/মুনীরের কারসাজিও কাজে এল না, ভেঙেই গেল পাকিস্তান: ১১ অগস্ট নতুন দেশ, বিরাট খবর

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তানের ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের স্বশাসিত ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় বালুচিস্তান। আন্তর্জাতিক সব সংস্থার কাছে সমর্থনের আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্ট বালোচ আন্দোলনকারী নেতা মীর ইয়ার বালোচ। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আগামী ১১ আগস্টকে ‘রিপাবলিক অব বালুচিস্তান’-এর স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ (X) এক বার্তায় তিনি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত বালোচ নাগরিককে এই দিনটিতে নিজের বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং জনসমক্ষে নিজেদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার আহ্বান জানিয়েছেন।
ঐতিহাসিক দাবির যুক্তি
মীর ইয়ার বালোচ তাঁর বার্তায় বলেছেন যে, ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সময় বালুচিস্তান নিজেদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছিল।
তিনি দাবি করেন, সেই ঐতিহাসিক তথ্য তৎকালীন অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং বিশ্ব সংবাদমাধ্যমেও পরিবেশিত হয়েছিল। পরে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে বেআইনিভাবে এই অঞ্চল দখল করে নেয়।
সেই পুরনো ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্ম ও বিশ্বের কাছে পুনরুজ্জীবিত করতেই প্রতি বছরের মতো ১১ আগস্টকে বালোচ জাতির প্রকৃত স্বাধীনতা দিবস হিসেবে উদ্যাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
দক্ষিণ এশিয়ার অস্থিরতার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী
বালোচ নেতার অভিযোগ, ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টিই দক্ষিণ এশিয়ায় স্থায়ী সংঘাত, অস্থিরতা, সন্ত্রাসবাদ এবং অর্থনৈতিক সংকটের প্রধান কারণ।
সন্ত্রাসবাদ ও ৯/১১ উত্তর পরিস্থিতি:
তিনি দাবি করেন, পাকিস্তান একদিকে ৯/১১ পরবর্তী সময়ে সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ের অজুহাতে বিশ্বমঞ্চ ও আমেরিকার কাছ থেকে কোটি কোটি ডলার সাহায্য নিয়েছে, অন্যদিকে পর্দার আড়ালে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোকে মদত দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে রক্তপাত বজায় রেখেছে।
আঞ্চলিক শোষণের অভিযোগ:
১৯৭১ সালের পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা (বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ), সামরিক আগ্রাসন ও বালোচিস্তানের প্রাকৃতিক সম্পদ লুটের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, বর্তমান পাকিস্তানি কাঠামোর অধীনে এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি, উন্নয়ন ও নাগরিক অধিকার রক্ষা অসম্ভব।
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি বড় আহ্বান
মীর ইয়ার বালোচ স্পষ্ট জানিয়েছেন যে প্রায় ৬ কোটি বালোচ জাতি নিজেদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে গণ্য করেন। তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং বিশ্বের প্রধান সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর কাছে তাঁর আকুল আবেদন, তারা যেন পাকিস্তানকে দেওয়া পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সমর্থন বন্ধ করে ‘রিপাবলিক অব বালুচিস্তান’-কে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়।
পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র দমনপীড়ন এবং বালোচিস্তান জুড়ে চলমান মানবাধিকার লঙ্ঘনের খবরের মাঝেই বালোচ আন্দোলনের এই বিস্ফোরক বার্তা আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতিতে নতুন চর্চার জন্ম দিয়েছে।
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