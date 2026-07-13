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মধ্যরাতে বিভীষিকা! আচমকাই লোড শেডিং, তারপর বিকট শব্দে বিস্ফোরণ! নাইট ক্লাবে বিধ্বংসী আগুনে মৃত্যুমিছিল

Bangkok Pub Fire: ঘটনার পর স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস ও জরুরি পরিষেবা দল উদ্ধারকাজ পরিচালনা করে। অগ্নিকাণ্ডে পুরো পাবটির ভেতরের অংশ, আসবাবপত্র ও ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নিয়ম মেনে পাবটি চালানো হচ্ছিল কি না, তা নিয়ে প্রশাসন তদন্ত শুরু করেছে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 13, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:17 AM IST
মধ্যরাতে বিভীষিকা! আচমকাই লোড শেডিং, তারপর বিকট শব্দে বিস্ফোরণ! নাইট ক্লাবে বিধ্বংসী আগুনে মৃত্যুমিছিল
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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