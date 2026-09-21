/দেশ জুড়ে এবার নিষিদ্ধ হতে চলেছে বোরখা! শিখতেই হবে দেশের নিজস্ব ভাষাও! ভোটের আগেই বিরাট সিদ্ধান্ত সরকারের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্কুলে বোরখা ও নিকাব নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে ইতালি। একই সঙ্গে প্রতিটি ক্লাসরুমে কতজন বিদেশি শিক্ষার্থী থাকতে পারবে, তার সংখ্যাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। ইতালির কট্টর ডানপন্থী প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি রবিবার এই কথা ঘোষণা করেছেন। ইউরোপে প্রবেশের ক্ষেত্রে অভিবাসীদের কাছে ইতালি অন্যতম প্রধান ট্রানজিট দেশ। আগামী বছর ইতালিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনের আগে অভিবাসীদের মূলধারার সমাজের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টি প্রচারের অন্যতম প্রধান ইস্যু হয়ে উঠছে।
সংস্কারে জর্জ মেলোনি
নিজের দল ব্রাদার্স অব ইতালির (এফডিআই) যুব শাখার এক সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় জর্জিয়া মেলোনি বলেন, প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে সর্বোচ্চ কতজন বিদেশি শিক্ষার্থী থাকতে পারবে, তা আইনি কাঠামোর আওতায় আনতে শিগগিরই মন্ত্রিসভায় একটি প্রস্তাব তোলা হবে। মেলোনি আরও বলেন, যেসব বিদেশি শিক্ষার্থী শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে বড় ধরনের সমস্যায় পড়ছে, তাদের মা-বাবাকেও ইতালীয় ভাষা শিখতে হবে। এর পাশাপাশি স্কুলে বোরখা ও নিকাব পরা নিষিদ্ধ করার বিষয়টিও প্রস্তাবে রাখা হয়েছে।
মেলোনির প্রতিদ্বন্দ্বী
এর আগে গত জুলাই মাসে স্কুলে বোরখা ব্যবহারের উপর কড়াকড়ি আরোপের দাবি তুলেছিল ন্যাশনাল ফিউচার (এফএন) পার্টি। এফএন দলটি ক্ষমতাসীন জোটে নেই। তবে রাজনৈতিক অবস্থানের দিক থেকে তারা মেলোনির দলের চেয়েও বেশি কট্টর ডানপন্থী। গত ফেব্রুয়ারিতে আত্মপ্রকাশের পর থেকেই জনমত সমীক্ষায় তাদের অবস্থান দ্রুত শক্তিশালী হয়েছে। তাই দলটি এখন মেলোনির বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।
১৯৭৫ থেকে ২০০৮
ইতালির কোনো স্কুলে বা জনসমাগমস্থলে সরাসরি বোরখা নিষিদ্ধ করে, এমন সুনির্দিষ্ট আইন নেই। তবে ১৯৭৫ সালের একটি আইনে বলা হয়েছে, সংগত কারণ ছাড়া মুখ বা পরিচয় ঢেকে রাখে, এমন পোশাক বা হেলমেট পরা যাবে না। ২০০৮ সালে ইতালির সর্বোচ্চ প্রশাসনিক আদালত এ নিয়ে একটি ব্যাখ্যা দেয়। আদালত জানায়, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক কারণে পুরো মুখ ঢাকা পোশাক পরা যাবে। তবে পরিচয় শনাক্তের প্রয়োজন হলে মুখ উন্মুক্ত করতে হবে।
মেলোনির জোটসঙ্গী
মেলোনির জোটসঙ্গী অভিবাসনবিরোধী লিগ পার্টি চলতি বছরের শুরুর দিকে সেনেটে একটি বিল প্রস্তাব করে। তাতে ক্রীড়া অনুষ্ঠান বা উপাসনালয়ের মতো নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র ছাড়া মুখ ঢেকে রাখার পোশাক ও হেলমেট পুরোপুরি নিষিদ্ধের প্রস্তাব দেওয়া হয়। ইতালির আইনে প্রতি ক্লাসরুমে বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা সীমিত রাখার নিয়ম আগে থেকেই রয়েছে। তবে এই নিয়মে ঠিক কী পরিবর্তন আনা হবে, তা স্পষ্ট করেননি মেলোনি।
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