Bangladesh: তখতে বসার সঙ্গে সঙ্গেই বড় পদক্ষেপ তারেকের! নতুন সমীকরণের জেরে ভারত থেকে দ্রুত ফেরালেন...

Zee News Bengali
  • খবর
  • দুনিয়া
Bangladesh: তারেক রহমান পুলিস এবং সিভিল প্রশাসনে বড় ধরনের সংস্কারের ইঙ্গিত দিয়েছেন, যাতে গত কয়েক সপ্তাহের অস্থিরতা কাটিয়ে দেশে দ্রুত স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। ক্ষমতা গ্রহণের পরে প্রথম পদক্ষেপও করলেন তারেক রহমান। কী পদক্ষেপ করলেন?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 23, 2026, 06:03 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ করলেন তারেক রহমান (Tarique Rahman)। সেনাবাহিনীতে রদবদল ঘটালেন এবং ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের (Bangladesh) উপদেষ্টাকে ফিরিয়ে আনলেন বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী (Bangladesh's new prime minister)। 

নতুন প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশের দায়িত্ব নেওয়ার পরে তারেক রহমান প্রশাসনের উপর নিয়ন্ত্রণ মজবুত করতে প্রথম বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তিনি সেনাবাহিনীতে বড় ধরনের রদবদল করেছেন এবং ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনারের (যিনি বর্তমানে উপদেষ্টার পদমর্যাদায় ছিলেন) চুক্তি বাতিল করে তাকে দেশে ফেরার নির্দেশ দিয়েছেন।

সেনাবাহিনীতে রদবদল 

তারেক রহমান সশস্ত্র বাহিনীতে বড় ধরনের পরিবর্তনের আদেশ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় জেনারেলকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। এই পদক্ষেপকে প্রশাসনের উপর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ঢাকা-দিল্লি কূটনীতি এবং

ভারতে বাংলাদেশের হাই কমিশনার হিসেবে দায়িত্বরত এবং বর্তমানে উপদেষ্টার পদমর্যাদায় থাকা মুস্তাফিজুর রহমানকে অবিলম্বে ঢাকায় ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি দিল্লির সঙ্গে ঢাকার কূটনৈতিক সম্পর্কে একটি বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। সূত্রের খবর, ভারত ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক রচনা করতে চাইছে বাংলাদেশ। নতুন তারেক-সরকার বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের অবস্থানকে নতুনভাবে সাজাতে চাইছে।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

দীর্ঘ ১৫ বছরের নির্বাসন কাটিয়ে এবং দেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তারেক রহমান এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই 'পাওয়ার মুভ' বা ক্ষমতার প্রদর্শনী ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, তিনি দ্রুত রাষ্ট্রের কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আনতে চান।

বড় সংস্কারের ইঙ্গিত

তারেক রহমান পুলিস এবং সিভিল প্রশাসনেও বড় ধরনের সংস্কারের ইঙ্গিত দিয়েছেন, যাতে গত কয়েক সপ্তাহের অস্থিরতা কাটিয়ে দেশে দ্রুত স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। বিশ্লেষকদের মতে, সেনাবাহিনীর রদবদল এবং ভারতে নিযুক্ত দূতকে সরিয়ে দেওয়া-- এই দুটি সিদ্ধান্তই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি পরিষ্কার করছে যে, নতুন প্রশাসন পররাষ্ট্রনীতি এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আগের সরকারের প্রভাব সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Bangladesh's new prime ministerBangladeshnew Prime MinisterTarique RahmanBrigadier General Mohammad Hafizur RahmanBangladesh High Commission in IndiaBangladesh Nationalist PartybnpPrime Minister Tarique Rahman
