Bangladesh Unrest: তড়পে কোনও লাভ নেই, এই ৫ কারণে ভারত ছাড়া উপায় নেই ইউনূসের বাংলাদেশের

Bangladesh Unrest: তড়পে কোনও লাভ নেই, এই ৫ কারণে ভারত ছাড়া উপায় নেই ইউনূসের বাংলাদেশের
Bangladesh Unrest: দেশের প্রধান উপদেষ্টা হয়েই মহম্মদ ইউনূস বলেছিলেন, দিল্লি শেখ হাসিনার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছিল। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে নয়। ভারতের ধাক্কা লাগার সেই শুরু
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাত্র আন্দোলনের জেরে শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর থেকেই ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। পদ্মপাড়ে নিষিদ্ধ হয়েছে শেখ হাসিনার দল। ভোটে তারা লড়ই করতে পারবে না। তার পরেও গণতন্ত্রেরজন্য লড়াই করছে বাংলাদেশ। আর এই লড়াই নিজেদের মধ্যেই। ইতিমধ্যেই সেখানে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ইসলামপন্থী দলগুলি, এনসিপি এবং অন্যান্য ছোটখাটো দল। তারাই রীতিমতো চাপে রেখেছে খালেদা জিয়ার দল বিএনপিকে। আর এই চাপই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করে দিচ্ছে বাংলাদেশের।
দেশের প্রধান উপদেষ্টা হয়েই মহম্মদ ইউনূস বলেছিলেন, দিল্লি শেখ হাসিনার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছিল। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে নয়। ভারতের ধাক্কা লাগার সেই শুরু। তার পরে দেশের কুচো নেতারা একের পর এক ভারত বিরোধী মন্তব্য করেছেন। যে ওসমান হাদির মৃত্যু নিতোলপাড় বাংলাদেশ সেই হাদিও ছিলেন প্রবল ভারত বিরোধী। পাশাপাশি যে তরুণ নেতাদের উপরে দেশরক্ষার ভার বাংলাদেশের মানুষের একাংশ সঁপে দিয়েছেন তাদের বেশিরভাগই প্রবল ভারত বিদ্বেষী। কিন্তু ভারতকে বাংলাদেশের প্রয়োজন শুরু প্রতিবেশী হিসেবেই নয়, রয়েছে অন্যান্য অনেক কারণ। এক কথায় ভারতকে দরকার বাংলাদেশের।
একাত্তরের স্বাধীনতার লড়াইয়ে ভারতের অবদান না থাকলে পাক সেনাদের তাণ্ডবে দেশটার কিছু অস্তিত্ব থাকতো কিনা সন্দেহ। সেকথা স্বীকার করেও আধুনিক বাংলাদেশি প্রজন্ম ভারতের বিরুদ্ধে শোষণের অভিযোগ তোলে। কিন্তু তার পরেও খাদ্য দ্রব্য, ওষুধ, থেকে শুরু করে অন্য়ান্য বিভিন্ন ধরনের জিনিসের জন্য ভারতের উপরেই নির্ভরশীল বাংলাদেশ। দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতির পরিসংখ্যান দেখলেই বোঝা যায় বাংলাদেশ কতটা ভারতের উপরে নির্ভরশীল। শুধুমাত্র ইলিশের কথা বলে ভারত বাংলাদেশ নির্ভরশীলতা বোঝা যায় না।
আরও পড়ুন-Bangladesh Student Leader Shot: সেই মাথার বাঁদিকেই টার্গেট, হাদির পর হিটম্যানের নিশানায় কে এই ছাত্রনেতা মোতালেব সিকদার...
আরও পড়ুন-দীপু দাসের হত্যার শাস্তি চেয়ে তুলকালাম কলকাতা, বাংলাদেশ উপদূতাবাসের বাইরে আছড়ে পড়ল বিক্ষোভ
ভারতের রপ্তানি পণ্যের তালিকায় চালের অবস্থান তৃতীয়। ঢাকা ভারতের কাছ থেকে বাসমতী চাল ছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরণের চাল কিনে থাকে। এর পাশাপাশি, প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণে চিনিও আমদানি করে। ২০২১-২২ সালের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশ ভারত থেকে প্রায় ৫৬৫.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের চিনি কিনেছে।
বাংলাদেশিরা ভারতের মসলা ব্যবহার করেন। এছাড়া বাংলাদেশ অন্যান্য দানাদার শস্য এবং মসলা আমদানির একটি বড় বাজার। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ (ভারত থেকে) প্রায় ৪৩৪.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের অন্যান্য শস্য আমদানি করেছে। ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। ফলে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করলে ভারতের কপালে দুঃখ আছে। সামনে উদাহরণ হল পাকিস্তান।
ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ তার সীমান্তের ৯৪ শেয়ার করে। মোট ৪,৩৬৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তের কারণে নিরাপত্তা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য—উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ তার বড় প্রতিবেশী ভারতের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বর্তমানে ভারত হলো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার।
আরও পড়ুন-
আরও পড়ুন-
বাণিজ্য ঘাটতি ও আমদানি: ২০২২-২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী, দুই দেশের মধ্যে মোট ১৬ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ ভারতে রপ্তানি করেছে মাত্র ২ বিলিয়ন ডলারের পণ্য। অর্থাৎ, দুই দেশের বাণিজ্যে বাংলাদেশের একটি বিশাল ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশ ভারত থেকে তুলা, খাদ্যশস্য, চিনি, ইলেকট্রনিক্স এবং স্টিলের মতো অতি প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করে। এই বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলে বাংলাদেশের অর্থনীতি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
তৈরি পোশাক শিল্পে প্রভাব: বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো টেক্সটাইল বা পোশাক শিল্প, যা দেশের জিডিপিতে ১১ শতাংশ অবদান রাখে। এই শিল্পটিও ভারতের ওপর নির্ভরশীল। রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারত তার মোট উৎপাদিত তুলার ৩৫ শতাংশ বাংলাদেশে রপ্তানি করে। যদি ভারত থেকে তুলা আমদানি বন্ধ হয়ে যায়, তবে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প বড় ধরনের সংকটে পড়বে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)