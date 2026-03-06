Global Diesel Prices Surge: বাহরাইনের সর্ববৃহত্‍ তেল শোধনাগার BAPCO-য় মিসাইল হামলা, হু হু করে বাড়ছে তেলের দাম...

Global Diesel Prices Surge: বাহরাইনের সর্ববৃহত্ তেল শোধনাগার BAPCO-য় মিসাইল হামলা, হু হু করে বাড়ছে তেলের দাম...
Drone Strike Hits Bahrain BAPCO Oil Refinery: বাহরাইনের মামির (Ma’ameer) শিল্পাঞ্চলে ড্রোন ও ব্যালিস্টিক মিসাইল হামলা চালানো হয়েছে। এর জেরেই বাহরাইন পেট্রোলিয়াম কোম্পানির (BAPCO) সিতরা রিফাইনারিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। বাহরাইন যদিও সৌদি আরব বা আমিরশাহীর তুলনায় ছোট তেল উৎপাদক, তবুও আন্তর্জাতিক বাজারে ডিজেল রপ্তানিতে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার পারদ আরও চড়িয়ে বাহরাইনের মামির (Ma’ameer) শিল্পাঞ্চলে ড্রোন ও ব্যালিস্টিক মিসাইল হামলা চালানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে এই হামলার জেরে বাহরাইন পেট্রোলিয়াম কোম্পানির (BAPCO) সিতরা রিফাইনারিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। যদিও প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও অস্পষ্ট, তবে এই ঘটনা বিশ্বজুড়ে জ্বালানি পণ্যের সরবরাহ নিয়ে নতুন করে আশঙ্কার জন্ম দিয়েছে।
সূত্রের খবর, হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল বাহরাইনের গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিকাঠামো। প্রাথমিকভাবে ড্রোন হামলার কথা জানা গেলেও, পরবর্তী রিপোর্টে ইরানি ব্যালিস্টিক মিসাইল ব্যবহারের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। হামলার পরপরই সিতরা রিফাইনারির আকাশে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যায়। তবে BAPCO-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে এবং দৈনিক ৪ লক্ষ ৫ হাজার ব্যারেল উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এই শোধনাগারটি এখনও সচল রয়েছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনো প্রাণহানির খবর মেলেনি।
এই হামলার খবর জানাজানি হতেই বিশ্ব জ্বালানি বাজারে কম্পন ধরেছে। বিশেষ করে পরিশোধিত তেলের বাজারে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। অপরিশোধিত তেলের দাম সামান্য বাড়লেও, ডিজেল ও জেট ফুয়েলের দাম লাফিয়ে বেড়েছে। আইসিই (ICE) লো-সালফার গ্যাসঅয়েল ফিউচার্সের দাম প্রতি মেট্রিক টনে ১০০ ডলারেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, বিনিয়োগকারীরা এখন খনিজ তেলের চেয়ে পরিশোধিত তেলের জোগানের দিকে বেশি নজর দিচ্ছেন।
বিশ্লেষকদের মতে, বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের মজুত থাকলেও শোধনাগার বা রিফাইনারি পরিকাঠামো অত্যন্ত স্পর্শকাতর। বাহরাইন যদিও সৌদি আরব বা আমিরশাহীর তুলনায় ছোট তেল উৎপাদক, তবুও আন্তর্জাতিক বাজারে ডিজেল রপ্তানিতে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কোনো কারণে এই শোধনাগার দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির সম্মুখীন হলে বিশ্বজুড়ে ডিজেল ও পেট্রোলের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে।
বর্তমানে বিএপিসিও (BAPCO) কর্তৃপক্ষ ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করছে। এই হামলা কেবল বাহরাইন নয়, বরং গোটা উপসাগরীয় অঞ্চলের জ্বালানি নিরাপত্তার ওপর বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন খাড়া করে দিল।
