাবে এবার মানচিত্র থেকে? বিপদসীমার উপরে বইছে দানবীয় বাগমতী! বুক কাঁপাচ্ছে রাক্ষুসে স্রোত, ভিডিয়ো ফুটেজে হাড়হিম! অগস্ট আতঙ্ক কাটতে না কাটতেই ফের মহাপ্রলয়!

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 25, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 07:23 PM IST
WATCH: বিপদসীমার উপরে বইছে দানবীয় বাগমতী! বুক কাঁপাচ্ছে রাক্ষুসে স্রোত, নেপাল কি মুছেই যাবে মানচিত্র থেকে?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বঙ্গ বিজেপির নয়া টিম! রাজ্য কমিটি থেকে বাদ শর্বরী, সরলেন তাপস-অগ্নিমিত্রা-জগন্নাথও
2
3
4
5