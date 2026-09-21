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দেশ জুড়ে এবার নিষিদ্ধ হতে চলেছে বোরখা! শিখতেই হবে দেশের নিজস্ব ভাষাও! ভোটের আগেই বিরাট সিদ্ধান্ত সরকারের

Ban Burqas in Schools: ইউরোপে ঢুকতে গেলে অভিবাসীদের কাছে ইতালি অন্যতম প্রধান ট্রানজিট দেশ হয়ে দাঁড়ায়। আগামী বছর দেশটিতে সাধারণ নির্বাচন হবে। এই নির্বাচনের আগেই অভিবাসীদের মূলধারার সমাজের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টি প্রচারের অন্যতম বড় ইস্যু হয়ে উঠছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 21, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:18 PM IST
দেশ জুড়ে এবার নিষিদ্ধ হতে চলেছে বোরখা! শিখতেই হবে দেশের নিজস্ব ভাষাও! ভোটের আগেই বিরাট সিদ্ধান্ত সরকারের

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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