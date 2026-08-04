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মুনীরের কারসাজিও কাজে এল না, ভেঙেই গেল পাকিস্তান: ১১ অগস্ট নতুন দেশ, বিরাট খবর

Republic of Balochistan: তিনি দাবি করেন, পাকিস্তান একদিকে ৯/১১ পরবর্তী সময়ে সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ের অজুহাতে বিশ্বমঞ্চ ও আমেরিকার কাছ থেকে কোটি কোটি ডলার সাহায্য নিয়েছে, অন্যদিকে পর্দার আড়ালে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোকে মদত দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে রক্তপাত বজায় রেখেছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 04, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:19 PM IST
মুনীরের কারসাজিও কাজে এল না, ভেঙেই গেল পাকিস্তান: ১১ অগস্ট নতুন দেশ, বিরাট খবর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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