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গুজরাটের ডিমভর্তি ইলিশ আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশের, কলকাতাতেও পাঠাচ্ছে না পদ্মার ইলিশ!

Bangladesh Hilsha: পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বুধবার বাংলাদেশ সরকার এদেশ থেকে ইলিশ আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ওদিকে আগামী ৮ অক্টোবর থেকে বাংলাদেশ সরকার সমুদ্রে ইলিশ মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। ফলে এবার পুজোয় বাংলাকে ইলিশ 'উপহার' পাঠাচ্ছে না বদলের বাংলাদেশ!

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 24, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 06:30 PM IST
গুজরাটের ডিমভর্তি ইলিশ আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশের, কলকাতাতেও পাঠাচ্ছে না পদ্মার ইলিশ!
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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